從攤車到帝國 焦糖楓執行長陳妍霖：用15年的偏執，守護每一口的安心

文．張育銘

她的辦公桌上，沒有任何多餘裝飾，沒有象徵成功的獎盃，也沒有家人的照片，只有一疊厚厚的食安認證文件，與一份份尚未簽完的展店計畫書。

陳妍霖剛從中央工廠巡檢回來，白色防護衣的摺痕還清晰可見。她走進辦公室，先確認採訪者是否舒適，才坐下淡淡地說：「你想聊什麼都可以。」

語氣平穩、不帶情緒，這樣的冷靜，來自她走過的那段幾乎將人吞噬的過去──從負債四億，到打造年營收數億的連鎖品牌，她不是倖存，而是一路硬撐著走出來。

從法律系到串燒攤： 用理性做最感性的生意

法律系畢業，原本應該走向律師或企業法務的道路，但陳妍霖選擇站上夜市烤台。

「那時候家裡負債四億，我沒有選擇的空間。」

沒有資源、沒有背景，她與朋友在通化夜市租下一個小攤位，開始賣串燒。第一天開攤，她不會控火、不會備料，甚至連串燒的節奏都抓不準。

但她有一個與其他攤販不同的習慣──記錄。她用法律訓練出的邏輯，把每一天的營運拆解：

．哪個品項賣得最好

．客人停留多久

．回購率最高的是哪種口味

．什麼時候流失最多客人

「當別人靠感覺，我靠數據。」這些看似微小的紀錄，成為日後焦糖楓系統化經營的起點。她不是在賣串燒，而是在建立一套可以複製的商業模型。

從產品思維出發： 讓串燒變成「品牌商品」

創業第一年，她給自己月薪5000元，其餘資金全部投入設備與食材。

第三年，是焦糖楓第一個關鍵轉折。她開始把「客人說的話」當成產品開發的核心資料，而不是單純的服務回饋。

有人說選擇太少，她增加品項；有人覺得油，她調整配方；有人吃完口渴，她降低鹽分、優化香料比例。

最終，她研發出焦糖楓最具代表性的產品核心──金牌漢方烤肉粉。這不是單純調味料，而是一套經過反覆測試的風味系統：

．超過30種漢方中藥配方

．控制油脂附著與香氣釋放

．高溫下產生獨特焦糖香氣

「好吃不是偶然，是設計出來的。」這套配方，讓焦糖楓從「攤販」升級為「產品品牌」，也建立了難以被複製的競爭門檻。

中央工廠與食安體系： 把看不見的地方做到極致

當多數餐飲品牌還停留在門市擴張時，陳妍霖做了一個高風險決策──投入大量資金建立中央工廠。這座工廠不只是備料中心，而是一個完整的食品製造系統：

．導入ISO22000與HACCP雙認證

．建立全流程溫控與衛生標準

．引進自動串料設備(每小時2800串)

．金屬檢測與微生物檢驗雙重把關

「我不是為了證書，是為了讓每一個加盟主有底氣。」

她的邏輯很清楚，門市可以複製，但品質不能失控。中央工廠的存在，讓焦糖楓從「人治」走向「系統治理」，也讓品牌在擴張過程中，仍能維持穩定品質。

疫情中的決策： 在不確定中強化體質

2020年疫情，是所有餐飲品牌的壓力測試。人流消失、營收下降、成本不變，許多店家選擇縮編甚至停業。但陳妍霖做了相反的決定：

．全面導入外送平台

．重整門市營運流程

．強化內部管理系統

．升級核心人才結構

「當別人求生存，我在修體質。」

那段時間，她幾乎每天進門市，與員工站在同一線。她知道，最可怕的不是虧損，而是不確定。而唯一對抗不確定的方法，就是讓系統更穩。最終，焦糖楓在疫情期間逆勢成長，營收大幅提升。

但她看待這件事的方式依然冷靜：「那只是結果，代表我們做對了幾件事。」

連鎖經營的核心： 標準化與在地化並存

目前焦糖楓已發展近30家門市，但每一家店的風格都不同：

．忠孝店：夜店氛圍

．三和店：城市露營風

．通化店：港式文青

．永吉店：日式靜謐

「連鎖不是複製貼上。」她建立的是「標準內的差異化」，這種模式讓品牌既有一致性，又能融入在地文化：

．食安與製程完全統一

．服務流程標準化

．但空間與風格因地制宜

同時，她也建立完整加盟系統，讓加盟主不只是開店，而是學會經營：

．SOP教育訓練

．營運管理模型

．成本與回收預估機制

創業第八年，陳妍霖選擇回到校園，攻讀台大EiMBA。「我不是去拿學歷，是去驗證。」

她將學到的管理理論，轉化為實際工具，讓焦糖楓從「創業公司」逐步走向「企業體」：

．組織架構優化

．財務透明機制

．加盟管理制度

．品牌長期策略

未來藍圖：從台灣品牌走向國際

談到未來，她沒有模糊空間。

短期：門市突破50家

中期：建立加盟學院

長期：推動IPO並布局海外市場

「上市不是為了錢，是為了承諾。」她希望透過資本市場，建立更透明、穩定的品牌體質。同時，她也看準國際市場：

．台灣串燒文化

．漢方風味優勢

．食安標準化能力

「這些，是可以被世界理解的。」她的目標不是開更多店，而是讓品牌存在更久。

最深的感謝：那份被託付的信任

訪談最後，她語氣第一次放慢。

她感謝家人，因為那是她撐下去的根；她感謝員工，因為是他們把系統變成現實；她感謝加盟主，因為那是最沉重的信任。

但她最在意的，是消費者。「每一串被點的產品，都是一次選擇。」這不是交易，而是一種長期累積的信任關係。

從夜市攤車，到中央工廠，再到連鎖體系，焦糖楓的成長不是奇蹟，而是一種極度理性的堅持。把每一件小事做到極致，把每一個流程做到可複製，把每一次選擇都對得起信任。

15年，她沒有走捷徑。而她相信，真正能走到最後的品牌，從來不是最快的，而是最穩的。