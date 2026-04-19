台股贏戰荷姆茲！台積電暴賺 台股上看38700…記憶體供不應求、鋼鐵股重建剛需

文．張興華

台股隨荷姆茲海峽動盪整理月餘，自4月8日跳空長紅突破盤局後，出現連四紅挑戰前高格局。台積電首季大賺是台股轉強的底氣，以法人最新評價推估，台積電上看2400元，加權指數挑戰38700點。除了AI大成長主流，低基期切入AI轉型題材以及重建商機的鋼鐵股蓄勢待發，而持續供不應求的記憶體族群，3月與首季業績報喜，打臉市場唱衰的空頭。

美伊談判破局一如外界預期，美股4月10日收盤漲跌互見，那斯達克與費城半導體指數均以上漲作收，台股經歷連續四日收漲並成功站上35400餘點後，4月13日則是呈現平盤上下震盪走勢，台積電(2330)Q1法說會4月16日召開，市場看好台積電業績成長動能，外資機構加碼上調台積電目標價，由最低2150元至最高3030元不等，預估今年美元營收將成長30-35%，給予「優於大盤」或「買進」評等，法人表示，台積電上半年仍將扮演推升台股上攻的火車頭，與其設備供應鏈的族群股，正是逢低建倉的最佳時間點。

美伊首輪談判破局 台積電壓回

美伊首輪談判破局，美國總統川普再撂重話，將封鎖荷姆茲海峽、限制伊朗原油運出，台股4/13開盤後呈現平盤上下巨幅震盪走勢，以台積電為首的四大權值股也呈現漲跌互見，而台積電開盤後則持續維持在平盤以下做小幅整理，股價終場收在1990元，下跌10元。

理周投研部指出，美伊戰爭持續一個多月，雖然包括以色列在內的三方和談，由於彼此停火認知差距仍大，因此外界看待首輪和談並不樂觀，結果也如市場預期不歡而散。川普則是不滿放話，美軍將進一步封鎖荷姆茲海峽，限制伊朗原油輸出，同時警告中國，若支援伊朗武器，將對中國加徵關稅50%。

加權指數逆勢收漲

面對中東地緣衝突情勢未見和緩，且荷姆茲海峽再度面臨封鎖情況，加深金融市場對原油價格再度走揚與供應的不確定因素疑慮，以及戰爭持續的通膨隱憂亦加深美債利率走揚，進而打亂美國聯準會(Fed)降息步調，4月13日亞洲主要股市，包括台股在內、日經指數、韓國綜合指數及深滬股開盤後都是下跌走勢，台股收盤時急拉逆勢收漲39點，收在35457點。

台積電Q1法說會於4月16日舉行，市場關切台積電的Q1財報表現與Q2的財測預期，將牽動台股短線走勢，以及法人中長線佈局。就在台積電Q1法說會前，美系外資機構先後公布最新的台積電個股報告，一致看好台積電Q1財報表現。台積電自結3月營收為4152億元，月增30.7%，年增45.2%，不僅創單月歷史新高，今年第一季營收為1.13兆元，年增35.1%，亦為連續第二季營收破兆元，且續創歷史新高。

台積電新估值逾2400元

根據摩根大通(小摩，JP Morgan)的研究報告顯示，受惠AI運算需求急遽成長，以及台積電於先進製程產能呈現極度吃緊，預估今、明年營收將呈現強勁成長，且Q1毛利率將上看66.8%，且Q2營收將有6-8%季增表現，預估Q2營收毛利率亦可維持在66.4%，今年全年美元營收可望有35%成長，明年的年營收成長率亦可保持在30%以上。因此，上修今、明年每股盈餘(EPS)分別為95.5元及120.4元，以未來一年20倍本益(P/E)評價調升目標價，由2250元上調至2400元。

另一家摩根士丹利(大摩)券商最新的報告指出，台積電Q2營收年增率約在5-10%，毛利率中位數在64-65%之間，公司整體營收於2024年至2029年CAGR(年複合成長率)為25%。雖然短期面臨消費需求疲弱及中東地緣戰爭等因素影響，仍給予「優於大盤」評等，目標價調升至2288元。

理周投研部表示，除了小摩與大摩均搶在台積電Q1法說會前上調目標價外，另包括麥格里、Aletheia、高盛、花旗及里昂共計七家券商等美系投資機構，皆上調台積電目標價，由麥格里最低的2150元至里昂的最高3030元不等，這也是台積電目標價首次出現至3000元以上的新紀錄，分析美系外資目標價對中位數2400元的認同較多。