《美伊和解投資策略》SpaceX市值飆2兆 買盤進駐太空股

文．張興華

張虔生登首富 AI封測股躍主流

川普宣布美伊和解，台股加權指數重新站上45000點。SpaceX掛牌首日吸金大漲，台股低軌衛星族群行情啟動。日月光先進製程業績成長加速，張虔生、張洪本兄弟榮登台灣首富，AI封測股三大梯隊強棒出擊。

備受資本市場矚目的SpaceX(SPCX)於6月12日首日掛牌，成為市場超級吸金機器，股價盤中最高漲幅超過41%，終場收在160.95美元，當日成交金額達750億美元(約合新台幣2.39兆元)，而SpaceX募資計畫將推動高達100萬顆低軌衛星發射目標，台股低軌衛星族群股不僅直接受惠，在SpaceX掛牌效應延續下，台股中星鏈供應鏈成員個股的新一波行情正式啟動。

同時，美國總統川普6月15日透過社群平台宣布，美伊雙邊已達成和平協議架構共識，預計美伊雙方最快於6月19日正式簽署協議，後續美軍除將解除對伊朗封鎖外，荷姆茲海峽也將重新開放，各國船舶可以免費通行，且伊朗方面將不再發展核計畫。

SpaceX掛牌超額認購瘋狂搶市

該項利多消息傳出並獲證實後，台股6月15日開盤受到激勵，加上上周五美股四大指數全面收漲帶動，台股加權指數開高走高，終場強勢收漲1227點，重新站回45000點以上，收在45396.99點。

全球最大商業航太龍頭─SpaceX，於美東時間6月12日正式於納斯達克(NSDQ)市場以每股135美元(約合新台幣4295元)掛牌，由於市場看好SpaceX衛星連網發展迄今已具市場經濟規模，今年首季已達1030萬用戶使用、年增翻倍，EBITDA(稅前息前折舊攤銷前獲利)利潤率達63%，足夠支撐AI與星鏈的高資本支出。

因此，SpaceX IPO的認購呈現超額爆棚與大幅超額認購的局面，多家投資機構均以超過百億美元的金額進行下單認購，使原本計畫募資規模750億美元，結果實際認購量爆出2500億美元，高出原計畫三倍多，包括國內的富邦人壽亦傳出手6億美元(約合新台幣190.89億元)進行申購。

而SpaceX於6月12日掛牌首日亦不負市場期待，股價開高震盪走高，盤中最高拉升至176.52美元，漲幅41.52%，雖然市場不乏投機性賣盤逢高出脫將股價拉回，最終收盤漲幅19.61%，成交金額達750億美元，宛如一部巨型吸金機器。即便盤後交易股價仍然是震盪走升，6月13日最終收在166美元以上。

理周投研部指出，根據國內投顧公司研究報告顯示，SpaceX IPO出現超額認購，主要係SpaceX為全球最大的商業航太暨低軌衛星公司，目前積極布局AI算力、衛星通訊與低軌AI伺服器的發展，長期的成長想像空間龐大。

而其營運的主要業務涵蓋火箭發射、衛星通訊及太空運輸，由於火箭發射技術已實現重複使用，大幅降低發射成本的優勢，已成為目前全球發射次數最多的航太公司。

星鏈運行萬顆衛星僅百分之一

SpaceX已向美國太空總署(NASA)提出總計發射量高達100萬顆衛星的規劃，大幅超出先前公布3萬顆衛星的數量，截至2026年，星鏈工程在軌道運行的衛星數量已突破1萬顆以上。

國內券商法人表示，美國川普政府已將「星鏈計畫」(Starlink)列為國家級的推動計畫項目，且美國聯邦通信委員會(FCC)亦配合頻譜政策鬆綁，推升星鏈容量與覆蓋率提升，進而帶動衛星、地面站與終端設備等台廠關鍵零組件供應鏈的需求，後續將隨著百萬低軌衛星陸續發射升空運行而跟著大幅成長。