X86與安謀大戰下新飆股

文．張興華

CoPoS突破AI封裝極限 6-7月瘋世足賺17檔台股

AI PC落地，輝達新晶片N1X結合ARM對決Intel X86架構，台股NB代工廠將成大贏家。玻璃基板突破AI封裝極限，CoPoS讓台股設備鏈從擴產走向良率保險。瘋世足賺台股，6-7月必看17檔概念股行情發動全攻略。

全球科技產業盛會「COMPUTEX 2026」6月5日圓滿落幕，本屆電腦展備受關注的莫過於超微(AMD)、輝達(NVDA)及英特爾(Intel)三大晶片巨頭先後發表最新款晶片系列，以因應AI運算與應用落地的AI PC需求，隨著輝達攜手聯發科(2454)合作開發RTX Spark(代號N1X)處理器系列，搭載安謀(ARM)架構於微軟Windows系統的AI PC，將其CUDA體系延伸至筆電(NB)市場，加深NB市場安謀對決英特爾X86架構的競爭態勢。

2026年更被視為AI PC真正落地走向全面爆發的關鍵點，台股中NB代工廠將成為晶片三巨頭競爭下的最大贏家。

輝達與聯發科推新晶片AI落地

本屆盛會除了展示最新AI應用，如機器人、AI PC及邊緣應用產品外，最受市場關注的，包括超微執行長蘇姿丰、輝達執行長黃仁勳與英特爾執行長陳立武等三大晶片巨頭的專題演講，以及所發表因應AI運算需求與效率的新一代晶片，尤其將AI的運算處理模型，由雲端轉移至實際應用者操作的個人電腦或是掌上裝置(超級AI電腦)上。

理周投研部針對輝達、英特爾與超微於電腦展先後發表的晶片系列名稱、搭配架構平台、主要功能及對應的市場屬性等，進行對照與分析，其各自強調的應用屬性部分，輝達是追求極致的AI運算、3D效能與科技創新體驗，英特爾為重視日常使用的相容性與續航力，超微則主要鎖定高階創作者及使用大型AI模型的工程師或重度遊戲玩家等。

值得一提的是，輝達為鞏固其AI領域的霸主與領先地位，特與台晶片設計廠聯發科合作，推出首款專為「個人智慧代理」量身設計的「RTX Spark」晶片，將AI運算從雲端實際落地至NB或掌上裝置，正式宣告「代理式AI」啟動。

全新世代AI PC商機大爆發

黃仁勳亦重新定義新一代AI PC的功能，他說，個人電腦正進入全新時代，輝達與聯發科合作打造的N1X晶片，堪稱目前世界上最驚奇的晶片，不僅可完整執行輝達軟體如CUDA、AI和物理模擬的堆疊，同時可在落地端運行大型模型，讓電腦能直接理解提示、影像聲音和使用者的智慧連結並延伸，稱得上為另一次發明PC。

輝達本次新推出的N1X晶片處理器系列，為搭載ARM架構且採用Windows系統的AI PC，象徵輝達在AI PC晶片市場的競爭將不缺席，亦意味AI PC市場正邁入新的階段。

PC過去的競爭，主要集中於CPU效能、功耗、整合顯示與平台等成本上，但在生成式AI與代理式AI導入後，CPU、GPU、NPU與記憶體架構的功效，將決定AI PC能否落地在使用端，完成多功能推論、資料處理及個人化的任務。

X86系統對決ARM新興勢力

而在PC既有英特爾與超微晶片搭載X86架構下，目前新增輝達N1X搭配ARM架構，將使市場呈現X86系統架構體系對決ARM新興勢力的局面，以及可預見的將是落地端大型AI模型推論能力的全面升級。因此，2026年亦被視為AI PC邁向全面爆發的一年。

根據TrendForce的最新研究報告顯示，本次輝達RTX Spark晶片平台推出的意義，不僅新增Windows on ARM陣營，更首次將CUDA的應用生態延伸至Windows的NB市場，該舉有助提升AI NB的滲透率，由2025年的19.3%，及2026年的37.5%，提升至2029年的84.9%。