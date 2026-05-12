文．洪寶山

COVID-19疫情讓世界看到台灣在半導體供應鏈的重要性，2020年到2023年GDP分別為3.39%、6.53%、2.53%、1.31%，在2022年烏俄戰爭、2023年電子去化庫存之後，2024年到2025年迎來生成式AI基礎建設的爆發，台灣GDP開外掛，分別為5.27%、8.63%，創近十五年新高。

AI台灣率經濟成長起飛

2026年五大CSP的AI資本支出預估達八千億美元，2027年進一步達一兆億美元，主計處2月13日最新預測中，將2026年經濟成長率從原先預估的3.54%大幅上修至7.71%，全憑AI帶飛台灣的經濟成長。

2021年台灣人均GDP達33,111美元，首度超過三萬美元，2025年約38,066～38,830美元，首度超越日韓，且連續兩年高於日本，主計處預估2026年台灣人均GDP約44,181美元，再成長一成以上。以IMF最新資料來看，台灣目前人均GDP全球排名大約在前25名左右，亞洲排名大致在第四至五名之間，對比中國2025年人均GDP約13,687美元，2026年GDP目標下修至4.5%，脫中入北政策再創台灣經濟奇蹟。

根據五大CSP對2026年資本支出達八千億美元，2027年更進一步推高到一兆美元，可以樂觀預期台灣GDP還會繼續高速成長，這對於選舉來說是一個很有利的政見。

多數非電子業勞工無感

不過，台灣近年GDP成長，高度集中於半導體、資通訊等高科技產業或資本密集產業，對於多數身處服務業或傳統產業的基層勞工而言，薪資成長的幅度遠遠追不上通膨與房價、物價的飆升，當勞退新制的雇主提撥率長達二十一年凍結在6%時，勞工看著國家經濟數字亮眼，自己卻面臨工作一輩子仍無法保障老後生活的恐懼，這種相對剝奪感造成五一勞動節前後，勞工、雇主、公職人員先後上街頭抗議，勞團集結高喊改革退休制度，雇主訴求檢討移工空窗等待期與長照配套，台鐵產業工會、警消及相關工會團體陳情，拒絕低薪。

GDP高速成長突顯貧富不均

今年的遊行罕見地出現家庭雇主與勞工團體(替移工發聲)在政策上的對立，背後反映的是台灣公共長照資源的嚴重不足。政府將照顧重擔以外包的形式，轉嫁給個別家庭(許多家庭雇主本身也是基層勞工)，當勞團基於人權要求提升移工待遇時，立刻會撞擊到無力承擔更高成本的弱勢家庭雇主，這並非單純的勞資對立，而是國家長照基礎建設缺席下，被迫在底層發生的內捲。

無論是五人以下微型企業的勞工被排除在強制勞保之外，還是私校教師在少子化浪潮下缺乏勞基法保護，都顯示台灣的勞動法規存在許多制度性漏洞。公教人員要求足額撥補退撫基金、勞工擔憂勞保破產與勞退不足，本質上都是對超高齡社會的集體焦慮。

GDP成長代表國家整體創造的財富增加，但這些上街頭抗議的訴求，精準地指出了財富分配不均與社會安全網破洞兩大核心問題，戳破了台灣GDP成長的粉紅泡泡，點出經濟果實並未公平分配，且長照與退休制度的改革已迫在眉睫。

台股創高 傳產勞工徒呼負負

股市是經濟的櫥窗，GDP高速成長反映在加權指數站上四萬點，股市價量齊揚會帶來豐沛的證交稅與股利所得稅，政府得以利用超徵稅收，進行勞保基金或公教退撫基金的撥補，暫緩破產危機。股市上漲直接帶動新舊制勞退、勞保、退撫基金的帳面獲利與投資收益率，對於穩定未來的年金發放、降低民眾對老後貧窮的恐懼有直接幫助。

但是，股市上漲的好處，幾乎只發生在擁有資產的企業與投資人身上，所以就算是沒有多餘資金投入股市的基層勞工，無論如何都要定期定額投資零股，否則貧富差距擴大帶來的相對剝奪感，只會加劇社會矛盾。