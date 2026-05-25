《法槌下的仁慈》教會我的哲理

文．李三財

繼之前幫忙撰文推薦新書《慷慨的感染力》，日前又收到時報出版來信，邀請我掛名推薦一本新書，是由眾稱「最暖法官」的卡普里歐法官所留下的遺作《法槌下的仁慈》，對方表示邀請我的原因，是我在社會投入慷慨，幫助弱勢、新移民與僑外生的行舉，與卡普里歐法官仁慈形象非常相近。

想變快樂 就去幫助人

我翻閱著書稿反覆咀嚼法官落筆的一字一句，發現卡普里歐法官跟我有許許多多的相似，其一是來自移民家庭，其二則是我們皆透過自己的努力奮鬥改變了人生！當讀到這位法官談及新移民家族的移民故事，其中羅德島的相關形容特別有共鳴，剛好也是我前幾年和家人造訪過，對書中描述的歷史背景印象深刻。

作者在書中提到「微小的善舉，可以引發一場助人的海嘯」。卡普里歐法官的節目感動了無數美國觀眾，有一位觀眾因而寄了善款，希望法官能用這筆錢去幫助比她更有需要的人，從此來自各國各地的捐款源源不絕。法官用他母親的名字成立了基金會，每當他在法庭動用基金幫助經濟拮据的人，就會想起自己的母親。

2009年我剛好三十歲，媽媽因病離世，我也以母親「 陳就娣」名義在台師大等學校設立獎學金，希望記住她，並能把她對我的教誨用來幫助更多清寒學生，讓他們求學上多一點溫暖。

就諦書屋成立第一年，常有大學校長、駐外大使及各方賢達來造訪，大家多所肯定，鼓勵我們好好經營。許多好友如世界棋王周俊勛、于弟校長、楊喬宇董事長等認同我成立「社團法人台灣僑外生協會」的理念，時常贊助我們的活動，讓僑外生對台灣產生更多認同。根據國發所統計，今年四月台灣的僑外生已經超過14萬名，他們面臨許多求學生活調適等挑戰，需要多方的協助與關注！

同理心、慈悲心能改變人生

書中常提到同理心、慈悲心，當我們對待他人都抱持著理解、尊重與慈悲，往往為人生、事業帶來更正向的結果。2009年來我以母親之名贊助或舉辦了上千場公益活動，獲得廣大迴響。我的人生經歷印證了當我們抱持著慈悲心、同理心去行動，貴人就會出現。

法官也勉勵我們，人跡罕見的路雖然難走，但它可能是通往榮耀與正直的道路。我也抱持如此的心境經營就諦書屋，投入餐飲業雖然辛苦利潤微薄，但我還是想用另一方式接近及關懷這些國際留學生，創立這間台灣民間「第一個僑外生的關懷據點」，緣自心中一個聲音：「在外鄉土地上，他們跟我當年一樣飄洋過海來到這陌生的國度求學，總要有人為他們多做一點、多盡一份心，那個人，也可以是我！」

2026春天，我在許多好友的陪伴中走過人生低谷，從中領悟發現「當你誠心對一萬個人好，總會有九十九個人回望，當你以慈悲心、同理心做出人生決策，可能就會產生一些改變命運又深遠的效應」。

看到許多學生點一杯百多元的飲料，就可以安靜的在就諦書屋看書，工作七、八個甚至十小時，許多客人感謝我提供一個有插座又不限時的優質空間。再想想，不是我幫助他們，是他們建構成美好的氣氛，讓我看見一道人間美好的風景，「感謝你們走進了我的生命，充實了我的人生，締造了難以忘懷的回憶」。

對所擁有的一切心懷感恩

今年恰逢本人從香港來台三十年，從讀書、創業到今日成為公益參與者，得到豐碩成果及社會眾多肯定！感謝台灣！「三」生有幸結識各方好友，「財」有更多故事留存下來！

願《法槌下的仁慈》促使你也成為樂於助人的善力量、照亮他人生命，也期許三財透過陳就娣或就諦之名持續幫助人，協助更多新移民僑外生：「落地生根，融入台灣」，一起為台灣貢獻己力。