王文欽領軍威力先進 以AI科技征戰全球健康產業兆元市場

圖、文．威力先進

走訪各大企業，多數經營者談的是毛利率、週轉率與產能市佔率，然而，威力先進科技股份有限公司董事長王文欽董事長，是一位很不一樣的領導者。不論所掌舵的健康事業版圖如何擴張，產值數百億且持續快速成長中，近期更不斷疊加AI科技與算力，他開口閉口談的，還是「救人」與「生命」及他一直以來的座右銘「不留貧病在人間」。原來他的健康企業所打造的亮眼市場與業績，成功的關鍵是勇敢堅持的救人經濟學。

業績治百病 口碑效應擴展全球版圖

王文欽董事長不否認獲利能力是企業的根本，他帶領的團隊有一個共同默契，就是「業績治百病」。因為唯有企業穩健經營，才能持續投入高階研發、培育頂尖人才，並將健康服務帶給更多人。然而，對他而言，靠的是不斷開發「第一名的產品」。讓產品真正幫助大家的健康。多年的投入與堅持，他幫助全球超過百萬人。而這樣助人的商模，讓他的健康事業不只全球同步、業績長紅，更讓版圖從細胞營養、生活保健、新藥研發，甚至AI醫學，已成為極具代表性國際精準健康集團。

對於資本市場與敏銳的投資人而言，這套商模展現了極高的經濟效益與長期持有價值。之所以能在全球同步複製，關鍵就在於產品切切實實解決了大眾的健康痛點，自然會驅動極其強大的市場黏著度，並靠著使用者的好口碑主動擴展版圖。當這種「能救人又能賺錢」的運營模式已在16國超過百萬人響應，也向投資人證明，唯有跟著王董獨到的商業眼光與領袖底氣，才能共同創造長效且高成長的獲利空間。

晶片、健康AI、數位孿生 從算力到生命力 實踐健康百歲經濟學

雖然在細胞營養與大健康通路事業上已取得巨大的成功，王文欽董事長卻從未停下腳步。站在生物科學的嚴謹角度，他指出，若排除後天環境、飲食不當以及毒素所造成的疾病，人類平均壽命理應能達到120歲。

王文欽董事長補充到，「細胞是一切根源，細胞健康，人就健康」，很多人以為自己吃得多、吃得好就等於營養充足，其實，現代人最大的問題是，「肚子是飽的，但細胞是餓的」，即便吃了保健品，這些保健品有進入細胞提供營養嗎？因此，研發專業「細胞營養全系列產品」，目的不是單純補充營養，而是讓細胞真正「吃得到，用得上」。只有每個細胞都處於健康的狀態，人類追求的健康壽命，才有真正實現的基礎。

王文欽董事長敏銳指出，AI的引進正全面改寫全球醫療的遊戲規則，推動產業從被動的「治療醫學」跨入主動防禦的「精準預防時代」，過去是人生病了才會去找醫生，未來會變成AI在你還沒生病之前，就已經提醒你風險在哪裡。這一個轉變將會徹底改變全球健康產業的結構，誰能掌握精準的健康數據及預測模型，誰就掌握下一個世代的產業核心。

三大核心AI科技應用 領先產業全球發展

為此王文欽董事長聯手副董事長陳怡芳與總經理熊思愷，組織專業健康AI團隊，正式創立威力先進並將三大核心AI科技應用，結合獨有國際市場優勢，領先產業，全球發展：

1.Willy Chip：威力先進最核心的硬體技術結晶。這款專為精準健康設計的人用AI晶片。透過基因比對快速找出潛在致病因子，目前已能篩檢12種癌症、心血管、大腸癌、失智症…等疾病。更令市場期待的是，Willy Chip還能實現強大的跨領域應用，從環境生態、農業到經濟動物的檢測，都能建立標準化模組，並依照客製化需求進行晶片設計。

2.Willy AI：透過整合細胞檢測、生物數據、健康資訊與生活型態資料，進一步進行風險預測、健康評估與精準管理建議。

Willy AI不僅能提升健康檢測的判讀精準度，更能提前發現潛在健康風險，人用的檢查更精準，讓個人健康管理從被動治療邁向主動預防。

Willy AI將發展為專屬個人AI管家，成為你最麻吉、最貼心的健康管家，提供全天候、即時且個人化的健康陪伴與決策支持，成為最了解身體狀態的健康夥伴，協助每個人掌握健康趨勢、預見健康風險，實現更精準、更智慧的健康管理。

3.Cell Digital Twin：半導體產業透過數位孿生技術，在虛擬環境中預演製程、降低風險並提升成功率。威力先進則結合AI與晶片算力，將這項技術創新應用於人體健康領域，打造專屬於每個人的細胞數位孿生系統。

透過整合細胞數據與生活型態，系統能建構即時同步、持續進化的數位模型。藉由兆級AI算力持續模擬與推演，不僅能掌握當下健康狀態，更能預見未來10年、20年甚至更長時間的生命發展軌跡。

未來，每個人都將擁有專屬的健康AI分身，不僅能預見未來的自己，更能依據理想的健康目標，由數位孿生系統提供最佳化管理方案與行動建議，協助規劃專屬的生命藍圖。當健康管理從治療疾病進化為設計未來，人類將有機會朝向健康活躍120歲的願景邁進。

威力先進成功打通了從運算、模擬、細胞的完整技術鏈。將傳統健康管理的經驗判斷升級為客觀的科學決策，讓120歲的長壽理想不再只是科學願景，而是得以精準實踐的健康革命！

護國神山群的健康基礎建設：自研人用AI晶片 開創興櫃「AI類股」新星

在高度競爭的科技產業中，威力先進的商業戰術精準鎖定了企業客戶的ESG永續需求。王文欽董事長敏銳觀察到，台灣如晶圓代工龍頭、電源管理巨擘等「護國神山群」的頂尖研發人才，長期處於高工時、高壓力的極限工作環境，天天面臨「用肝換錢」的健康威脅，導致許多頂尖精英不到60歲就抱憾退休，對企業與國家皆是隱形經營成本 。

威力先進精準切入此痛點，將精準健康檢測打造成企業的最核心「健康基礎建設」，成為ESG架構下守護關鍵人才永續的最後一塊拼圖。透過將自研人用AI晶片與預防醫學系統導入科技園區，為工程精英量身定製個人化健康管理方案，有效防範猝死與疾病風險，因而獲得多家科學園區半導體與智慧製造巨擘的深度合作。

在合規性與技術自主上，威力先進已正式取得衛福部LDTs(實驗室開發檢測)認證，成為台灣首家以「自研、自製、自產 人用AI晶片」獲得此項高規格認證的標竿企業，並累積超過百項全球發明與新型專利，構築起技術護城河。隨著營運版圖與商業模式的高速增長，威力先進已正式啟動資本市場布局，預計於今年登錄興櫃。

對於未來的資本市場定位，王文欽信心十足地指出：「威力先進在資本市場上的定位，絕對不是傳統生技股，而是憑藉著『晶片』與『細胞數位孿生』等強大的AI科技實力，成為『AI類股』中極具潛力的強勢新星 ！」這套兼具高度獲利能力與助人救人的運營模式已經證明，助人為本，將算力賦能於生命力，不僅可創造企業持續成長亮眼，業績更是威力先進國際發展，永續發光發熱的根基。