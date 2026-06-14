華山論劍四大名師分享交易實戰心法 助散戶賺一桶金

文．蔡武穆、李卓嶺

台股衝到45000點大關，股市淘金熱到有FOMO情結，由DreamValora及愛因斯坦量化科技公司共同舉辦的「華山論劍—交易實戰論壇」於6月5日晚上7點在集思台大會議中心熱烈展開，會中邀請到外匯黃金實戰交易專家王秉羿、法人籌碼專家余適安博士、無本當沖創辦人林鼎曜、AI量化投資策略大師邱嘉豪分享交易實戰經驗，如何在賠錢中摸索賺錢的心法並提出實戰交易準則，吸引三百多人到場聆聽，座無虛席，以下為論壇記要。

台股上漲動能還在 欲小不易

余適安：投資首先要知道大方向，股市上漲動能有兩個，一是成交量，二是動量，就是貨幣供給。近年股票成長來自AI，整個AI的硬體在台灣，從最基礎到最先進都有，是台灣得天獨厚之處。最近台股下跌原因是漲多回檔休息，目前上漲動能還在，欲小不易。

二是聯準會政策，最近物價指數上漲，因FED新主席是川普任命，很可能維持利率不動，如果最近升息，因為離均線太遠，乖離率過大拉回，會有大幅修正。關於美伊戰爭，伊朗封鎖荷姆茲海峽，油價沒大幅上漲，主因是把戰略儲油拿來用，就算荷姆茲開通，因戰略儲油要回補，油價仍會在80元一陣子。

三是風險控制，例如你有200萬，賠了120萬，相當於六成，剩80萬，要賺2.5倍才能回到200萬有難度。按博弈理論，如果大賺400萬，可以小賠40萬十次，故停損很重要。

四是關於ETF，台股上升主因為ETF持續發行，市場資金持續湧入，同樣如果市場資金贖回，會造成台股加速下跌，ETF是助漲助跌的效應。

大方向正確 交易不容易出錯

王秉羿：如何尋得交易聖杯？看「資金配比」、「風險控制」及「趨勢為大」三方面。初入外匯市場，最好時一周賺50萬美元，因不懂資金配比，一周內全部吐回，後來瘋狂找錢，進入惡性循環。另外，風險控制非常重要，以比例原則降低資金壓力感，例如100萬資金停損3%~5%，最多不超過5%，沒有數字壓力就會願意照著遊戲規則走。

同時，趨勢為大。法人資金部位大，無法今天買明天賣，跟隨趨勢才會長時間賺錢。以黃金為例，2024年至今已走了兩年多頭，這兩年做黃金幾乎都賺錢。趨勢就是大方向，大方向正確，交易不容易出錯，中長期趨勢以200日均線為多空分界點。

賺錢加碼 賠錢賠到最少

林鼎曜：2007年當立院助理時聽明牌賺到錢，後來食髓知味用融資槓桿擴大交易，2008年金融海嘯來襲，融資維持率降到130%，還沒有意識要停損，不斷跟親友周轉借錢，投入200~300萬最後只拿回9萬，才下定決心鑽研技術分析。

最近在研究人為什麼喜歡凹單，哈佛心理學分析，「人類的痛苦是快樂的二到三倍」，凹單很痛苦，但是凹單成功，腦內會分泌多巴胺，精神會非常亢奮，不知不覺上癮。事實上，凹單只是打平而已，進入股市是要賺錢的，不是追求凹單的快樂。

談到交易準則，不妨看「盈虧比」，幸運的時候要想辦法擴大你的幸運(賺錢時加碼)，不幸的時候要縮小你的不幸(賠錢賠到最少)，就是「盈虧比」的概念，通常賺二元賠一元，勝率在40%~50%，長期來看就會賺錢。

要知道為什麼使用這個工具！

邱嘉豪：在2015-2016年研究AI與機器學習，那時功能只有資料處理及數據預測，正確率只有50-60%，有利用AI賺錢，然後再投更多，後來就賠錢了。當時AI就像黑盒子，不像現在的AI會告知如何思考。賠錢的心得就是，要知道為什麼使用這工具。另外，使用量化交易，移動停損的方法，與每個人能承受的壓力有關。利用百分比去控制，跟資金多寡無關。使用AI得到的東西不同的話，要把規則定義清楚。