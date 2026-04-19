永續住宅的兩種路徑：從城市系統到生活感的重構

文．理善國際關懷協會

當「永續」從口號轉為現實壓力，住宅開始被重新定義。它不再只是提供遮蔽的空間，而逐漸成為回應氣候、資源與生活方式的關鍵介面。在台灣，這樣的轉變並非單一路徑，而是同時往兩個方向發展：一端是以城市尺度思考的系統整合，另一端則回到生活本質的設計重構。

城市作為系統： 奇岩公共住宅的規模策略

位於臺北北投的奇岩公共住宅，其永續性並不來自單一建築技術，而是來自對「城市系統」的整體理解。這個案子的關鍵，在於將住宅視為城市生態網絡中的一個節點，而非孤立存在的建築物。

首先，在環境層面，建築配置與奇岩重劃區的生態社區規劃相互配合。透過退縮空間、生態池與透水鋪面，形成一條可供生物遷徙的生態廊道，同時也具備雨水滯洪與回收功能，有效降低都市熱島效應與暴雨逕流帶來的壓力。

其次，在能源管理上，導入智慧電網（Smart Grid）與雲端監測系統，使公共區域的照明與空調能耗可以被即時調整。這種以數據為基礎的管理邏輯，使能源不再只是消耗，而是可被優化的資源。

在建造階段，則透過模組化施工（DFMA）與預鑄構件，大幅減少現場施工的廢棄物與碳排放。這不只是施工效率的提升，同時也是對整體生命週期碳足跡的控制。

奇岩公宅的核心邏輯很明確：永續是一種規模化的結果。當住宅被納入城市運作系統中，它才能真正參與資源循環，而不是單純降低消耗。

回到風土與身體： 宜蘭厝008號的生活回應

相較於城市尺度的系統思維，宜蘭厝008號則選擇另一條更內斂的路徑──從風土條件出發，重新定義居住方式。

宜蘭的氣候特性是高濕、多雨且日照強烈，因此建築首先回應的是「如何與環境共處」。大面積屋簷有效遮蔽降雨與日曬，深陽台與開口設計則形成自然對流，使室內在夏季仍能維持相對舒適的溫度，降低對空調的依賴。

在材料選擇上，避免過度裝飾與高加工材料，轉而使用易於維護、與當地環境相容的建材，進一步減少隱含碳（Embodied Carbon）。這樣的策略並不追求技術炫耀，而是控制建築在整體生命週期中的資源負擔。

更關鍵的是空間關係的處理。室內與半戶外空間之間沒有明確切割，廚房、客廳與外部環境形成連續狀態，使生活節奏重新與自然條件同步。風的流動、光的變化與濕度的感知，重新成為日常的一部分。

在這個案例中，永續並不是一組技術參數，而是一種感官經驗的設計。它試圖回答的問題不是「如何節能」，而是「如何讓人願意在不依賴機械的情況下生活」。

永續不是選項 而是條件

這兩個案例揭示了一個更具現實的事實：永續住宅並沒有單一標準答案。住宅不再是單純的「資源消耗端」。永續不應是附加價值，而是建築的基本條件。

當前永續住宅的挑戰在於：如何將永續從個別案例提升至結構化的推動？唯有建築深度理解並內化風、光、水等自然元素，將其轉化為核心設計邏輯，永續才能真正融入日常生活。

▊圖說：奇岩公共住宅 圖／台北市政府安心樂租網