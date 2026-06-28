把宋人茶文化搬到現代 茶葉讓劉漢介走出精彩人生

文．蔡武穆

劉漢介把宋人茶文化搬到現代 開啟冷飲茶旋風

「父親把手中的朱泥壺當作傳家寶送給我，開啟我對茶的熱愛」，台中春水興業集團創辦人劉漢介一邊泡著茶，一邊談起認識茶葉的經過，茶的清香在口中回甘，他的故事也在耳邊輕輕地流散開來。

父親引路認識茶葉 著作台灣第一本茶葉專書

「父親是一名醫生，行醫時非常嚴肅，泡起茶來卻有說有笑，我似懂非懂，覺得茶葉裡似乎藏著快樂的因子，長大後立志要賣茶」。

自嘲功課不好，無法追隨父親行醫，畢業後他考上公家機關──人人羨慕的鐵飯碗，他認為沒有前途，公餘之暇鑽研茶葉歷史，花了十年的功夫完成台灣第一本茶葉專書《中國茶藝》，幾十萬的版稅，成為他的創業基金。

綜觀五千年的茶葉歷史，上自神農、下至唐宋明清，他抽出宋代的冷飲茶作為創業的起點，把宋人精緻的茶文化搬到現代，「點茶、插花、掛畫、聞樂、焚香」一應俱全，古色古香的風雅氛圍，讓人耽溺午茶時光，捨不得離開。

劉漢介說，冰茶源於商朝，至宋代發揚光大，蘇轍家書云：「夏日薦茶冰蜜茶」，冰茶加蜜是富貴人家的最愛，明清時期發明壺泡，流行熱茶，1983年他調製第一杯泡沫紅茶，開啟冷飲茶的旋風，爾後加入粉圓、芋圓都有歷史的典故。

傳承千年的喝茶文化 賦予時代新意

他說，很多人獨沽一味，一生只喝一種茶，「我對於茶是全部的喜愛，不管是未發酵的綠茶、半發酵的烏龍茶，或是全發酵的紅茶，我全部都喜歡並且廣泛應用，變化出多種不同的茶飲商品」。

每一種茶有不一樣的感覺，綠茶新鮮，有朝氣蓬勃之感，高山茶有迷人的花香，焙火茶藏著多層次的花香、果香，普洱茶講究氣韻，像樂透開獎有不同的驚喜。

然而，「精準復刻宋代茶文化要合乎現代需求」，他分享，抹茶道是藝術不是生意，紅茶品質穩定、產量大才能撐起市場需求，到目前為止，春水堂仍是以紅茶為主力商品，四維街一樓門庭若市，開張以來維持月收入百萬的營業額。

曾有BBC記者問他，「怕不怕紅茶、珍奶商品殞落，沒有生意？」他斬釘截鐵地說，喝茶文化延續幾千年，每個時代有不同的喝法，永遠有新的茶被認同、被喜歡。

美食、服務、空間 開創中西合璧全新商業模式

父親曾經反對他賣茶，直到冷飲茶熱銷全台，一度豎起大拇指稱讚「第一賣冰、第二做醫生(台語)」，對他有莫大肯定。

不只賣茶飲，春水堂人文茶館融入美食、服務、空間，開創全新的商業模式，空間陳列著四時花藝與攝影作品，呈現中西合璧的藝術風格，既古典又現代。

他說，花是環境的要素之一，是表達對生命的尊重與美感要求，「求真、求善、求美」是春水堂不變的初衷，一年下來，花材費用將近三、四百萬元，等於花掉一台賓士。

除了喝茶以外，劉漢介還喜歡攝影。他的攝影題材豐富，花鳥、風景、人物皆有，拍攝手法精湛，具備畫藝的特質，給人強烈的視覺震撼。

他說，過去購買名家畫作，動輒百萬元起跳，現在用自己的攝影作品，同樣做到美化環境的效果，不但大幅降低成本，攝影作品也有發表之處。

目前他身兼台中攝影協會榮譽理事長，經常跟著夥伴上山下海，扛著鏡頭抓住精彩瞬間，他說，拍到不可能的照片時有說不出的感動，像是拍攝母鳥育雛的畫面，需要長時間的等待，按下快門的那一剎那，體會到生存不易及生命的堅強。

一生以茶為業 求真、求善、求美

為了傳遞泡茶的精神，劉漢介每年都辦茶藝比賽，有一年他花費四十萬元買了二斤二等獎凍頂烏龍茶招待員工，「喝起來的感覺竟然和自家泡的茶葉差不多」，用身教告訴同仁，自家泡的茶絕對不輸外面昂貴的茶，大大提振員工的信心。

他把茶藝變成可量化的教材，從初階、中階到高階，包含基礎知識和調泡技巧，員工必須通過考試才能晉升。經過四十年的淬鍊，茶文化已內化到公司各層面，現在他只負責傳遞價值和溫度，成為茶館上下的精神指標。

「茶葉讓我走出精彩人生」，他把得失看得很淡，在乎的是茶館的永續與傳承，「茶葉是福國利民的事業，光是公司員工就有二千多人，還有將近三萬個茶飲相關店家從這裡延伸出去，對台灣茶產業影響很大」。

春水堂今年邁入第四十三年，目前公司重要營運，也交由二代共同協助，劉漢介以著作《中國茶藝》、《當珍珠遇見茶：春水堂36道百年經營的思考》、《茗茗之中各領風味》、《浮生散記：一生厚福，儘在茗煙茶碗》等書暢談經營理念及對茶葉的熱愛，盼延續品牌精神，朝百年企業前進。

「樂在工作、樂在生活、樂在與人為善」，身為執行長的他，除了運籌帷幄公司重要事務，也享受跟朋友跟同仁喝茶聊天，每年定期出國旅遊攝影，落實求真、求善、求美一貫的初衷。