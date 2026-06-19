文．洪寶山

美國與伊朗預計在6月19-20日於瑞士正式簽署和平協議，這項歷史性進展最核心的影響，在於荷姆茲海峽全面重新開放以及解除對伊朗石油與金融的制裁。

油價回穩航運與物流業受惠

消息傳出後，6月15日加權指數收漲2.78%，站回45000點之上，如果美伊和平協議真能簽署，等於掃除FOMC降息的最大障礙，新任聯準會主席華許有了對抗市場預防性通膨升息的呼籲，不升息對於股市來說，是一大利多。

地緣政治風險的大幅降溫與供應鏈的恢復，最直接受惠的產業莫過於航運與物流業。美伊和解、荷姆茲航道重啟，有助降低航線繞道與保險成本，同時油價下跌可提升貨櫃與散裝航運的運輸利潤。

巴菲特接班人大買達美航空

航空股為美伊和解後最大受惠族群，原因是航空燃油占營運成本約20-35%，油價回落會直接改善成本結構與獲利敏感度。波克夏新任執行長葛雷格．阿貝爾(Greg Abel)在正式接下巴菲特的棒子後，處女秀就布局了高達26億至28億美元(約合3980萬股)的達美航空，引發華爾街極大震撼。

現在回頭看，這筆投資真是洞燭機先的神來一筆，由於波音與空中巴士面臨嚴重的供應鏈延遲與品質危機，全球新機交付速度極慢，機隊面臨嚴重的供給不足。

然而全球客運與高端旅遊需求卻持續創下歷史新高，這點台灣的航司也持同樣的觀點，即使在高基期、高通膨的環境下，今年台灣暑期的出國訂位率(尤其是東北亞的日本、東南亞及北美航線)依然居高不下，第一季訂位率就已普遍突破90%，這股熱度正直接延伸進第三季的載客率與高票價，這讓航空業從過去高油價背景的燒錢慘業變成了能穩定輸出獲利的類基礎設施。

而且達美航空有一個極大的競爭優勢，它是全美唯一擁有自己煉油廠的航空公司。這座煉油廠每天可處理18.5萬桶原油，為達美在美東的航線提供了強大的航空燃油成本對沖能力。

世足賽期間機票易漲難跌

就算在美伊簽署和平協議之後，預期航空票價仍將易漲難跌，理由是有業者預估波音與空中巴士的交機延遲問題會持續卡到2030年。在新飛機交不出來，旅客需求又大爆發的供需失衡下，第三季的機票完全沒有降價空間，特別是在六到七月的美加墨舉辦的世界盃足球賽的背景。

另一個需求來自於商務艙爆滿，台灣掌握了全球九成以上的AI伺服器代工組裝，這些伺服器體積大、單價極高，對運輸震動極其敏感，且美四大雲端CSP巨擘要貨非常急切，空運成為首選。

華航、長榮航商務艙搶手

台灣科技大廠與美國科技巨擘(如輝達、AMD)的高頻率商務商旅、技術交流，導致華航、長榮航的豪華經濟艙與商務艙需求火熱，極大拉高了航空公司的毛利率，例如長榮航第一季毛利率上揚3.32%。

長榮航七月正式開航美國華盛頓新航線，補齊北美東岸拼圖，持續引進波音787客機及改裝777-300ER客艙，全力衝刺利潤最高的高端美台轉機客。

華航大舉增加北美及歐洲航線，包括紐約、洛杉磯、西雅圖，隨著新引進的波音787-9陸續到位，持續強化鳳凰城等長程航線運能，第一季毛利率也提升2.53%。

星宇迎新機 虎航AI化Check-In

星宇航空迎來創紀錄的14架新機交付高峰，年初開航鳳凰城後，下半年正式插旗歐洲市場(評估倫敦、米蘭、布拉格等)，利用桃園機場全力打造美─亞─歐中轉樞紐，第一季毛利率提升6.99%。

台灣虎航作為低成本航空龍頭，持續壓制日韓及東南亞航點，第三季全面啟動智慧化自助報到以緩解機場人力不足，並推出多個日本二線城市及新航點，暑期出遊載客率極度樂觀，第一季毛利率大幅提升15.37%。