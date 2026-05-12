喃喃智語二：宋學文分析美中新局

圖、文．台灣南亞與東南亞協會、就諦書屋

喃喃智語第二場隆重登場。2025年4月2日川普政府正式宣布實施「對等關稅」政策，因而「美中對抗」議題在台灣民眾心中鳴響了震撼的第一槍。今年2月28日，美、以聯手發動對伊朗首都的轟炸(代號：咆嘯雄獅，Operation Roaring Lion)，致使伊朗封鎖荷姆茲海峽，石油運輸受阻衝擊能源而至民生，深深感受到國際變動會讓日常生活瞬間風雲變色。

在此動盪下，對台灣政府企業乃至個人有什麼影響？應怎麼看待與作為？台灣東南亞與南亞協會、就諦書屋共同啟動第二場喃喃智語，邀請國立中正大學戰略暨國際事務研究所之創所所長宋學文教授，運用三十多年來對美中關係、對國際局勢之研究，逐層為聽眾們拆解出台灣的契機與挑戰。

美中競合的演變： 從反共親台、親共親台 到警覺制衡、脫鉤爭霸

回顧美中關係始於1979年美中建交，1990年代進入經貿互賴。但美國對亞太區域的布局與關注，在2001年911恐攻事件後，戰略重心大幅轉移，而美國重心移轉回本土、歐洲、中東的情境下，中國獲得了黃金十年迅速崛起。於2013年「一帶一路」推行，2015年「中國製造2025」政策，2016年中國拒不承認「南海仲裁案」，以及2019年新冠肺炎全球疫情，中國一步步的擴張與國際事務作為，正式敲響了美國對中國的警鐘。

宋學文教授指出，很多觀點認為是「川普2.0時代」揭示了美中關係進入冷戰，實際上在2017年川普第一屆入主白宮，將「亞太戰略」轉化為「印太戰略(Indo-pacific strategy)」，並由拜登在2021年延續且加強抗中時，其任內的「美中2+2高層對話(阿拉斯加會談)」就已開出冷戰第一槍。

美中兩國雖尚未且難以全面「脫鉤(De-coupling)」，但美國已確立以「去風險化(De-risking)」為核心的戰略方向。華府透過對「紅色供應鏈」的關稅制裁，以及干預國內與盟國貨幣政策以維持強勢美元，並著重石油於能源及副產品之確保，皆為使全球產業勢力重塑、重分配。

影響兩岸發展的三大關鍵因素

美中爭霸的框架下，宋學文教授歸納出三點將影響兩岸發展的因素：中國政經發展、台灣政經發展、國際局勢與地緣政治。中國以其極權政府整合民間之「銳實力(Sharp power)」，對內全面控制國會、媒體、司法，對外介入一帶一路國家之經濟運作，甚至國際組織之成員表態，意圖以此優勢改變台海關係、挑戰美國霸權。

但台灣在政治主體與民意上的轉變，以及穩定掌握晶片供應鏈的角色，成為了國際社會賦予台灣更多關懷與支持的關鍵。第一島鏈的戰略部署、美國對委內瑞拉總統的逮捕、美國和以色列對伊朗的軍事行動，在在影響美中之間勢力消長，以及「台海問題」本質的轉變。

台灣未來應如何布局？

宋學文教授長期觀察指出，未來十至二十年，美中兩強將會是長時間的「既競爭又合作」關係，第三勢力國家包含東協成員國、南亞國家，將成為兩強拉攏對象而有崛起機會。台灣需在兩國對抗的過程中，及早做好美國對中國正式脫鉤情況下的布局、判斷與行動。在前述多國關係中的緊密合作，持續減少單一市場依賴，以及維持掌握關鍵科技實力，將是未來政府與企業需積極思考的因應之道。