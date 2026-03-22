2026春季臺灣淨灘觀察 海洋永續在海岸線彎腰的一刻
文．理善國際關懷協會
臺灣是一座被海洋擁抱的島嶼。長達約1,500公里的海岸線，不只是地理邊界，更是島嶼生活與文化記憶的一部分。港口、漁村與海灘，形塑了人們與海共生的日常景象。
現場觀察 當淨灘成為公民行動
然而，隨著一次性消費文化的普及，海洋廢棄物問題正逐漸浮現。從塑膠杯、寶特瓶到食品包裝，許多便利生活的產物在離開人類手中後，往往最終流向海岸。當海廢問題從環境警訊逐漸演變為全球性的生態議題，「淨灘」也不再只是清理垃圾的志工活動，而是一種重新思考人與自然關係的公共行動。
近年來，臺灣各地持續發起海岸守護行動，透過公民參與、環境教育與海廢調查，逐步累積對海洋污染問題的理解。
在臺灣，淨灘已逐漸成為最容易參與的海洋保護行動之一。志工在海岸撿拾垃圾的同時，也會透過海廢分類與紀錄，協助研究海洋垃圾來源，讓環境問題從抽象概念轉化為具體可見的現場。
數據洞察 海岸線上的塑膠圖鑑
對許多參與者而言，淨灘不只是一次環境志工活動，而是一種重新理解海洋與生活關係的過程。當人們彎腰撿起垃圾時，也看見塑膠消費文化在海岸留下的痕跡。
多次淨灘調查顯示，臺灣海岸垃圾中超過70%為塑膠製品。這些原本為生活便利而設計的材料，在海洋環境中可能需要數十年至數百年才會分解。
部分淨灘紀錄也顯示，在污染較嚴重的海岸段落，每100公尺海岸就可能撿拾到數百件垃圾，整場活動清理出的垃圾重量常達數百公斤甚至數噸。
為了更系統性了解污染來源，許多淨灘活動採用國際ICC(International Coastal Cleanup)海廢分類方式，建立長期資料庫。
臺灣海廢Top 10常見垃圾
依據淨灘調查與海廢分類資料，常見垃圾類型大致可分為以下幾類：
外帶文化組
●塑膠飲料杯與杯蓋
●吸管
●一次性餐具
包裝遺留組
●寶特瓶
●塑膠袋
●食品包裝袋
●保麗龍碎片
海洋產業組
●漁網
●釣魚線
●漁業浮球與繩索
隱形殺手
●煙蒂(含微塑膠濾嘴與化學物質)
這些垃圾看似細小，但在海洋環境中可能造成長期生態影響，包括海洋生物誤食與微塑膠污染問題。
從淨灘到「止血」
每一場淨灘行動，都能讓一段海岸暫時恢復潔淨。然而，如果垃圾持續從陸地流入海洋，清理的速度往往追不上污染的速度。
因此，越來越多環保團體強調，淨灘只是第一步。真正的海洋永續，仍必須從源頭減少一次性塑膠用品的使用，並改變日常消費習慣。
若想了解近期臺灣各地的淨灘活動與報名資訊，也可以透過社群平台「全國揪團認養淨灘」，該平台長期整理與分享臺灣各地的淨灘資訊與海洋保護行動，讓有意參與的民眾能更容易找到適合的志工活動。
全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1334期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP
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