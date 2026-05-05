《4萬點選秀》AI升級潮攻最強5月股東會行情 聯發科大轉型AI ASIC晶片王

文．張興華

台股以「拉積盤」仰攻4萬點，讓前波強漲的高價股縮手，但輝達股價創新高，AI升級潮可望強攻最旺的5月股東會行情，法人樂觀預期大盤上看43000點。聯發科大轉型，搶攻Google TPU大單，朝AI ASIC王者之路邁進，股價站上月線後急漲近千元仍意猶未盡。今年Computex機器人首度設專區，無人機台廠誰將吃到國防大單？另外，基金持股台積電大鬆綁後，哪些ETF可望大展身手？台股4萬點入圍看好的潛力股值得深入追蹤。

時序將進入5月的一年一度股東會旺季，市場資金預計搶進具題材支撐的低基期個股，或AI升級題材族群股，法人預期台股可望延續「微笑曲線」走勢，且將近千家上市櫃公司集中在5月召開股東會，牽動近30兆元市值波動，股東會前通常有「融券強制回補」壓力，促使空方回補，可望帶動一波股價上揚走勢，加上現金股息吸引高股息ETF或基金強力買盤，今年5月將迎來史上最旺的「股東會行情」。

法人樂觀預期大盤上看四萬三

隨著AI永動機不斷升級，進而帶動國內上市櫃AI供應鏈相關族群營收獲利大幅成長，亮麗業績表現也直接反映在個股股價與公司市值的提升，根據證券交易所與櫃買中心最新統計資料顯示，台股整體市值於4月24日收盤已達126.96兆元，較去年年底的94.36兆元增加32.6兆元，成長34.5%。櫃買市場最新市值為10.37兆元，亦較去年年底的7.4兆元增加2.97兆元，成長40.1%。

理周投研部指出，台股美股向來連動頗深，即便4月間中東地緣衝突的非經濟因素干擾持續，但台股4月以來成長動能表現仍強，主要與美國納斯達克、標準普爾及費城半導體指數，在AI基礎建設及雲端、資料中心投資支出占比超過4成的利多推動，使美股指數大幅成長且屢創新高，台股上市櫃指數亦連動，跟著不斷創新高紀錄，4月27日台股指數開盤不到30分，便攻上40194點歷史新高，收盤達39616.63點，距市場法人樂觀預期的43000點，已是指日可達。

國內券商法人對5月台股看法多趨於樂觀，且將延續「微笑曲線」走勢，主要係AI PC與高速傳輸升級，以及台積電先進製程成為推升台股主要驅動力。畢竟AI發展離不開晶片需求，當前台積電先進製程晶片市占率近七成，後續在N3、N2占比可望再提升。因此，台積電成為2026年台股長線的最大受惠股，同時也是支撐台股創新高的主要動能。

輝達股價創新高 供應鏈雀躍

同時台積電更是輝達AI晶片的主要供應代工廠，於今年初，台積電幾乎包辦輝達大多數晶片製造量能，比例約在70%至90%，供應輝達晶片約占台積電總營收22%，為台積電最大客戶之一。面對輝達的強勁AI晶片需求，輝達概念族群股也扮演主導台股AI行情的重要角色，其中鴻海(2317)、聯發科(2454)、緯創(3231)及廣達(2382)等，更是重量級指標。

產業巨頭5月法說會先熱場

隨著5月股東會旺季到來，根據往年經驗，市場資金將搶進具題材性的低基期個股，如高殖利率股或金融股，今年則另有AI升級的題材股值得關注，5月法說會焦點，將率先由記憶體、WiFi 7與AI PC等產業巨頭，如華邦電(2344)、先進製程的M31(6643)等先後接力登場。通常於股東會前有「融券強制回補」壓力，空方必須在期限內進行回補，勢必帶動一波股東會行情，同時部分公司今年擬配發高現金股利，也會吸引高股息族群買盤，其中還包括高股息ETF或是基金的大手筆進場。