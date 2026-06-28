科技垃圾桶變身綠能新貴！台鎔科技用數據築起「綠色台灣」護城河

文．理周新聞中心 圖片來源／台鎔科技

「晶圓越小，科技垃圾桶就要越大！」即將邁向掛牌上市之路的台鎔科技(6947)董事長陳麗麗，一語道破這場綠色淘金熱的本質。受惠於半導體大廠產能全開，台鎔今年前五個月累計營收暴增70.59%，在興櫃股價已展現出挑戰百元大關的實力。

數據配方結合焚化蒸餾 法人看好高本益比溢價

然而，對比傳統環保穩健股如可寧衛*(8422)與崑鼎(6803)約15至30倍的本益比，台鎔在興櫃市場曾享有高達70多倍的滾動本益比，引發市場高度關注。

對此，國內投顧法人分析指出，傳統環保大廠多屬於「固定配息、溫和增長」的穩健型企業，但台鎔此時正站在AI先進製程大爆發的風口上，呈現出「高斜率成長」的科技股特質。其核心在於，台鎔是全台唯一整合焚化與蒸餾的半導體有害特廢處理廠。半導體廢液成分天天在變，大廠更視配方為機密，台鎔靠著累積數萬筆的數據庫主動分析最有利的焚化「配料」，成功跨過極高的技術門檻，更順利切入台積電中科零廢中心的代操案，這也是外資與高資產法人願意給予台鎔高溢價評價的主因。

陳麗麗自信表示，唯有像台鎔這樣能穩定妥善處理成千上萬種科技廢液的公司存在，台灣的半導體產業鏈才能持續運作。

雙引擎驅動： 綠能電廠與CoWoS溶劑再生

除了固守特廢霸主地位，台鎔更手握兩大秘密武器。第一隻成長引擎，是總投資額高達60億元的「新竹翰陽綠能BOO案」。這座具再生能源資格的廢轉能(Waste-to-Energy)能資源中心，發電效率高達25%。在2025年底正式商轉後，已開始貢獻母公司超過六成營收。

陳麗麗指出，翰陽綠能徹底翻轉了集團的獲利與現金流結構，一年可創造高達1.56億度電。在AI時代，算力的源頭是電力，台鎔一手指揮清運、收取穩定的廢棄物處理費，另一手將燃燒餘熱轉化為高效再生能源回售台電，不僅解決科技重鎮垃圾痛點，更將廢棄物變現為科技業最搶手的綠電。

第二隻引擎則是預計在2026年正式引爆的高毛利「CoWoS溶劑回收」。法人圈指出，全球先進封裝供不應求，帶動高階特化溶劑消耗量呈幾何級數暴增。台鎔透露，2026年公司在物理蒸餾再生的產能許可量將大增30%，近期更順勢調漲再生溶劑售價。

這項業務直接解決了半導體大廠最頭痛的「Scope 3供應鏈減碳」死穴。台鎔每年透過獨家技術純化三萬噸科技廢溶劑，幫半導體龍頭完成最嚴格的ESG指標，並將廢液提煉成高毛利電子級特化品重新回流進先進封裝製程。這種「點石成金」的循環經濟，讓公司的毛利率與獲利想像空間再度大幅上修。

商學思維科學管理 輕資產輸出海外

展望未來，隨著台灣半導體台商擴大海外建廠，台鎔也積極擘劃海外版圖。陳麗麗透露，已有非常多東南亞及南亞業者登門尋求合作。但在海外投資風控上，台鎔展現精明的商學算盤，堅持只考慮「技術輸出」的輕資產模式，透過「代操」或「技術授權」切入，既能跟著半導體大廠走向國際，又能將海外踩雷風險降到最低。