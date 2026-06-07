文．洪寶山

在AI科技迎來爆發性成長的時代，企業與個人面對的不再只是工具的升級，而是整個工作範式(Paradigm)的轉移。AI正在以驚人的速度重寫人才的定義，過去被奉為圭臬的學歷、專業等硬實力面臨貶值，而過去被忽略的軟實力與人機協作能力，則一躍成為新時代的黃金標準。

過去企業評估人才，主要看的是學歷、專業知識、工作經驗、記憶力、執行力，但在AI時代，許多原本依賴知識累積的工作開始被AI快速取代，因此人才的價值正在往更高層次移動。

以前會寫程式的人很稀缺，現在AI可以寫程式，AI可以除錯，AI可以產生文件，AI可以分析資料，知識本身開始變成廉價資源，知識型人才價值下降，例如法律助理、初階工程師、基礎分析師、翻譯人員都受到AI強烈衝擊，學歷的紅利只剩下三年。

AI人才價值在重設工作流程

在過去，職場的經典勝利方程式是成為「Ｉ型人才」，在單一專業領域(如會計、法律、製程工程)鑽研得極深，築起高高的專業壁壘。偏偏AI最擅長的就是在單一、有框架、有歷史數據的專業領域中，以超越人類百倍的速度產出高水準的成果。

如果只守著單一硬技術，不論鑽研得多深，都很容易面臨專業被自動化的風險。所以AI時代更看重具備跨領域視野，能將AI技術與特定產業痛點結合的系統架構師或流程重組者。這種新人才既懂產業的「痛」(Know-how)，又懂AI能做到什麼程度，更具備將兩者串聯起來的跨領域視野。

也就是說，真正的AI轉型，絕不是把原本人做的事換成AI做這麼簡單，未來AI世代的人才價值來自於重新設計工作流程。例如，AI不單只是幫客服人員寫回信，而是重構整個客戶問題分類、自動串接後台資料、即時生成解決方案並自動追蹤的全新自動化生態。

提問能力變成核心競爭力

未來不是比誰知道答案，而是比誰能問出好問題。提問能力變成核心競爭力，問題拆解能力、邏輯思考能力、框架建構能力，價值大幅提升。AI的生成具有隨機性與迎合性(它傾向給用戶想聽的答案)。如果提問者缺乏敏銳度，很容易被AI的一本正經胡說八道所蒙蔽。

在企業引進AI時，差的問題只會問：「如何用AI幫現有的員工提高10%的速度？」好的問題則會直擊本質：「如果這個核心業務的資訊流90%都能被AI自動處理，那我們現有的組織架構應該如何重新設計，才能創造全新的商業模式？」問對問題，才能拿到顛覆賽道的入場券。

做決策比會做事更重要

但AI也不能保證哪個方案最值得執行，最後需要的仍是人的判斷，所以未來企業高薪聘請的，往往不是最會做事的人，而是最會做決定的人。

要從Ｉ型人才蛻變為具備AI架構與重組視野的複合型人才，就必須培養一種直覺：「一看到某個工作場景或問題，腦中立刻能浮現出這可以用什麼AI技術來解，以及它的極限在哪裡。」這就像一個優秀的導演，他不一定會親自架設燈光或操作攝影機，但他精準知道每一種鏡頭和燈光能呈現出什麼效果。

AI人才無可替代的價值

具備高AI敏銳度的人，看世界的眼光會發生改變。當別人看到一個繁瑣的行政流程在抱怨時，具備AI敏銳度的人才眼中看到的是一張人機協作的藍圖─這裡可以用AI辨識，那裡可以用LLM分流，最後再由人類主管審核。這種看透流程、調配技術的眼光，才是在AI時代最無可替代的價值。

當然，AI無法取代領導力、溝通能力、同理心、影響力、團隊協作，因此管理者的價值反而提升。許多企業已經開始重視是否能帶團隊，是否能跨部門協調，是否能說服客戶，而不只是技術能力。