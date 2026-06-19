從2.5坪創業角落到社區零售新模式

文．張育銘

iTRY Store創辦人用務實精神打造貼近生活最後10公尺經濟

創業故事常從夢想談起，但對iTRY Store創辦人張湘庭而言，創業的起點卻來自於現實。

「那時候的我，其實沒有太多選擇。」一句看似平淡的話，道出了她一路走來的真實寫照。沒有顯赫背景，也沒有豐厚資源，人生的每一步幾乎都是在有限條件下做出的選擇。

然而，正是這份務實與堅持，讓她從一個共享空間裡僅有2.5坪的創業角落出發，逐步建立起以社區為核心的零售服務系統，開創出屬於自己的創業道路。

現實教會她的第一堂課：先活下來，再談夢想

成長於經濟條件並不寬裕的家庭，讓她很早便意識到，人生並非總能按照理想前進。

小時候的她，其實對空間設計充滿興趣。每當經過建案接待中心或翻閱房屋廣告時，總喜歡研究樣品屋格局圖，想像不同空間裡的生活樣貌。那份對空間的好奇與熱情，成為她心中最早的種子。

然而，現實往往比興趣更迫切。為了減輕家庭負擔，她選擇了一條相對務實的道路，進入會計相關科系就讀，並提早投入職場工作，希望能盡快分擔家計。「那不是夢想，而是當下最必要的選擇。」

也正因如此，她比許多同齡人更早理解，人生許多時候並不是選擇最喜歡的道路，而是在有限資源下，做出最合理的決定。這樣的歷練，也成為張湘庭日後創業的重要養分。

重拾熱愛 從零投入室內設計產業

當生活逐漸穩定後，她開始重新思考內心真正想做的事。答案始終沒有改變─空間。帶著對空間規劃的熱情，她毅然轉換跑道投入室內設計產業。沒有相關背景、沒有產業人脈，更沒有現成資源，她只能從最基礎的工作開始學習。

從工地現場到施工管理，從材料認識到空間規劃，她一步一步累積實務經驗。「沒有捷徑，就是時間。」

那段日子雖然辛苦，卻也讓她建立起對空間最扎實的理解。在一次次設計與施工過程中，她逐漸體會到，空間的價值並不只是視覺上的美感，而在於是否能被有效使用、是否具備長期運作的能力。這個看似簡單的觀察，後來成為她創業思維最核心的基礎。

從空間思維出發 找到創業契機

與許多人懷抱宏大願景創業不同，張湘庭的創業起點極為微小。最初的辦公空間，只是共享空間裡約2.5坪大小的一個角落。資金有限、資源不足，但也因為什麼都沒有，她反而更專注於真正重要的事情。「當你什麼都沒有，你會更清楚什麼才重要。」

真正改變她創業方向的，來自一次偶然的社區觀察。某次經過台北南機場社區時，她看到當地里長透過販賣機系統經營食物銀行，讓有需要的居民能更方便取得生活資源。

這個看似平凡的場景，卻帶給她極大的啟發。她開始思考，販賣機的價值是否不只是販售商品而已？如果將它視為一種社區服務載體，是否能創造更多可能？

「如果把這樣的模式帶進社區，會怎麼樣？」這個問題，成為後來事業發展的重要起點。

不追逐人潮 而是靠近需求

多數零售業者習慣追逐熱門商圈與高流量地段，但張湘庭的思維卻恰恰相反。經過長時間觀察，她發現人流並不等於消費力。許多人只是經過，卻未必會產生購買行為，真正穩定的商機，反而來自於每天重複發生的生活需求。因此，她將目光鎖定在社區。

「不一定要在人最多的地方，而是要離人最近的地方。」這項看似簡單的策略，卻徹底改變了她的商業模式。她不再以商品為中心，而是以居民需求為核心，從了解人的生活習慣開始，再決定提供什麼商品、採取什麼服務形式。

原本傳統的「商品─通路─消費者」邏輯，也轉變為「人─需求─空間」的新思維。透過一台又一台販賣機的實際測試，她持續調整產品組合、消費場景與服務模式，逐步建立屬於自己的社區零售模型。

海外拓展與重大挫折

隨著模式逐漸成熟，張湘庭在2019年受邀前往香港參與投資顧問案，將相關經驗與社區零售概念帶入更大的市場。然而，創業從來不是一路順遂。

2023年，她投入近千萬元資金，希望打造更完整的社區服務平台與系統架構，卻因合作夥伴因素導致計畫被迫中斷。龐大的資金投入瞬間停滯，原有發展節奏也遭受重創。

「那段時間，是我最不確定的時候。」她坦言，自己曾懷疑是否應該繼續走下去，也曾思考是否該選擇停下腳步。但最終，她選擇繼續前進。因為她明白，如果此刻放棄，過去所有累積將真正歸零。

支撐她走過低谷的重要力量，來自一路並肩作戰的團隊與夥伴。當面臨重大決策時，夥伴曾對她說：「做錯了，我們一起扛。」短短一句話，卻讓她深刻感受到創業並非孤軍奮戰。

團隊與系統 才是企業真正的競爭力

多年創業經驗讓張湘庭逐漸發現，企業要持續成長，不能只依賴個人能力。創業過程中，團隊難免有意見衝突，也曾經因決策方向產生激烈討論。但她認為，創業本來就沒有標準答案。重要的不是誰輸誰贏，而是大家是否朝向同一個目標前進。

隨著企業規模擴大，她也愈來愈重視制度與流程的重要性。「很多人以為服務業靠的是人，但其實真正穩定的是系統。」在她看來，SOP並不是坐在辦公室裡憑空寫出來的文件，而是在無數次實際執行、修正與優化後累積出來的成果。當流程成熟後，員工不再只是執行者，而是被系統支持的力量。

打造iTRY Store 實踐最後10公尺經濟

在這樣的理念下，iTRY Store逐漸成形。不同於傳統便利商店追求黃金店面與高租金商圈，iTRY Store選擇深入社區，活化閒置空間，建立貼近居民生活的補給據點。同時結合無人商店與線上團購機制，發展出兼具線上與線下優勢的社區型O2O服務模式。

她經常提到一個概念─「最後10公尺」。這不只是實際距離，更代表消費真正發生的關鍵時刻。當商品與服務能夠出現在最貼近生活需求的地方，價值便自然產生。在她看來，未來零售的競爭，不再只是店面大小或地段優勢，而是誰能更貼近人們的日常生活。