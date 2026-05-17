聯電百元20年大解套！CPU大翻轉、老AI大覺醒 超微+英特爾概念股崛起

文．張興華

CPU大翻轉 老AI大覺醒 超微+英特爾概念股崛起

超微CEO蘇姿丰一席話令市場驚覺，CPU大行情來了，而老AI大覺醒更印證所言非虛，超微+英特爾概念股超級比一比，哪些值得布局？台股坐4望5比你想像的要穩，5檔ETF搶掛牌傳承520行情聖火，可別錯過了。

英特爾(Intel)與超微(AMD)相繼公布今年第一季財報與第二季財測結果，均超乎市場預期，兩家公司的財報與財測大幅成長，主要與資料中心基礎建設中AI需求擴張有關，同時伺服器CPU需求隨著對應GPU比例提升而大幅增加，超微執行長蘇姿丰明確表示，隨著AI需求快速爆發，伺服器CPU正迎來結構性成長機會，於2030年前市場規模將突破1200億美元，5月以來超微與英特爾股價大幅上揚，同時台股CPU主要供應鏈個股，尤其是老AI股亦跟著連動，後續也將跟著CPU出貨量價倍增而帶動營收與獲利增長。

5檔ETF搶掛牌 520行情坐4望5

美股超級財報周科技巨頭財報陸續公布，營收、獲利表現優於市場預期，推升美國科技股那斯達克(Nasdaq)和標準普爾(S&P)指數於5月8日收盤再創歷史新高，台股5月11日開盤亦受連動，加權指數在AI供應鏈個股力挺下，向前波收盤高點41934點挑戰未果，終場上漲186點，收在417900點，總成交值達1.16兆元。

理周投研部指出，台股自4月以來在AI強勁成長與高速傳輸升級動能持續，推升相關供應鏈Q1營收創歷史新高，且展望Q2營收與獲利成長動能仍強，加上政府做多政策配合，如放寬基金ETF單一持股比例，由10%放寬至25%的「台積電條款」，使得台股自4月以來至5月11日收盤，指數共計上漲10067點，漲幅31.73%。

由於市場持續看好台股成長動能，5月中旬以前台股新增「野村台灣高息主動式」及「統一台股升級50主動式」二檔ETF掛牌，且另有聯博、富邦與中信三檔主動式ETF展開募集資金，計畫於6月掛牌，也將再為台股增添動能。

財報超優 英特爾與超微大漲

台股近月以來漲勢與美國科技股連動頗深，而台股的漲勢動能，主要集中在AI相關供應鏈族群，一般傳產、金融反而未能受益，仍陷於低檔盤整格局。以台積電為首的AI相關供應鏈個股漲勢，以及正向發展的Q2財測預期，正與美國科技巨頭相繼發布今年首季財報表現相互呼應，並印證AI硬體升級與落地發展的剛需事實。

從英特爾與超微先後公布的財報與財測表現，兩者Q1營收都是顯著成長，又以超微的年增率38%最為突出，且當季每股盈餘為1.37美元，Q2營收可望再增加至112億美元。分析兩家晶片巨頭的營收成長動能，均源自AI需求強勁爆發，推升伺服器CPU爆量大幅增長，主因於AI應用從「模型訓練」大規模轉向「落地推論」與「代理式AI(Agentic AI)」，使得AI伺服器的CPU與GPU的結構比例，由原先的1:8，大幅提升至1:1的改變，促成CPU成長需求進入大爆發的黃金階段。超微與英特爾股價自4月以來至5月8日收盤，分別上漲28.4%與32.2%，也同時帶動台股主要供應鏈廠商股價應聲上揚。

蘇姿丰指伺服器CPU迎結構性成長

超微執行長蘇姿丰於5月5日財報發布時表示，隨著AI需求快速爆發，伺服器CPU市場正迎接結構性成長機會，估計至2030年前市場規模將突破1200億美元，且年複合成長率將超過35%，高出先前預估的18%，顯示企業高效能CPU的投入不減反增。加上企業與大型雲端業者加速導入AI應用，CPU於運算中分工地位不斷提升，成為支撐整體系統運作的核心。