《Computex 2026》五巨頭齊聚台灣 機器人大軍向前衝

文．蔡武穆

台股回測4萬點與布林通道中軌有守，為520行情留下伏筆。《Computex 2026》6月初登場，機器人專區是一大亮點，全球科技指標五巨頭齊聚台灣，而市場預估輝達Q1財報大爆發，在相關概念股簇擁下，AI仍熱鬧可期。

一年一度的Computex2026將於6/1~6/5盛大展開，本屆主題為「AI Together」，聚焦AI運算、機器人與智慧移動、次世代科技等三大主題，共有1400家廠商參展，包含輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰、英特爾執行長陳立武、高通執行長Cristiano R. Amon及安謀執行長Rene Haas等重量級人物都將來台演說，將帶來AI展演新高潮。

隨著AI的發展，Computex已從早年的PC硬體展，全面演化為AI供應鏈的舞台，包含伺服器代工、晶片、封裝、散熱、電源，乃至於機器人精密零組件都涵蓋在內，市場關心的不是最新PC功能，而是AI如何落地應用、如何衍生更多商機。

蘇姿丰開講 黃仁勳秀五層蛋糕

AMD董事長暨執行長蘇姿丰5/22率先在台灣公開演講，並與供應鏈密切接觸，強化AI GPU與邊緣AI的布局，緊接著輝達執行長黃仁勳6/1將在北流發表演說，外界預估他將深入剖析「五層蛋糕」的AI架構，從能源、晶片算力到頂層的物理AI、代理AI、機器人等各層面的技術含量及所創造的經濟價值。

黃仁勳曾說，「AI的終極目標是機器人」(剛好對應到五層蛋糕的最上層)，目前世界各國都在發展機器人，包含美國、中國、台灣、韓國、日本、歐洲等，以中國發展最迅速。今年春晚，宇樹科技秀出機器人，可以跳舞、打拳、後空翻，展現靈活的高難度動作令全球驚豔，但這些動作都是工程師編好的「程式」劇本，機器人依照指令動作，並不能感知現實世界。

黃仁勳心目中的機器人是能感知這個世界，立即做出回應的機器人，因此，他強調「物理AI」，嘗試讓機器人大腦「理解」現實世界，能視、能聽、能感、能觸，立刻做出回應。比方說，機器人聽到你打噴嚏，主動問你是不是感冒了，然後遞上一杯溫開水，或是聽到有人按門鈴，馬上去開門之類的生活小事，這些必須依靠晶片強大運算功能及邊緣AI才能達成。

機器人加速落地 邊緣AI勢在必行

試想：你的大腦在雲端，如果有一顆球朝你飛過來，視覺訊號要先傳到雲端，分析之後，把「快閃躲」的指令傳到你的大腦，大腦再經過訊號傳到你的身體，中間若有毫秒的延遲，你大概已經被砸得鼻青臉腫。同樣的，一台高速行駛的自駕車，看到前方緊急煞車，把路況傳到雲端分析之後，再傳到車內電腦執行減速停車，可能早就追撞釀成事故了。

因此，機器人要加速落地，邊緣AI勢在必行，所有的運算、推論、決策必須在裝置完成，同時，代理AI崛起，也加速邊緣AI迅速普及。目前輝達已開發出機器人運算平台Jetson Thor，合作廠商包含中國宇樹科技、台廠研華、宜鼎、益登，馬斯克Optimus機器人供應鏈則有亞光、盟立、貿聯-KY、和大等。