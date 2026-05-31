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夏威夷拉奈島度假村：一場「島嶼共生」的永續實驗

聯合新聞網／ 理財周刊
圖說：拉奈島四季度假村 戶外泳池區。 圖／Four Seasons Resort Lānaʻi
圖說：拉奈島四季度假村 戶外泳池區。 圖／Four Seasons Resort Lānaʻi

文．理善國際關懷協會

位於夏威夷的拉奈島(Lānaʻi)，曾以鳳梨產業聞名，如今成為全球永續旅遊的重要案例。2012年，Larry Ellison買下島上約九成土地使用權後，陸續打造Four Seasons Resort Lanai(拉奈島四季度假村)與Sensei Lanai, A Four Seasons Resort(拉奈島森善四季度假酒店)等高端旅宿。

外界原以為這只是富豪式私人島嶼開發，事實上這是一場「永續實驗」，飯店並導入再生能源、低密度旅遊與生態復育計畫，當多數觀光海島仍陷於過度開發與資源消耗時，它試圖重新平衡人、土地與觀光之間的關係。

鳳梨島的生態韌性

拉奈島曾有近九成土地作為鳳梨種植場，長年的單一農業雖帶來繁榮，卻也造成地下水壓力、土壤耗損與生態失衡。近年，島上重新導入夏威夷傳統Ahupuaʻa「由山至海」流域治理概念，重新修復山林、水源與海洋之間的關係。

在高地區域，退化土地逐步種回原生植物與森林。這些「迷霧森林」能攔截霧氣與降雨，讓水分回滲地下，同時減少泥沙流入海灣，降低對珊瑚礁的衝擊。島上也同步推動外來種控制與海鳥保育計畫，你可以看見瀕危的夏威夷海燕(ʻUaʻu)重新回到山林築巢。

在地為核心的公益投資

許多觀光島嶼雖創造龐大收益，但在地居民往往承受高物價與資源壓力。拉奈島近年則開始將部分觀光收益投入地方基礎建設，嘗試讓永續不只停留在觀光口號。

在醫療方面，島上強化在地醫療與緊急救援系統，改善離島長期資源不足的問題；文化層面則與拉奈文化與遺產中心合作，持續保存原住民語言、航海文化與地方歷史紀錄。部分旅宿與農場也優先採用在地人力與島內供應鏈，降低對外部資源的依賴。

然而，這套模式並非毫無爭議。當整座島嶼高度依賴私人資本治理時，「永續」究竟是公共價值，還是另一種高端生活模式，也持續受到外界討論。

永續未來：從能源到食物自主

由於地理孤立，多數海島長期仰賴外部能源與食物供應。拉奈島近年則積極建立更在地化的循環系統。

能源方面，全島逐步導入微電網(Microgrid)、太陽能與大型儲能設備，降低柴油發電依賴，同時提升面對極端氣候的供電韌性。農業部分，島上開始發展室內農業、水耕與科技溫室系統，提高蔬果自給率，減少大量空運食材所產生的碳排放。

此外，拉奈島也大量使用回收水系統，將處理後的水重新投入景觀、農業與灌溉循環。在乾燥的太平洋島嶼中，水不再只是被消耗的資源，而是被反覆利用的系統。

奢華旅宿推動成為永續轉型

過去，頂級度假村往往建立在大量資源消耗之上。然而，拉奈島近年的轉變，正重新思考高端旅遊與土地之間的關係。從再生能源、森林復育，到在地醫療與文化保存，永續不再只是品牌口號，而逐漸成為島嶼治理的一部分。

拉奈島未必是完美答案，但它至少提出了一種可能：當高端旅遊不再只是消耗風景，而開始參與土地修復時，觀光或許也能成為推動永續的一股力量。

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