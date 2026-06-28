CPO掛帥 林恩平照亮光學股

文．蔡武穆

林恩平布局CPO有成，大立光自2022年痛失股王寶座以來，首度價量俱揚重返5千元大關，引爆光學股的漲升題材與動能。以量先價行的角度看，有機會突破前高，雖距離股王信驊、股后穎崴尚遠，但有直追名列前茅的台光電、旺矽、鴻勁、川湖的潛力。

端午節過後，周一台股開盤氣勢旺盛，大漲1100點，一舉躍上47600點大關，台積電大漲80點，包辦一半的漲點，中小型股也是紅通通，光學鏡頭由大立光領軍延續上周氣勢，記憶體、封測股、功率半導體多檔漲停，有望帶動台股在月底前挑戰50000點大關。

大立光重返5千 光學股一吐悶氣

尤其是光學鏡頭股，大立光站上5360元，睽違六年再度迎來股民歡欣，距離前高6075元只差一步之遙，二哥玉晶光也不落人後，突破770元，距離前高838元百元不到，其他小弟兵股如先進光、今國光、聯一光、亞光、正達等皆創下近期新高。

過去光學鏡頭大多用於手機鏡頭，蘋果及三星主打廣角多鏡頭及高畫素帶動手機升級，近幾年手機市場漸趨飽和，成長動能減緩。另一方面，AI的修圖功能取代高畫質及美肌軟體，手機鏡頭銷量遇到瓶頸，光學鏡頭廠不得不另尋出路。

大立光切入光纖陣列FAU

首先是玉晶光，由於潛望式鏡頭落後大立光，便轉往AR/VR鏡頭光學應用，去年更切入AI眼鏡新領域，成為繼手機之後第二營收主力。大立光則是在可變焦光圈及AI ZOOM軟硬體整合及鏡頭高倍數與畫質持續深耕，努力維持高階手機鏡頭的銷量，然而，董座林恩平坦言，AI已經改變產業結構，為了不被AI消滅，切入CPO所需之光纖陣列FAU，寄望成為下一波營收主力。

GPU算力需求不斷提高，以光取代銅開啟資料傳輸的新時代，但光是散亂的，必須透過光學鏡頭的折射聚焦才能將光準確地送經過光纖送到運算晶片中，由於CPO要求的光學是微米級的，稍有偏差就會導致光訊號大幅衰減，光學鏡頭大廠過去累積深厚的精密模具、光學對位與精密加工能力正符合CPO精準對位(耦合)的需求。

大立光主要切入最難的光纖陣列FAU，玉晶光主要提供V型槽(V-Groove)、稜鏡(Prism)、光學插槽(Socket)，先進光則開發V型槽產品，其餘今國光、聯一光、亞光各在玻璃鏡片精密加工、熱成像或高階光學毛胚佔有優勢，目前已積極送樣。

光纖陣列FAU 2028年才量產

林恩平說，過去的光學鏡頭僅能做到0.5~0.8微米，為了達成0.3微米精度，往往必須透過公差篩選挑出最匹配的V-groove與光纖組合，犧牲大量材料換取精度。

但大立光則透過自研設備與製程補償技術，即使使用存在公差的零件，也能達到0.3µm以下精度，藉此提升量產良率與材料利用率。

大立光主攻光纖陣列FAU，並可整合MLA成為FAU，對位精度已可控制在0.3微米以下，目前已能做到4排、80通道，比起市場單排超前三倍，最快9月試產，需花6個月到一年驗證，到2028年前才會小量生產。

目前9成營收來自手機鏡頭

目前大立光營收90%來自於手機鏡頭，蘋果iPhone佔45%~50%，非蘋陣營如華為、三星佔50%~55%。

去年受惠iPhone 17熱銷，營收611.48億元，創下五年來新高，不過，毛利率因匯損及報廢品從52%降至50%，每股獲利也從2024年的194元掉到去年的159元，股價從3200元滑落至2000元，低迷一年多，最近因切入CPO股價飆漲至5360元，幾乎翻了1.5倍。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1348期，2026.06.25出刊。