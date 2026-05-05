城市永續移動的多元設計

文．理善國際關懷協會

綜觀近年城市移動的轉變，從電動機車、共享運具，到步行導向的空間設計與企業導入的步數機制，永續移動已逐漸從單一解方，轉為多軌並行的系統。不同策略分別作用於載具、空間與日常行為之中，彼此補位，也重新組織人們的移動方式。在這樣的變化下，移動不再只是降低排放的技術問題，而是一種關於生活方式的重新配置。

從擁有到流動： 載具系統的綠色轉型

在台灣，這樣的轉型並未脫離既有的機車文化。與其被全面取代，機車更傾向在原有系統中進行調整。以Gogoro為代表的電動機車，透過電池交換網絡，在維持使用慣性的前提下降低排放。而GoShare、WeMo Scooter與YouBike等共享運具，則讓移動從「擁有」轉向「使用」，提高單一載具的運作效率。當資源被重新分配，移動也逐漸轉化為一種流動的服務。

縮短日常距離： 15分鐘生活圈革命

如果說載具的轉變仍停留在「如何移動」，那麼城市空間的調整，則更接近於「是否需要移動」。由法國學者Carlos Moreno提出的「15分鐘生活圈」，主張將工作、購物與休閒等日常機能整合於步行可及範圍，並已在Paris等城市逐步實踐。當生活距離被壓縮，長距離移動的需求自然下降。對照台灣，多數城市仍呈現機能分散的結構，使機車成為維持效率的關鍵工具，也顯示空間規劃仍是影響移動行為的重要因素。步行因此不再只是休閒或健康選項，而逐漸成為城市運作的一種基礎條件。

行為設計的介入： 將永續轉化為回饋動機

除了基礎建設，企業也開始從日常行為切入移動轉型。近年透過數位平台導入步數機制的做法逐漸增加，企業將員工的步行轉化為可回饋的行為。像Johnson & Johnson的健康計畫，或Activy、Noonday等平台，皆透過應用程式記錄步數，並連動獎勵、福利或公益機制。這類設計並不直接改變交通工具，而是讓「多走幾步」成為一種更容易被實踐的日常選擇。

從載具轉型、空間重組到行為設計，永續移動逐步展開為一個多層次的系統。這些改變未必劇烈，卻在日常中持續累積，影響人們如何移動，也改變城市運作的方式。