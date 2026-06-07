范明源交易哲學大公開

揭密二十年磨一劍的「零成本護城河」

文．白興邦

採訪一開始，范明源先把話說在前面：「我不是要分享標的，我是要分享觀念。」這句話，幾乎成為整場訪談的核心。

如果錯了，你準備怎麼輸？

在資訊爆炸、社群明牌滿天飛、盤中五個小時情緒被股價牽動的市場裡，范明源認為，多數投資人最大的問題，不是不會找股票，而是不知道如何面對自己的股票。買進以後，不知道為什麼買；跌下來，不知道要不要停損；漲上去，又急著賣掉。到最後，帳戶輸贏不是輸給市場，而是輸給自己的恐懼、貪婪與不一致。

他把自己的方法稱為一種「哲學交易法」。這套方法不是從本益比、KD、MACD或外資買賣超開始，而是從一個更殘酷的問題開始：如果錯了，你準備怎麼輸？

停損與槓桿交易 先從「輸」開始

范明源說，投資人最該先學的兩件事，是停損與槓桿。停損不是口號，而是讓自己能在市場活下來的制度。槓桿也不是放大貪念的工具，而是必須搭配停損、隨時可以拿掉的部位管理。

「開槓桿以後就成功了嗎？沒有，還是回到停損。」他強調，市場上沒有人知道明天一定漲或一定跌，如果真有百分之百確定的交易，只要重壓幾次就能財務自由，現實卻不是如此。因此，投資不能建立在「我一定會對」的幻想上，而要建立在「如果我錯了，我能不能承受」的規劃上。

他常提醒投資人，不要一進場就想賺多少，而要先想能輸多少。股票最低可能歸零，最高則沒有上限，既然如此，真正重要的是把輸的那一端控制住，把對的部位留下來奔跑。這也是他看待交易勝率的核心：就算十次交易有七次小輸，只要那三次贏得夠大，帳戶仍然能成長。

零成本護城河 讓贏家繼續奔跑

范明源最具代表性的觀念，是「零成本護城河」。他不主張一檔股票一次買完，也不主張一檔股票一次賣完。進場可以分批，出場也應分批，怎麼進，就怎麼出，交易前後要一致。

他的做法是，當一檔股票從低檔布局後逐步上漲，先賣出部分部位回收本金，留下少量部位繼續持有。這些留下來的股票，因為本金已回收，心理壓力大幅降低，就有機會陪伴企業或題材走更長的波段。

「我永遠不會買完，也不會賣完。」他說，當手上有兩張股票、有彈性時，賣一張、留一張讓它飛，這就是零成本護城河的起點。長期累積下來，每一次成功操作留下的零成本部位，就像自己打造出一檔被動式ETF。

這套方法的關鍵不在於神準，而在於能否承受震盪。范明源會問自己：「你的貨可以擋幾根跌停？」如果一根跌停就受不了，代表不是買太多，就是買太高。如果成本夠低、部位夠小，就能讓自己在波動中保有判斷力。

建立股票池 先顧好一批貨

很多投資人每天追逐熱門股，今天看台積電，明天看聯發科，後天又換成機器人、CPO或IC設計。范明源認為，這種跳來跳去的交易方式，正是帳戶做不大的原因。

他的股票池不是漫無目的撒網，而是先用系統與形態篩出一批股票，再靠自身經驗與盤感挑選。他偏好中小型電子股，原因在於這類股票較有波段爆發力，也較能看出籌碼與價格變化。他不迷信均線，但會把均線當作規劃輔助，真正的重點，是價格、形態與容錯率。

他說，核心股票池可以是五到八檔，失敗的移除，成功的留下，再把資金慢慢往對的方向集中。加碼不是攤平，只有帳上報酬為正、趨勢逐漸證明自己時，再買才叫加碼。

買在未知 賣在已知

范明源反覆提醒，市場真正好的位置，往往不是所有人都看懂的時候，而是在「還沒有漲」或「只漲到一半」的階段。等到所有人都知道、成交量爆出來、話題傳開來，常常已是他開始分批出場的時候。

「盡量買在未知，賣在已知。」這句話，是他對波段交易的濃縮。

他以過往觀察康普、友威科、環球晶等個股經驗說明，能夠在低檔分批建立成本優勢，後面才有資格承受洗盤與震盪。若投資人總是在熱門時才追進，成本沒有優勢，又沒有規劃，很容易在主力甩盤、股價回檔時被洗出場。

他也提醒，投資人不要妄想每一次都買在最低、賣在最高。真正重要的是，在對的時候有貨可以出，在錯的時候知道怎麼退。

不預設高點 但每天想最壞情境

對於台股行情，范明源不喜歡預設高點。他認為，每一個世代進市場時看到的指數位置都不同，年輕人一進場就看到高指數，不代表市場必然過熱，老投資人也不能永遠用過去六千點、一萬點的眼光看現在的市場。

但不預設高點，不代表不控風險。他說自己即使做多，也每天假設明天可能崩盤。因為不知道明天會發生什麼，所以才要有部位控制、避險概念與退場規劃。真正成熟的交易者，不是永遠猜對，而是即使遇到系統性風險，也能想辦法活下來。

新手入門：閱讀、紀律、專注

范明源坦言，交易這條路非常辛苦，若重來一次，不一定會再選。他能走到現在，不是因為從未輸過，而是因為輸過很多次，才懂得如何不要輸大。

他建議投資人多閱讀真正經典的投資與思考書籍，如蒙格、彼得林區、巴菲特，以及塔雷伯《黑天鵝效應》、《反脆弱》等。他特別認同「反脆弱」的概念：市場殺不死你，反而會讓你更強。零成本護城河，本質上就是一種反脆弱機制。

至於盤中操作，投資人必須專注在自己的部位，該進、該退、該停損、該停利，都要按照原先規劃執行。

范明源的交易哲學，看似激烈，核心卻很樸素：不要騙自己，不要追逐確定性，不要把一次錯誤放大到無法回頭。先想輸，才知道怎麼活；能活下來，才有資格等到贏家奔跑。

他說，市場永遠有人賺錢，也永遠有人輸錢。差別不在於誰知道更多消息，而在於誰能在市場裡保持紀律、控制損失，並把少數真正對的部位留到最後。