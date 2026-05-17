亞資中心大躍進 「好野人」大利多

文．洪寶山

2020年之後，南科與高雄半導體投資潮被估計為五千億元以上科技投資湧入南部，工程師、研發與管理階層薪資結構明顯提升，顯性高淨值客戶數量加速成長，科技與金融產業年薪中位數超過90萬元，科技業高薪職位多集中在半導體工程師與相關研發職，隨著廠區南移，這批高薪職位也跟著進駐南部生活圈。

高雄亞灣為首先試辦專區

2024年起，行政院與金管會正式推「亞洲資產管理中心」政策，以高雄亞灣為第一個試辦專區，鎖定的是資產管理、財富管理與家族辦公室等較高階的金融功能。

高雄本身營利事業銷售額超過六兆元、工業營業收入超過三兆元，結合港口、國際物流、智慧製造與淨零轉型題材，對供應鏈金融、綠色金融與企業金融有實質需求，具備金融業落地的經濟腹地。台南已啟動金融特區，政策意圖很明確，要承接南科、高科技製造與在地家族資本的金融需求，讓資本在地金融化，而不是全都回流台北處理。

亞資中心有留財引資政策利多

中央推動亞洲資產管理中心概念，搭配地方資產管理專區、金融特區等工具，刻意把特定金融業務(例如資產管理、綠色金融)放到非台北城市試辦。搭配地方政府在基礎建設、商辦供給、生活機能與國際學校等條件上的投資，其實是在改善只有台北適合當金融城的結構性失衡。

由於大部分金控與銀行的法定總機構、核心決策與風控、金管會與央行的監理接觸點，仍集中在台北，這些是台北維持全國性總部與資本市場中樞角色不容易被搬走的功能。比較合理的安排是台北維持全國性總部與資本市場中樞角色，而高雄、台南、台中逐漸成為區域金融節點，各自承接在地產業與家族資本的金融需求，而不是零和競爭。

為了增加亞資中心的吸引力，中央在五月跨部會(財政部、法務部、金管會)協商，對百年信託存續期間與課稅原則達成共識：存續可以拉到100年、跨代只課一次遺贈稅，但換來的是必須真正「放手」，不能實質控制信託資產。對高資產家族的好處是把代代課稅改成一次課稅，長期治理。

百年信託不再受制代代課稅

過去如果用一般方式傳承資產，每換一代就會出現一次遺產稅、贈與稅。現在只要符合連續受益人信託要件，100年內後代按契約接手受益權，不再重複課徵遺贈稅，等於只在信託成立那一刻課一次，對於「公司股權＋不動產＋金融資產」的大型家族，這是跨兩到三代的稅負結構翻修，實際影響很大。

新制度可以明確承認，在信託契約裡寫好第一順位是配偶、第二順位是兒女、第三順位是孫輩，甚至可以細到條件(例如年滿幾歲、是否參與家族事業等)，並訂定每一順位持有受益權的條件與分配比例。這讓富不過三代這種亂分財產、打官司的風險可大幅降低，因為資產不會直接落到個人名下，而是一直繫在信託架構裡按規則分配。

家族理財不用錢進海外節稅

行政院的共識是連續受益人信託在成立時，對委託人移入信託的財產，仍會課一次遺產稅或贈與稅。差別在於，後面幾代的受益權變更，不再被視為新的贈與或繼承。存續期滿後怎麼辦？目前共識是接近期滿前，可以透過契約變更或重新訂定信託延續，但超過百年後如何課稅，還要看財政部後續函釋。

這套百年信託是為了留財、引資，讓本來會去開海外家族信託(新加坡、澤西島等)的錢，有誘因留在台灣。也就是說，亞資中心、高雄與台南專區等於是南部半導體與傳產家族，可以在地用台資銀行＋信託公司完成家族架構設計，不一定要把財產搬到海外。