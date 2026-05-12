從LINE Pay推手到AI管理者的領航指南

文．白興邦

陶韻智：AI時代的「超速」自我進化

陶韻智的經歷在旁人眼中極其豐富且成功，從LINE Pay總經理，到創立公司、經營口袋證券，他始終站在科技浪潮的尖端。然而，面對這波AI革命，他卻選擇放下身段，宣告自己重回「初學者」狀態。

恐懼被時代淘汰的「膽小者」 資深老將要重回初學者心態 小標文字

「我會一直待在前線並非因為勇敢，而是因為『膽小』。」陶韻智直言，他始終怕被時代淘汰，因此對趨勢極其敏銳。他回顧過去二十五年，從網路興起、行動通訊普及到APP時代，每次大變動時，舊有的經驗往往會變成阻礙進步的負擔。

去年二月，他深刻感受到AI將徹底改變世界的運作邏輯，因此果斷將過去的累積「歸零」，重新學習如何與AI協作。陶韻智發現，AI在行銷與管理上的生產力已不亞於人類專家，甚至在速度、延展性與資料搜尋的深度上，遠遠超越了人類極限。

從兩個月到25分鐘： AI如何顛覆知識工作者的產出

陶韻智舉了一個切身實例：2007年他任職於LINE時，曾被要求製作一份台灣市場進入研究報告。當時他花了整整兩個月「不眠不休」地查資料、分析電商與入口網站數據、推敲競爭對手策略，最後產出一份70頁的簡報。

「現在用AI深度研究工具，同樣的需求，25分鐘就能生出25頁極其詳盡的資料。」陶韻智語氣驚訝地說，「如果你願意，叫它做700頁也是輕而易舉。」不僅是速度，AI在排版對齊、重點摘要，甚至是發現人類未察覺的洞見上，品質比以往提升了近千倍。

他指出，過往知識工作者80%的時間都花在「打字」、「找資料」與「排版」，但這些並不等於真正的「思考」。AI的出現，將人類從繁瑣的文書作業中解放，讓95%的時間能專注於「論述檢查」與「決策判斷」。

「超級管理者」的誕生： 一個人如何帶領五千個AI屬下

隨著AI能力在數學、物理等各項基準測試(Benchmark)中超越博士等級的人類專家，陶韻智預言，未來50%以上的知識型工作內容(如法律條文審閱、財務報表分析、業務開發信等)將被取代。

在這種背景下，他提出了「AI管理者」的概念。傳統經理人受限於溝通成本與認知負荷，管理八個人就已達極限。但在AI時代，一個「超級管理者」可以同時管理5,000個AI代理。這也是矽谷目前熱烈期待的「一人獨角獸」模式──創辦人無需依賴龐大的人力團隊，因為AI能代勞大部分的執行工作。

陶韻智強調，未來的競爭力不再是「你會不會寫程式」或「你策略強不強」，而是「人均產值」。台積電的人均產值以億元計，因此能給出高薪。當一個創業者能用AI把產出提升十倍、百倍時，他所擁有的競爭力才真正無可取代。

人類最後的堡壘： 品味、負責與「Wisdom」

既然AI如此強大，人類的價值何在？陶韻智認為關鍵在於「負責任」與「品味」。

「AI可以做出一千套精美的衣服，但決定穿上哪一套去面對市場、去承擔被拒絕的風險，那是人的工作。」他說。AI無法對結果負責，它沒有理想、沒有恐懼，也沒有對和平或品牌精神的渴望。

他進一步區分了「Intelligence(智能)」與「Wisdom(智慧)」。AI擁有極致的智能，可以識別模式、快速運算，但只有人類擁有「智慧」。智慧包含了想像力、道德判斷與共感能力。他以核武為例，人類雖然發明了毀滅性的武器，但透過智慧與協商，我們學會了控制風險並維持和平。在AI時代，我們不應與AI比拚「智能」，而應以「智慧」引導AI的產出。

實踐指南： 像當老闆一樣管理你的AI

陶韻智建議，每個人現在就該開始練習當「老闆」，即使你還沒有真人的屬下。他將AI管理簡化為兩個核心步驟：

1.指方向：將複雜任務拆解，明確告知AI預算、時限與建議步驟。

2.檢視成果：不要直接拿AI的產出交差，而是要反覆追問、質疑其假設計算，並給予修正意見，直到產出符合你的「品味」。

「未來的世界只會剩兩種人：帶領AI的人，以及被AI帶領的人。」陶韻智語重心長地說。這場AI革命不是要取代人類，而是要強迫全人類進行一場「自我升級」，從單純的產出者，進化為具備決策力與負責任精神的超級個體。