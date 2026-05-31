從細胞、晶片到AI 打造全球精準健康王國

圖、文．威力先進

威力先進科技(股)公司董事長王文欽，同時也是細胞營養專家。他旅外多年，從事細胞研究相關工作，在退休之後，他希望能將自己過去的研發成果，實質應用在每一個人的健康照護上。因此，他毅然決然回到亞洲創業，全力推廣他最專業、最擅長的細胞營養保健。

畢生鑽研的細胞科學 轉化為守護大眾健康的預防醫學

王文欽長期投入國際頂尖的細胞生化研究領域，在長達數十年的海外研究生涯中，他深刻體會到現代醫療往往著重於「病發後的症狀控制」，卻難以逆轉已經受損的身體機能。

他發現，真正能阻斷疾病源頭的關鍵，並非更強效的化學藥物，而是喚醒人體與生俱來的修復力，而這一切的基礎，就建立在最微小的「細胞」之上。這份覺醒，促使他放棄安逸的退休生活，誓言將畢生鑽研的細胞科學，轉化為守護大眾健康的預防醫學。

「細胞是人體最小單位，細胞健康，人就健康。」王文欽指出，人體細胞每天都在更新，但運作需要足夠且正確的原料。他觀察到，現代人常因飲食不均或過度節食，導致身體消耗脂質與蛋白質來轉化能量，長期下來不僅代謝失衡，更增加肝腎負擔。人體真正需要的，是能被細胞有效代謝吸收的胺基酸與營養素。他認為，許多慢性疾病的根源，其實都與細胞營養失衡息息相關。

重啟細胞正常代謝循環 量身定制營養保健方案

談到細胞營養，王文欽強調，這絕非市面上常見的「保健品盲目補充」。他解釋，許多人花費大量金錢購買高劑量的營養素，卻忽略了細胞是否具備足夠的「吸收與代謝能力」。如果細胞缺乏正確比例的關鍵原料，吃進再多的營養也無法發揮作用。

因此，他所推廣的細胞營養學，更強調「精準配比」與「高生物利用率」。透過提供細胞真正渴求的純淨養分，重啟細胞的正常代謝循環，當每一個細胞都能在最佳狀態下運作時，人體的防禦力便會自然提升，這才是從根源抵禦疾病的科學解方。

讓細胞營養學更科學化

深知細胞營養對人體健康的根本影響，為了將這套專業的細胞營養學更科學化地應用在每個人身上，王文欽從一開始便堅持讓每位使用者透過最精準的驗血方式，透徹了解自己的身體狀況。接著，再以量身定制的方式提供營養保健方案，徹底打破了過去「身體要等到生病再去找醫生」的傳統概念。

為了有效推廣這套專業的細胞營養理念，王文欽親力親為。至今，他已親自飛往各國各地進行4,000場以上的專業健康講座，成功建構橫跨全球16個國家的通路，累積百萬名以上的使用者，更創造了大於十億美元的保健營養業績。對他而言，最大的安慰與成就感，就是能真正透過細胞營養幫助到這麼多的人。

然而，在完成了階段性的細胞營養推廣後，王文欽覺得這樣還是不夠的。因應現代人對於「精準健康」的龐大需求，以及AI時代的全面來臨，為了進一步做到疾病預測，他正式引進並成立了「威力先進」，跨足高科技的AI健康領域。

AI生物晶片 精準預測疾病風險

王文欽指出，過去醫療多半停留在「生病後治療」，但未來最重要的，是在疾病發生之前就先發現風險。威力先進因此投入AI生物晶片與AI運算模組、細胞數位孿生技術研發，希望透過數據化與個人化分析，建立每個人的健康模型。

目前，威力先進核心技術包括Willy Chip、Health Willy AI，以及Cell Digital Twin三大系統。透過大量人體健康數據與AI運算，可建立個人的虛擬健康模型，提早預測細胞異常與疾病風險，做到更精準的健康管理。

其中，最受矚目的是威力先進自主研發的AI生物晶片。王文欽表示，團隊利用AI生物晶片快速將細胞解碼，進行比對判讀分析，藉此找出潛在疾病風險。

相較傳統基因檢測動輒數萬元、耗時數周，威力先進目前已能以更快速且普及化的方式，協助檢測多項疾病風險，包括癌症、神經退化、代謝疾病、骨骼與心血管相關問題等。目前已能精準預測十二種癌症風險，讓預防醫學更貼近一般民眾。

王文欽認為，未來健康管理最大的改變，在於從「大眾健康」走向「個人精準健康」。每個人的基因、生活型態與環境不同，因此健康管理也不能再用同一套標準套用所有人。威力先進希望透過AI生物晶片、運算模組科技整合，提供每個人專屬的健康解方。

B2B模式 布局企業健康管理

除了個人市場外，威力先進也積極布局企業健康管理。王文欽觀察，台灣高科技產業長期處於高工時與高壓力環境，許多優秀人才因健康問題提早退出職場，對企業而言其實是龐大的隱形成本。

因此，威力先進正以B2B模式切入科技產業，希望將細胞解碼與健康管理，成為企業健康基礎建設的一部分，協助企業降低健康風險與長期醫療成本。

隨著AI健康市場快速成長，威力先進也正式啟動IPO與資本市場布局。王文欽表示，公司推動IPO，最重要的目的並非資本炒作，而是希望透過資本力量，加速AI生物晶片、數位健康平台與預防醫學技術普及化，讓更多人能用更低門檻接觸精準健康科技。

結合AI、生技與精準醫學 打造新世代健康產業鏈

未來，威力先進除了持續深化AI生物晶片與細胞數位孿生技術，也將朝向國際市場與精準健康科技應用發展，打造結合AI、生技與精準醫學的新世代健康產業鏈。

從細胞、晶片到AI，王文欽所描繪的，不只是健康產業升級，更是一場從「疾病治療」走向「健康預測」的產業革命。對他而言，真正的預防醫學，不是等疾病發生後補救，而是讓每個人都有機會，提早看見自己的健康未來。