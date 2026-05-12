《4萬點操作攻略》押寶未來千金股 AI與量子科技黃金交叉孕育新飆客

文．張興華

飆配：中價位潛力股 2奈米擴廠化工股 散熱成長加速股

台股成功站上4萬點，面對動輒近50檔千金股的盛況，如何掌握持續創高的台股行情，是本期封面故事的重點。針對4萬點操作攻略，押寶未來千金股，就從中價位績優潛力股著手，再加上台積電2奈米擴廠需求大增的化工股，與液冷散熱加速成長股，以及AI與量子科技黃金交叉，算力極限終極解放孕育出的新飆股，將是2026台灣量子島全球超車大布局大行情的「飆」配。

台股5月開頭再傳捷報，在台積電(2330)開盤領漲下，加權指數開盤後成功站穩40000點以上整數關卡，並再創歷史新高，截至5月4日收盤，上市櫃千金股俱樂部成員共計47檔，較去年同期成長超過一倍，雖然金管會放寬零股交易，予一般投資人也有機會同享千金股與萬金股市場利得，但亦承擔高獲利帶來的高風險，面對資金有限與降低千金股的追高風險，於5月的股東會行情期間，理周投研部認為，中價位具業績爆發力，與高殖利率的個股將是操作首選。

台股大盤創新高 站上4萬點

AI PC與高速傳輸升級動能持續，推升上市櫃AI供應鏈個股營運成長大爆發，在多數個股股價基期持續向上墊高下，推動上市櫃指數亦不斷向上突破新高，加權指數於5月1日開盤在台積電等四大權值股助攻下，成功站穩40000點整數關卡，且盤中屢創新高，終場更大漲1778點收在40705點歷史新高位。櫃買市場指數也曾於4月23日一度攻上404.6點最高紀錄，雖然之後拉回整理，但後續在Q1財報陸續公布後，重登400點以上也是指日可待。

理周投研部指出，以台積電5月4日收盤價2275元計算，市值逼近59兆元，占台股指數權重達43.79%，坐實台股權王寶座，權值股排行第二的台達電市值占台股權重僅4.44%，兩者相差近10倍。同時台積電供應AI產業大部分的晶片需求，被視為全球AI產業發展的景氣領先指標。

台積電4月間Q1法說會的財報與Q2財測，超出市場預期並創新高，不僅股價屢創新高，也推升指數同步創新高，成為台股史上上漲最強的4月，單月共計上漲7203.64點、漲幅22.71%，當月總成交值達19.14兆元天量。不僅台積電股價創新高，亦提振市場信心和追價買氣，連帶拉抬AI相關供應鏈個股股價。

市場預估千金股會持續增加

根據統計資料顯示，上市櫃千金股(含萬金股2檔)，於4月27日盤中共計有50檔個股相輝映刷新紀錄，至5月4日收盤，上市櫃共計有47檔個股收在千金以上，若與去年同期相較，數量增加超過一倍以上，且在外資不斷上調部分供應鏈個股目標價與給予「買進」評比，市場預估千金股數量可望再度增加。

隨著千金股持續增加，不僅推升上市櫃市值提升，同時也成為支撐上市櫃指數創新高的動能，加上政府政策支持配合作多，給予台股更有力的成長動能，繼金管會4月初宣布放寬基金、ETF投資單一公司由10%提高至25%，且限定股票市值權重須超過10%以上，市場解讀為「台積電條款」後，金管會於4月下旬更釋出「零股精進專案」進行研擬，計畫將盤中零股交易時間，由原來上午9:10提前至9:00開盤進行，預計最快明年7月正式上路。