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輝達股價創新高 相關個股蓄勢

聯合新聞網／ 理財周刊
輝達。路透
輝達。路透

文．洪寶山

輝達重返五兆美元市值，AI盛世持續中，黃仁勳將在6月1日演講，為台北電腦展造勢，這次演講預計將深度聚焦於AI五層蛋糕(能源、晶片、基礎設施、模型與應用)、實體AI與物理機器人、AI代理以及Vera Rubin架構全面量產等核心議題。

輝達改用低功耗記憶體LPDDR

在Vera Rubin架構中(Vera CPU+R100 GPU)，為了解決3.6 exaflops算力帶來的千瓦級功耗怪獸，輝達大膽改變了底層設計，將主記憶體全面轉向原本用於智慧型手機的低功耗記憶體(LPDDR5X/LPDDR)。LPDDR可以直接焊在主板上，甚至更靠近運算核心，這不僅大幅縮小了主機板佔用的實體空間，讓出更多位置給水冷散熱模組(DLC)，更大幅降低了資料傳輸時的功耗。

一台頂規的Vera Rubin AI伺服器，其內建的Vera CPU需要高達32個LPDDR插槽，總容量是一支頂規智慧型手機的數十倍，這直接讓LPDDR從消費性電子零組件晉升為高階AI基礎設施，勢必造成市場供給趨緊。

台積電技術優化南亞科製程

輝達與台積電不希望AI的命脈(如HBM與伺服器主記憶體)完全被韓廠掐住脖子，扶植台灣本土的南亞科成為關鍵供應商，是極佳的地緣政治與供應鏈雙重保險。據傳是台積電提供技術協助，優化了南亞科LPDDR的製程與晶片平整度，得以完美配合台積電後段極其複雜的CoWoS-L封裝製程。

過去南亞科被市場視為景氣循環股，給予的本益比偏低，一旦賦予輝達Rubin核心供應商的標籤，法人極有可能會開始用AI零組件廠的高規格本益比來進行價值重估。預估南亞科2026年全年毛利率維持72.2%，全年EPS約33.16元。

注意四大廠參與南亞科私募價

此外，最近CPU缺貨潮也是因為進入AI代理時代，CPU與GPU的配比從1:8調整為1:4架構，CPU需求增加一倍，而搭配CPU的是DDR5，不是HBM，這也解釋了為什麼Sandisk、Kioxia、SK海力士旗下Solidigm以及Cisco等四家國際大廠願意以每股定價223.9元參加南亞科的787.18億元私募案，以南亞科4月27日226.5元收盤價來看，這可能是股民少數能跟大咖站在同一起跑點的機會。

CPU 1:4架構是指AI代理推論階段中，伺服器的CPU與GPU配置比例由訓練階段的1:8轉變為推論的1:4，再進化到AI代理應用的1:2。在CPU 1:4(甚至1:2)架構轉變與輝達Vera Rubin平台引發的四位一體(DDR5+ LPDDR5X+CXL+SSD)記憶體階層重組浪潮中，最受惠的記憶體模組廠必須具備跨協議整合與企業級、邊緣AI客製化兩大核心能力。

宜鼎、威剛、十銓持續看旺

宜鼎在CXL記憶體模組、DDR5高容量模組與LPDDR SOCAMM模組三大領域同步布局，完整卡位CPU記憶體擴充與GPU LPDDR配置雙軌需求，是目前少數能同時提供企業級SSD、CXL記憶體擴充卡(AIC)，以及工業級LPDDR5X、DDR5模組的台廠，而且宜鼎與輝達生態系整合極深，包含BlueField-4 DPU對接測試，2026年推出的CXL 2.0擴充卡已在多個AI代理應用場景中進入標配清單。

威剛針對Vera Rubin平台對LPDDR擴充的需求，透過CMM(CXL Memory Module)與高階CAMM2解決方案，成功切入原本由原廠壟斷的高階伺服器領域。加上威剛在2026年上半年握有的低價顆粒庫存，可望成為量產與通路規模的贏家。

針對推論階段對低延遲的需求，十銓利用石墨烯散熱技術的高速DDR5與LPDDR解決方案在散熱設計上有獨到之處，適合Vera Rubin平台這種高熱密度的液冷環境。此外，當架構轉向CPU 1:2時，系統對記憶體頻寬的敏感度遠高於訓練階段，十銓篩選高品質顆粒的能力將有利於搶佔中小型AI工廠。

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