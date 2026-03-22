台股隱藏煉金術！環保四大天王護城河大解密

文．洪寶山

就在荷姆茲海峽遭伊朗封鎖、NYMEX原油衝上119.48美元利空衝擊，加權指數跌到季線31529點，3月11日台指期盤中衝到33854點，把2500餘點抹平，算是個小Ｖ形反彈，許多個股留下島狀反轉型態，估計短線上在季線附近可以反彈一下。

台灣今年首次課徵碳稅

但是伊朗宣稱不會讓一滴油流出荷姆茲海峽，美國也揚言必反擊，所以在伊朗選出新領導人之後，立威之戰是可預見的，VIX指數還在24點附近，市場情緒還沒完全平靜，在3月20日春分之前，還是要有風險意識。

因此這週著眼於防禦型的選股策略，今年台灣首次課徵碳稅的ESG趨勢下探討環保回收與金屬回收領域的概念股。

依照核心業務與回收種類，可以將這些概念股整理為以下四大族群：(1)貴金屬與電子廢棄物回收(黃金、白銀、鈀、銅)，(2)工業金屬與事業廢棄物回收(銅、鋅、稀土)，(3)綜合環保工程與大型廢棄物處理，(4)水資源與新興綠能回收。

「清運＋處理」一條龍 吃下半導體與PCB大廠廢料訂單

台灣的事業廢棄物執照分為丙、乙、甲三級。處理含有重金屬與有毒化學物質的高科技電子廢液、廢料，必須取得審核最嚴格的「甲級」執照。

金益鼎穩穩吃下國內半導體與PCB大廠的廢料訂單，最核心的護城河就建立在它手中握有的甲級(最高級別)環保特許執照與專利技術上，具備業界少有的「清運＋處理」一條龍執照。

2026年獲利大爆發的關鍵─西濱新廠「廢棄物處理」許可證，專門用來處理龐大的廢棄太陽能板與高階科技廢料。金益鼎擁有廢太陽能板回收處理專利，能將具備高經濟價值的「含銀細晶材」完美提煉出來，這是推升新廠毛利率突破30%以上的絕對武器。

戰略稀有工業金屬 取得兩張國際特許執照

聯友金屬的核心本業是從工業廢棄的硬質合金刀具與電子廢料中，精煉出鎢(Tungsten)與鈷(Cobalt)。這兩種金屬屬於高技術門檻的戰略稀有工業金屬，主要應用於航太、國防與高階半導體製程。

歐美大廠現在極度要求供應商必須證明其金屬不是來自血汗礦區，且符合環保回收標準。聯友取得了國際責任礦產倡議組織(RMI)的非衝突礦產冶煉廠認證，以及UL 100%回收金屬驗證。

在中國限制關鍵金屬出口的背景下，這兩張國際特許執照讓聯友成為歐美軍工與半導體供應鏈中，極少數合法且合規的亞洲替代料源。

子公司量產電池級硫酸鈷 切入新能源電池循環生態系

鎢酸鈉是進一步加工成仲鎢酸銨(APT)，進而還原成鎢粉與碳化鎢的必經化學原料。這些提煉出的鎢粉，最終會被製成航太軍工零件、高階半導體設備耗材，以及極度堅硬的工業切削刀具。

全資子公司聯友能源已成功跨足高附加價值的電動車電池領域。2025年上半年已成功量產電池級硫酸鈷，下半年更持續朝精製碳酸鈷、四氧化三鈷等高階鈷粉發展。

這讓聯友金屬正式切入全球高度矚目的新能源電池循環生態系，未來的營收想像空間大增。2026年預估EPS約6.5-7.5元，2027年預估EPS約8.5-10元。

焚化爐營運兩頭賺 長約帶進穩健現金流

台灣的大型焚化爐多為政府特許的BOT或OT案件，門檻極高。崑鼎目前掌握了台灣超過一半以上的民營化大型垃圾焚化廠(包含操作營運與歲修)，甚至成功將版圖延伸至澳門的焚化爐營運。

焚化爐是一個兩頭賺的絕佳商業模式。崑鼎不僅向政府或民間收取廢棄物處理費，焚燒過程產生的熱能還能轉化為電力，售電給台電或民間企業賺取綠電營收。這種動輒十五到二十年的長約，為公司帶來極度穩健的現金流。

轉型為全方位ESG綠能資源廠 連續13年賺逾一個股本

崑鼎近年已成功從傳統的垃圾焚化廠，轉型為全方位的ESG綠能資源廠，例如近期動工的新竹海水淡化廠，就是確保台灣半導體聚落供水無虞的關鍵指標案。

也積極擴張太陽能發電，目前持有並負責維運的太陽光電案場規模持續擴大，精準搭上企業急需購買綠電與減碳的龐大商機。

母公司中鼎是台灣最大的統包工程集團，當政府釋出百億級別的環保、水務或綠能工程時，通常由中鼎負責前端的工程建設，完工後則順理成章交由崑鼎負責後續數十年的營運與維護。

這種「集團建廠＋崑鼎營運」的一條龍戰力，是台灣其他單一環保廠難以相比的門檻。2025年EPS 18.44元，創歷史新高，更是連續十三年賺超過一個股本，配發15.81元現金股利。

執照與土地綁定 掌握全台最大民營掩埋場容積

可寧衛的特許執照優勢是掩埋場地與甲級有害廢棄物處理執照的結合，許多高科技廠或化工廠的毒性污泥，經過固化處理後，最終只能走向掩埋。

但台灣民眾的環保意識極高，政府現在幾乎不可能再核准開發新的大型事業廢棄物掩埋場。

可寧衛掌握了全台最大的民營掩埋場容積，手中合法的掩埋場剩餘容積，用一噸就少一噸。這種執照與土地綁定的極度稀缺性，讓科技大廠只能接受可寧衛的報價，因為市場上沒有第二個具備同等規模與合法執照的替代方案，這也是毛利率長年能維持40%-50%以上的根本原因。

面對掩埋場總有一天會滿載的長期隱憂，可寧衛已提前啟動轉型，投資興建SRF(Solid Recovered Fuel)製造廠及專屬汽電共生廠。將原本要掩埋的廢塑料、廢紙等適燃性廢棄物，製成高熱值的燃料棒來發電。

單純收垃圾費 升級為長線綠能題材的賣電收益

這不僅大幅節省了珍貴的掩埋空間，更將商業模式從單純的收垃圾費，升級為具備長線綠能題材的賣電收益。

可寧衛近年最強的成長引擎來自於大型土地整治與復育工程，最著名的案例便是拿下高雄楠梓中油煉油廠舊址(即台積電高雄廠預定地)的土壤整治大單。

這類國家級或大型工業區的受污染土地復育專案，能在特定幾年內為可寧衛帶來數十億元級別的鉅額營收挹注，呈現爆發性的成長。