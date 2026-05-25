520行情vs.最牛台股

文．洪寶山

今年由於美國總統川普時隔約九年再度訪華，期間雙方在北京舉行多輪會談，談及經貿、科技競爭、台灣、烏俄戰事等議題，中方對外強調要「構建中美建設性戰略穩定關係」，作為新定位，碰巧賴總統的520就職演講也是五月台指期合約的最後結算日，外資持有44996口台指期空單未平倉，使得市場對於今年的520行情格外矚目。

猜猜今年520飆股誰來當

統計1996年至2025年台股歷年520前後交易日漲跌幅，520當天(尤其在2011年以前)下跌機率偏高，有時甚至出現如2000年(-3.28%)、1996年(-4.09%)較大幅度的回檔，可能與當時利多出盡或是新任總統演說後的不確定性消除有關。

但從2012年到2025年間，520當日的波動幅度有明顯縮小的趨勢，並出現較多的微漲表現，顯示近年市場針對520單日政治性事件的預期心理已趨於理性，行情回歸到產業發展趨勢與公司自身的競爭力。

盤點今年10大飆股臉譜

在台積電第一季法說會調高資本支出後，台股在AI全球基礎建設狂潮與半導體製程演進的推波助瀾下，資金高度集中先進封裝(CoWoS／晶圓級封裝)、矽光子(CPO)與晶片測試介面等核心供應鏈，2026年截至5月18日為止，集中市場湧現多檔翻倍暴漲的超級飆股。

奪下今年以來台股漲幅冠軍的睿生光電(6861)，以高達+667.28%漲幅傲視群雄，將面板技術跨界應用於高階醫療器材與工業用非破壞性檢測(NDT)，隨著AI輔助判讀(AI-CAD)與智慧醫療的爆發，Ｘ光平板感測器(FPD)結合軟體演算法的解決方案，具備極高的醫療認證門檻，不易被同業取代。

位居台股漲幅第二的是聯友金屬-創(7610)+620.28%，在當前地緣政治緊張、稀有金屬被視為戰略物資的背景下，透過循環經濟模式，從廢料中提煉出高純度的鎢酸鈉與碳酸鈷。不僅符合全球ESG減碳趨勢，更讓它成為半導體耗材與航太軍工產業不可或缺的在地料源。

AI給動能 CoWoS與CPO給想像空間

位居台股漲幅第三名的嘉基(6715)+413.17%，是全球少數獲得Intel Thunderbolt認證的高速傳輸線材廠，精準卡位了AI伺服器內部的傳輸痛點。當AI算力大幅提升，伺服器內部的PCIe Gen 5/Gen 6以及光電轉換傳輸線需求暴增，嘉基憑藉極高頻寬、低延遲、抗干擾的線材設計能力，吃下了資料中心升級的龐大紅利。

漲幅排名第四到第十名的飆股，分別為汎銓(6830)+323.56%、旺宏(2337)+305.58%、鼎元(2426) +270.93%、欣興(3037)+270.91%、穎崴(6515)+260.56%、禾伸堂(3026)+252.45%、聯策(6658)+246.42%。截至五月中旬的台股十大飆股名單清楚地揭示了市場主流資金的思維：「沒有AI，就沒有動能；沒有先進封裝與光通訊，就沒有想像空間。」

這些漲幅動輒兩、三倍以上的個股，不僅僅是數字上的激情，更是全球科技產業轉型、AI基礎建設落實在台灣供應鏈的具體縮影。但股票反映未來，已經發生的強股能不能強者恆強，有待時間證明，資金永遠找尋下一檔低估潛力股布局。

預約下一檔最牛台股

而大股東在三月加碼自家股票，過去兩年缺席AI熱潮、本益比委屈的大立光，或有機會成為下一檔牛股，畢竟用手機零組件的本益比天花板僅20倍，暫且不考慮iPhone 18導入可變光圈的因素，光是跨入CPO領域的FAU，就可讓大立光的本益比朝AI概念股的30-40倍調整。

根據第一季財報與四月自結數，不考慮iPhone 18可能熱賣的因素，以EPS的成長斜率預估2026年大立光EPS中位數約186元。FAU產品最快2027年量產，2028年預估可明顯貢獻營收，預估2028年EPS約240元。