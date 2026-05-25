全球市場震盪加劇 FTMO全球前三交易員Dream將公開高波動市場生存策略

文．理周新聞中心

近期全球金融市場持續震盪，從美國聯準會利率政策、地緣政治風險，到AI 科技股與黃金價格波動，都讓投資市場充滿不確定性，尤其現階段台股與國際市場持續處於高波動階段，不少投資人面對快速行情時，開始出現「不知道該如何操作」的焦慮感。面對高波動與快速輪動的市場環境，不少投資人開始重新思考，真正重要的或許不是「如何抓到每一次行情」，而是如何在市場中長期生存。

由DreamValora與愛因斯坦量化科技共同發起的「華山論劍｜交易實戰論壇」，將於 6 月 5 日登場。本次論壇邀請多位不同領域的實戰講師，從趨勢交易、風險管理、量化分析與 AI 投資應用等角度，分享市場變化下的實務觀察。

中，長期專注黃金與外匯市場的交易員王秉羿（Dream）近年因於國際 Prop Firm 平台 FTMO 拿下全球前三名紀錄而受到市場關注。Dream 曾公開分享，在衝上全球排行榜之前，也曾經歷極端回撤與高壓風控考驗，因此更加體會到紀律與風險控制的重要性。

Dream 表示，現在市場資訊很多，但真正缺乏的是「面對波動時的穩定邏輯」。尤其近年 AI 工具與短影音資訊快速發展，許多人容易在高頻資訊中失去判斷，因此希望透過這場論壇，分享實戰交易員在高波動市場中的生存思維。他認為，市場真正困難的地方，從來不是預測漲跌，而是在波動之中，能否長期活下來。

Dream 指出，現在市場最大的問題並不是資訊不足，而是資訊過量。尤其在社群與短影音資訊快速流動下，許多人容易因情緒與焦慮失去交易節奏，因此希望透過論壇，從實戰角度分享如何建立自己的風控與交易邏輯。

他也提到，自己長期強調「進出靠系統、加減碼靠風控」，真正重要的不是每次都預測正確，而是如何在市場裡穩定生存。此次論壇也將針對新手常見問題、高波動市場心態，以及 AI 工具與市場節奏應用進行交流，希望讓更多投資人建立更健康的投資觀念。

主辦單位表示，本次論壇將以「實戰 × 趨勢 × 風控 × AI」為核心，希望讓不同程度的投資人，都能從市場節奏、投資邏輯與風險觀念中獲得啟發。論壇同時結合理善國際協會公益活動，參與者可透過公益方式免費入場。

除了交易主題之外，本次論壇也結合理善國際協會公益活動，參與者可透過發票捐贈或自由樂捐方式入場，讓投資教育與社會公益產生更多正向連結。

「華山論劍｜交易實戰論壇」將於 2026 年 6 月 5 日舉行，報名網址：https://go3a.dreamvalora.workers.dev/