預約Q2營收亮點股 輝達、Google AI世紀大戰 SRAM+HBM受惠股

文．陳春霖

今年前二月營收驚艷，趨勢成長股表現不俗，第二季潛力股呼之欲出。GTC大會，輝達與Google AI大戰引爆相關台股大行情方興未艾，也是本期封面故事重點。

輝達(NVIDIA)GTC大會於3月16日登場，2026聚焦AI基礎建設與推論效能，其中，為與Google的TPU相抗衡，輝達去年投入巨資200億美元併購Groq，就是希望未來在推論領域能與Google一較長短，果不其然，GTC發布Groq的LPU新架構，將大量運用on-chip SRAM提升推論效率。台廠受惠股包括SRAM代工廠的力積電(6770)等，值得投資人留意。

雙雄大戰引爆記憶體大行情 SRAM與DRAM受惠股出列

首先來看看SRAM(靜態隨機存取記憶體)與DRAM(動態隨機存取記憶體)的不同，SRAM速度快、不需刷新，且功耗低成本高，常見於CPU或GPU快取用；DRAM速度較慢、需持績刷新，且功耗高成本較低，常用於電腦系統主記憶體。

法人指出，由於DRAM成本考量以及前述優點，是過去輝達伺服器架構主力，但自從Google的TPU推出，著重於巨量資料推論後，輝達舊架構已無法與其競爭，而開始尋求新解決方案，去年花費200億美元併購Groq，就是為了裝備升級與Google相抗衡，但從TPU與LPU推論功能上又有明顯市場區隔，鹿死誰手尚難論斷。

理周投研部表示，輝達與Google的AI世紀大戰，最大受惠非台廠莫屬，雖然黃仁勳宣布次世代GPU架構Feynman，將整合下一代名為Rosa的CPU以及新一代LPU，共建更強大平台系統，Groq 3 LPU推論晶片由韓廠三星代工，Vera Rubin晶片數由6款增至7款，但前六款仍是台廠天下，受惠概念股先前著墨甚多不再贅述，倒是Groq 3 LPU推論晶片採用SRAM記憶體，雖非台廠直接受惠，但間接與延伸效益也不能輕忽，包括主要代工SRAM設計廠的力積電(6770)，高寬頻記憶(HBM)需求仍大，排擠效應下DRAM廠南亞科(2408)、華邦電(2344)以及旺宏(2337)等仍值得留意。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1334期，2026.03.19出刊。