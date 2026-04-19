從白牌賣家到品牌操盤手 職日生創辦人林政宏：不是一開始很強 而是從未停止進化

文．張育銘

在競爭激烈的電商市場中，能從白牌賣家一路轉型為品牌經營者，甚至取得國際品牌獨家代理權的創業者並不多見！「職日生」與「潮風間家居」創辦人林政宏，正是少數走過這條升級之路的人。

不同於典型「從小立志創業」的故事，林政宏的起點，反而來自一次再單純不過的念頭──「想去看看世界有多大」。

異鄉孤獨 成為第一個轉折

2012年，林政宏隻身前往澳洲打工度假。對當時的他而言，那不只是一次出國經驗，更是人生第一次離開熟悉家鄉，在陌生環境完全獨立生活。

在異地，他結識來自世界各地的朋友，文化交流讓生活變得熱鬧。但當人群散去，孤獨感也隨之放大。「那時候最常做的事，就是煮一碗薑絲排骨湯，讓自己有一點家的感覺。」

這段看似平凡的生活歷程，卻悄悄改變了他──從不擅言辭，到學會與人互動；從生活依賴，到開始能獨立面對一切。這不只是生活能力的成長，更是一種心理韌性的建立，也成為他日後創業面對壓力時的重要底氣。

第一桶金： 從替別人打仗 到想為自己而戰

真正讓林政宏產生創業念頭的，是他在電商產業的職涯高峰。

進入樂天市場後，他全力投入電商營運，憑藉對市場節奏的敏銳與執行力，連續三年拿下台灣樂天「TOP 1 SALE」，並於2018年受邀前往東京總部授獎。

這段經歷，為他累積了人生第一桶金，也讓他第一次產生關鍵性的自我提問：「既然能幫公司把業績做到極致，為什麼不試著做一個自己的品牌？」

2019年，林政宏正式創立香氛品牌「職日生」。創業初期即展現出高度執行效率，當年單月營收突破百萬元，短短兩年內，公司年營收從625萬元成長至2,080萬元，年增率高達232%。

然而，數字背後並非一路順遂。低谷與拆夥，才是真正的創業考驗。

創業考驗 內外交迫中成長茁壯

「創業最難的，從來不是市場，而是人。」林政宏如此總結。事業成長過程中，他曾歷經收入從年收百萬驟降至月入三萬元的低潮，也遭遇合夥關係破裂的衝擊，甚至一度面臨法律糾紛。

緊接而來的，是疫情帶來的市場不確定性，內外交迫之下，公司營運陷入壓力極大的混亂期。「那段時間，我每天都在想，還要不要繼續撐下去。」

但也正是在這樣的極限狀態中，他逐漸建立起對創業更深層的理解：創業不是準備好了才開始，而是在問題中被迫成長。

他用一句話形容這段歷程：「人生近看是悲劇，遠看是喜劇。」那些曾經的挫敗，後來都轉化為決策判斷與組織管理的養分。

從賣產品到做品牌 關鍵升級

若要歸納林政宏的崛起關鍵，他認為並非單一機會，而是幾個策略性轉折的累積。

首先，是拒絕停留在「爆品思維」。他強調，電商市場變化快速，依賴單一產品或平台終將被淘汰，因此團隊持續從白牌販售，升級至品牌經銷，再進一步走向獨家代理。

其次，是從「銷售導向」轉為「品牌導向」。「會賣東西不難，但要讓消費者記住你，才是真正的門檻。」

這樣的思維轉變，讓他成功取得日本品牌麴甘酒氣泡飲UMAMI COLA的獨家代理權，正式從零售電商賣家轉型為品牌經營者。

第三，是組織文化的建立。經歷過合夥風波後，他更加重視團隊價值觀，包括當責、誠信與快速調整能力。他認為，企業真正的競爭力，不只在產品，而在於團隊能否在變動中持續前進。最後，是將危機轉為優化契機。

無論是帳號凍結或營運失誤，他都藉機重新檢視成本結構與流程效率，使公司逐步建立更穩健的營運體質。

三箭布局： 從成長型企業走向系統化經營

展望未來，林政宏已不再將目標侷限於營收數字，而是著眼於企業長期競爭力的建立。他提出「戰略三支箭」，作為下一階段的發展核心：

一、進軍北美Amazon市場

測試品牌在國際市場的接受度，開拓更大規模的消費空間。

二、打造日系選品生活品牌

從商品銷售升級為生活風格提案，深化品牌與消費者的連結。

三、建立數據與營運整合系統

結合科技、數據分析與組織資源，打造可複製、可擴張的商業模式。

「過去是在證明我能把生意做起來，未來是要證明，我能讓公司長期走下去。」他說。

成長的背後 是被撐住的力量

談到一路走來最感謝的人，林政宏首先提到家人，特別是妻子的支持。在創業的不確定與壓力之下，能夠持續前行，往往來自於身邊那份無聲但穩定的信任。

此外，他也感謝每一位在不同階段出現的夥伴與貴人，以及那些曾帶來挫折的經歷。「沒有那些低谷，就不會有現在的判斷力。」

而對他而言，最重要的仍是消費者的支持。「每一筆訂單，都是一份信任。」

持續進化 才是唯一優勢

回顧林政宏的創業歷程，並非典型的順風順水，而是一條在挫折與修正中不斷前行的路。從異鄉的孤獨，到職場的高峰，再到創業的低谷與重生，他的每一個轉折，都指向同一件事──進化。

「我們不是一開始就很強，而是從來沒有停止變強。」

在快速變動的商業環境中，這或許正是企業能夠長期存活，甚至持續擴張的關鍵答案。