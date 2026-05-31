橫跨醫療、生技、AI與半導體 威力先進引領全球健康科技新勢力

文、圖．威力先進提供

在全球AI、生技與精準醫療快速融合的浪潮中，台灣正悄悄誕生一股備受矚目的健康科技新勢力。由威力先進科技股份有限公司董事長王文欽、副董事長陳怡芳、總經理熊思愷，三位博士所領軍的威力先進，正以「從細胞、晶片到AI」的全新健康科技模式，試圖重新定義人類未來的健康管理方式。

橫跨醫療、生技、AI與半導體的新產業革命

從最底層的細胞數據、健康AI晶片，到全自動高階檢測儀器與細胞數位孿生(Digital Twin)系統，威力先進所描繪的，不只是健康產業的升級，而是一場橫跨醫療、生技、AI與半導體的巨大革命。

王文欽接受《理財周刊》專訪時直言：「過去科技產業在改變人類生活，未來真正能改變人類命運的，是健康科技。」他更提出一句極具代表性的產業觀點：「台積電做的是給手機用的晶片，而威力先進做的是給人用的晶片。」

這句話，也成為威力先進最鮮明的企業定位。威力先進近年積極布局健康AI晶片、自動化檢測系統與AI健康平台，並推動「Open 120+」精準健康計畫，希望透過科技讓人類健康壽命邁向120歲。

未來最龐大市場 健康數據科技

談到創業初心，王文欽表示，自己多年來觀察全球產業變化，發現未來最龐大的市場，不再只是資訊科技，而是「健康數據科技」。「人類真正最重要的資產，不是房子、不是股票，而是健康。沒有健康，所有財富都失去意義。」

因此，他開始思考，如果AI能分析金融數據、工業數據，為什麼不能分析人體細胞數據？這個想法，成為威力先進的起點。陳怡芳也表示，傳統健康管理最大的問題，在於「太晚發現」。多數人都是等到疾病形成後，才開始治療，但真正的精準健康，應該是提前在細胞與基因層級，就預測風險並進行管理。

自研「健康AI晶片」 期待建立「預防式健康科技平台」

因此，威力先進從最底層的細胞解碼開始，發展健康AI晶片與數據演算模型，希望建立「預防式健康科技平台」。目前，威力先進的核心技術，包含：

─健康AI晶片

─自動化微型實驗室系統

─AI健康運算平台

─細胞數位孿生系統

─智慧健康管家 Dr. Willy

─高階生物數據演算法

並結合基因、血液、細胞與生活數據，建立個人化健康模型。 其中，最受市場關注的，便是威力先進自行研發的「健康AI晶片」。陳怡芳指出，目前全球健康科技產業最大的問題之一，就是核心技術長期掌握在國外企業手中，因此威力先進從創立開始，就堅持「自研、自製、自產」。

目前威力先進已建立自主健康AI晶片技術，並應用於癌症、糖尿病、心血管疾病等健康風險分析。與一般醫療檢測不同的是，威力先進的晶片不只是檢測工具，而是具備AI數據運算能力的「智慧健康平台」。透過大量細胞與基因數據分析，系統能快速辨識人體潛在風險，並建立個人化健康模型。

王文欽表示：「未來每個人都會擁有自己的健康AI模型，甚至會有自己的細胞分身。」這也正是威力先進近年積極投入的「細胞數位孿生」技術。所謂數位孿生(Digital Twin)，原本廣泛應用在航太與工業領域，例如飛機、工廠設備，都能建立虛擬數位模型進行預測與模擬。而威力先進，則將這個概念導入人體健康。

個人「數位健康分身」 預測疾病風險

透過細胞、基因、血液、生理與生活數據整合，建立每個人的「數位健康分身」。

未來AI不只知道你的健康狀態，更能預測你未來可能出現的疾病風險。王文欽形容：「未來最懂你身體的，不一定是醫生，而是你的AI健康分身。」

威力先進目前正發展「Dr. Willy」智慧健康AI平台，希望成為下一世代個人健康管家。除了軟體AI，威力先進另一個重要核心，是全自動高階檢測儀器。

王文欽指出，傳統檢測流程往往耗時、複雜且高度依賴人工，因此威力先進投入大量資源開發「全自動智能微實驗室系統」。該系統整合：

─檢體處理

─基因萃取

─細胞分析

─AI演算

─自動化判讀

形成完整的一站式智慧檢測平台。

高階健康檢測 小型化、自動化、AI化、生活化

他強調，未來健康產業不會只是醫院模式，而是像手機一樣「生活化」。因此，威力先進希望讓高階健康檢測走向：「小型化、自動化、AI化、生活化。」未來甚至可能在企業、社區、藥局、健康中心，都能部署智慧健康站。目前威力先進已提出「全球Dr. Willy行動健康站計畫」，預計五年建置5萬站點，十年拓展至20萬站點。

把台灣最強的科技能力 導入全球健康市場

除了技術布局，王文欽的國際經營理念，也成為外界高度關注焦點。不同於許多台灣生技公司只聚焦本地市場，王文欽從一開始就以「全球健康平台」為目標。目前威力先進已積極布局美國、日本、韓國、東南亞等市場。

王文欽認為：「台灣最大的優勢，是科技整合能力。」他指出，台灣擁有全球頂尖半導體、AI、ICT與製造能力，但過去較少真正整合到健康科技。而威力先進想做的，就是把台灣最強的科技能力，導入全球健康市場。因此，威力先進不只是生技公司，更像是一家：「健康科技平台公司。」

六大核心布局 打造完整精準健康產業聚落

在經營策略上，王文欽也大量導入國際資本與科技產業思維。他認為，未來健康產業一定會走向平台化、生態系化。因此威力先進不只做產品，更建立：

─AI健康數據平台

─智慧檢測系統

─全球健康站網絡

─健康數據資料庫

─精準營養平台

─細胞健康模型

形成完整產業鏈。

他指出：「未來最有價值的，不只是AI，而是AI背後的精準生命數據。」這也是威力先進近年大量投入細胞數據資料庫的重要原因。

談到未來發展藍圖，王文欽透露，威力先進未來將持續擴大六大核心布局：

─健康AI晶片

─精準檢測

─自動化高階儀器

─AI健康管理

─細胞數位孿生

─國際健康平台

其中，最受矚目的，是台北港大型精準健康基地計畫。

威力先進正規劃打造：

─生物晶片研發中心

─細胞工廠

─基因與細胞銀行

─生物數據中心

─AI健康研發中心

形成完整精準健康產業聚落。

推動專利布局與國際合作

王文欽表示：「我們希望未來世界談到健康AI時，想到的不只是矽谷，也會想到台灣。」目前威力先進也積極推動專利布局與國際合作，累積超過30項專利技術，並跨足人體健康、精準畜牧與環境檢測等領域。

對於外界最關心的資本市場布局，王文欽則低調表示，公司未來確實朝向更大型國際化發展，但目前最重要的，仍是技術與市場基礎。「真正偉大的企業，不是短期股價，而是能不能真正改變世界。」

在AI浪潮席捲全球的今天，威力先進正試圖開創另一條不同的道路。這不只是AI科技，而是結合細胞、晶片、數據與生命科學的新產業革命。從細胞解碼，到健康AI晶片；從自動化高階儀器，到細胞數位孿生；從台灣出發，到全球健康平台。王文欽與威力先進，正在描繪一個全新的未來。而這場關於「健康百歲」的科技革命，也才正要開始。