法人資金大挪移 金融股變飆股 富邦金破百

文．蔡武穆

千金新矽盾 環球晶AI戰略

台股頻頻創高，法人資金大挪移，金融股變飆股，富邦金攻上三位數後，下一檔百元金融股呼之欲出。黃仁勳來台開金口，從兆元宴、能源電力=GDP成長，到打造N1X晶片AI PC落地，被點名的相關個股紛紛大漲。

而解密高階SOI晶圓剛性需求，千金新矽盾環球晶的AI戰略物資曝光，本期封面故事私房菜，歡迎理周鐵粉品嚐。

台股站上45000點大關，金融股也發揮穩盤作用，加上外資回買，包含富邦金、國泰金、中信金股價強漲，從前的大牛股變成飆股，富邦金站上百元把金融股推向近十年來的高峰，除了一線股之外，二線的證券股也因為台股成交量破兆而飆漲，可說這波漲勢還沒結束。

接軌國際會計準則 倒吃甘蔗

過去三、四年是壽險型金控公司最慘澹的幾年。首先，聯準會升息，海外資產(債券及股票)資產價跌。再來是防疫保單之亂，理賠金突破2300億元。第三是2026年要接軌國際會計準則IFRS 17，各壽險公司為達資本適足率啟動增資、發債，忙得焦頭爛額。如今隨著聯準會部分降息，債券利益回沖及IFRS 17接軌完成，壽險型金控逐漸走向明朗的天空。

壽險型金控及各大保險公司接軌國際會計準則IFRS 17的影響，最主要是兩個層面：

一、取消金融「覆蓋法」：企業必須根據營運及投資策略選擇金融資產(股票、債券)放在FVOCI「透過其他綜合損益按公允價值衡量」或是FVTPL「透過損益按公允價值衡量之金融資產」會計科目，如果是放在FVOCI，股價損益會直接計入保留盈餘，影響淨值。若是選擇放在FVTPL中，則會影響當期淨利及EPS，進而影響股價表現。

所謂「覆蓋法」，簡單說，過去FVPL中的股票、基金等資產，已實現的處分利益，可進損益表，反映在當期獲利上，未實現的評價利益則是進OCI，白話文是說「已實現賺的算、未實現賠的不算」，現在不論資產是否處分，只要放在FVTPL都必須計入當期損益，不再有所謂的「賺的算、賠的不算」的問題。

一旦「覆蓋法」消除，股票的損益就會大幅影響損益(EPS)波動，因此，壽險業者必須謹慎考量投資戰略布局，寧可採取保守做法，短期投資放在FVTPL、長期投資放在FVOCI，避免損益大起大落。

調整新制 富邦與國泰誰更強

過去金控公司幾乎都把金融資產(股票、債券)放在FVTPL中，以富邦人壽為例，2025年第四季放在FVTPL的金融資產高達1兆4754億元，而放在FVOCI為4497億元，取消覆蓋法之後，放在FVTPL為4895億元，放在FVOCI為1兆8526億元，幾乎是乾坤大挪移。

第二名的國泰人壽2025年第四季放在FVTPL為1兆5866億元，而放在FVOCI為8893億元，取消覆蓋法之後，放在FVTPL為4970億元，而放在FVOCI增至3兆2885億元，也是大挪移。

這代表什麼？過去高額的FVTPL(未實現資產損益)會直接影響EPS，沖淡本業包含壽險業務、銀行業務的績效，只要股票、債券績效好，整體年度EPS直接衝高，掩蓋本業EPS的真實性，去年富邦金EPS 8.37元，國泰金EPS 7.06元，不能避免是因為股市獲利大好而衝高EPS，進而影響股價。

然而，取消覆蓋法之後，富邦金及國泰金不約而同減少FVTPL的部位增加FVOCI，減少股票的灌水，富邦金今年第一季EPS還有2.4元，相較去年同期3元略微減少，國泰金EPS 2.15元，比去年同期的2.18元僅小幅衰退，是貨真價實來自於壽險業務及銀行業務的績效，外資預估，富邦金今年EPS上看9~10元、國泰金EPS 7.16元，分別給予目標價110、100元的高度評價。

二、CSM成為壽險公司的潛在獲利：過去新的保單簽訂，保險公司只將保單的收益一次認列，沒有考量到未來的理賠，理賠就是潛在性的負債，接軌IFRS 17之後，認列保單收益前必須扣除潛在的理賠負債，就是CSM(Contractual Service Margin，合約服務邊際)，成為公司隱形資產，未來逐年攤銷。