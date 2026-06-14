文．洪寶山

6月6日台指期夜盤從收盤45226點跌到40779低點，觸及跌停板，最終收盤42220點，下跌三千餘點，過程中，AM 03:00處在43400點，進入到流動性較低的時段，突然間空方發動一波2621點急跌，6月8日媒體揭露金管會表示不會出現斷頭潮，台指期反彈急拉到43083點，台指期夜盤開盤兩小時繼續反彈到43837點，多頭試圖守住20日均線支撐。

五年來台指期首度觸及跌停

統計台指期觸及跌停板的日子：2000年3月20日首次政黨輪替與網路泡沫、2004年3月22日三一九槍擊案效應、2008年金融海嘯期間多次、2011年8月5日美債信用評等降評引爆閃崩、2020年3月19日COVID-19疫情熔斷潮、2021年5月12日本土疫情爆發，這次是時隔五年的台指期觸及跌停板，而且是在歷史的高位區，自然會引發市場憂心融資斷頭潮恐引發進一步下殺。

據媒體揭露，截至6月8日約有一百檔個股維持率偏低，占比約4.31%，跌破130%警戒線的風險較高，可能收到券商發出的融資追繳通知。

現在台股還能抱波段嗎？

不過目前加權指數的信用融資擔保維持率198.98%，上櫃融資維持率199.02%，距離140%的融資斷頭還早，的確是暫無大規模斷頭風險。

台指期原始保證金是57萬8千元，等於2890點，通常台指期的操作者都會多放一些現金在戶頭，大約是做一口台指期＋約當兩口的保證金現金餘額，所以可以承受7369點的震盪，約當147萬4千元的盈虧。以目前加權指數處在4萬4千點附近來說，震盪1-2%(440-880點)是常態，也就是說，台指期的交易者在入場前就得明白，一天的日常盈虧可能是9-18萬元，如果遇到大行情，單日的盈虧超過一口保證金(57萬8千元)是幾分鐘的事情，如果對台指期的槓桿威力沒有認知的話，還是乖乖的投資股票抱波段。

投資人的迷思想必是加權指數已經4萬點了，股票還能抱波段、做長線投資嗎？針對近年來台灣經濟發展良好，股市一度衝破46000點大關，賴總統表示，全球將進入人工智慧化的時代，台灣是具備人工智慧基礎建設能力、上中下游產業鏈完整的國家，當大家在拚命投資人工智慧基礎建設時，台灣自然可以受益，並反映在股市上，賴總統說：「現在到底是不是最好的時候？沒有人知道，但如果我的理論正確的話，這只是個開始而已」。

魏哲家：要買台積電請繼續

同樣類似的觀點，黃仁勳在5月29日接受媒體專訪也說過：「AI整體產業還有數十年的路要走，還有非常多的成長空間。」工商協進會理事長吳東亮在午餐會上表示，今年經濟成長率一定可以超過10%。魏哲家在6月4日台積電股東會上說：「要買台積電的請繼續。」

無腦多頭才是長線贏家

巴菲特說永遠不要看空美股，筆者舉一個例子，華碩在1997年漲到890元，2026年6月3日見到964元，連續34年配發股利，合計443.56元，以持有一張計算，領到443,560元(不考慮股利稅、股息再投資及股票股利的複利效果)，所以要靠投資股市補貼退休金的股民，就要趁著股市大跌的時候進場存股。

根據統計，台股定期定額投資金額已突破300億元大關，單是0050一檔就高達1,008,911戶，而定期定額台積電的戶數達202,626戶，或許進入AI時代的台股，啟動無腦多頭才是長線贏家的不二法門。