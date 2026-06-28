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GDP成長八九不離十 台股上看五萬點

聯合新聞網／ 理財周刊
台股漲示意圖。圖／AI生成
台股漲示意圖。圖／AI生成

文．洪寶山

隨著美伊外交接觸取得階段性進展，雙方同意在六十天內完成協議簽署，加權指數最快在六月底突破五萬點大關，2025年收盤28963點，截至6月22日為止，半年不到，加權指數累積18778漲點、漲幅64.83%，主要是受到AI需求大噴發，台灣第一季單季GDP飆出14.55%的超預期表現，主計總處在五月底大幅上修台灣2026年GDP為9.64%，創下十六年來最高紀錄(僅次於2010年)。

台灣人均GDP估創下歷史新高

GDP總規模預估將首度突破一兆美元大關，人均GDP預估將創下歷史新高，來到44,181美元。為了應對這波緊密的地緣與科技算力需求，台灣半導體龍頭、IC設計與先進封裝業者大舉加速擴充產能，帶動民間投資實質成長，預估達6.43%。

主計總處預估全年商品出口金額將挑戰歷史新高，其中伺服器及相關產品出口占比預計會拉高到接近四成。台股在強勁基本面支撐下表現亮眼，帶來的財富效果配合企業獲利好轉、薪資調升，讓內需消費力道維持穩健，主計總處預估民間消費實質成長可達3.6%。

當心荷蘭病 技術與人才外流

儘管國際能源價格受美以伊戰爭的地緣政治衝擊而上漲，但在政府平抑物價與油電補貼等措施下，全年CPI年增率預估控制在1.93%左右，仍低於2%的通膨警戒線，以2026年上半年來說，算是好年冬。

雖然台灣今年的GDP預測因為AI爆發而大幅上修，但日媒(如《日經新聞》、《讀賣新聞》等經濟與主流媒體)近年頻頻對台灣科技產業出現「掏空」或「空洞化」的風險發出警示：(1)頂級產能與人才的集體外流，(2)「去台化」與供應鏈的重新洗牌，(3)台灣內部基礎建設的脆弱性，(4)產業Ｍ型化畸形發展。

日媒指出這是一種嚴重的「荷蘭病(Dutch Disease)」徵兆，示警台灣在配合全球地緣政治賽局時，必須提防核心技術、人才與資源被各國瓜分，進而導致本土產業核心被蠶食的長遠風險。

產業Ｍ型化是痛點還是機會

韓國媒體(如《韓民族日報》、《中央日報》等)則是以台灣為鏡子，警示韓國自身可能步入台灣經濟極端兩極化的後塵。韓媒分析指出，雖然台灣第一季單季GDP飆出14.55%的恐怖數據，但如果排除半導體相關出口，台灣的經濟成長率其實會立刻掉到4%左右，顯示台灣整體的工業與經濟動能，幾乎全靠台積電與AI供應鏈獨自撐天，其餘產業(如傳產、部分服務業)在國際低價傾銷與需求低迷下，正陷入苦戰。這是韓媒著墨最深的痛點。

台灣的AI與半導體從業人員分到豐厚的分紅，卻導致社會資源、資金與薪資結構出現嚴重的Ｍ型化。資金瘋狂湧入科技業，帶動房價、物價飆升，但非科技業的傳統製造業、中小型服務業薪資成長根本追不上通膨。

韓媒警示，這種亮眼的總體經濟數字背後，隱藏著青年族群與中產階級日益升高的相對剝奪感。韓媒之所以大篇幅檢討台灣，是因為韓國現在的偏食情況比台灣還要畸形，韓國資訊科技製造業的就業人口占比只有1.9%，而台灣達10.5%。

台灣傳產業轉型切入AI領域

台灣中央銀行在六月中旬的最新報告中特別出面澄清，科技與傳產的分化是全球性趨勢，日本與韓國也面臨一樣的情況。央行指出台灣傳統製造業實質GDP自2017年以來仍成長5.6%(反觀日本是衰退，南韓近乎持平)。

更重要的是，台灣的傳統產業正透過跨域融合切入AI鏈，例如：特用化學品切入半導體製程、金屬加工業轉做AI伺服器散熱模組、電力設備商搶下AI資料中心基礎建設。政府認為，這是電子牽引傳產一齊高值化，並未染上荷蘭病。

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