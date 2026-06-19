運用所學打造社會影響力

文．李三財

2026年一眨眼就過了一半。沒想過時間過得如此之快，快到沒有留下什麼痕跡。但參加完女兒的國中畢業典禮，感覺十五年是如此快速走過，感覺馬斯克帶我們移民火星也不遠了！

最近考上台大研究所，實現了這個三十年前來台灣時的最大願望，而且第一次報考就考上，由努力而獲得回報，期待未來能夠透過在校的學習，獲得更多元的知識，能回饋在台灣移民與僑外生的相關領域。

善用多元文化資源 接軌國際

公共電視稍早針對民眾當前熱切討論，關於勞動部長表示「印度移工年底將輸入台灣」的議題，邀請我參與直播節目「尖鋒對話」，另一位對談來賓是勞工及人力資源專家台大國發所的辛炳隆教授，過程讓我學到許多。

當中我有提到幾個觀點，和大家分享：政府應該透過這次的議題，讓民眾更認識印度南亞文化，促進兩國民眾作更多的溝通，同時應該持續在台灣推動排燈節等文化交流活動，並早日恢復台印直航，更大力道討論人口短缺與移民的相關政策，讓台灣除了經濟發展，社會各方面也更穩健的前行！

日前受邀回到母校世新大學在大禮堂向五百多位學弟妹演講，這也是人生的一個解鎖，畢竟在二十多年前當學生會會長的時候，我常常在這個舞台上為別人舉辦活動，這次正式受邀成為主角，等待了快三十年。

當中除了分享自己透過世新所學到的一些技能，也分享世新大學環境帶給我的影響啟蒙，並鼓勵大家踴躍去運用校內資源，如何結合校友的網絡在業界深耕探索。

生涯發展上我也鼓勵大家持續進修，不同的校園可以看到不同的層次事物風景，結交不同的人脈圈層，從中更能夠找到自己可以合作的對象。

認識的人夠多 就可以有更多的選擇機會

四十歲後對人生有了不同的理解，人生目標也修正了！台灣高等教育發展，是世界前列，應該善用，如果我們認識的人夠多，會引領我們走向更遠的方向，未來獲得更多的選擇機會。

對於很多留台的僑外生，尤其來台的香港移民，我都鼓勵他們可以多利用校園進修，不管是正式大學學位還是社區大學課程，都可以滿足到不同的需求，有些長者更從社區大學中開展新生，認識更多的新朋友，在台生活會更多姿多彩，未來遇到困難時可以有更多人可以請益幫忙，遇到挫折也多一點人陪伴，而非只是守住遠方的人際網絡互動，融入在地社會是移民新生活是否幸福的入口。