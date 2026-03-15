黑嘉嘉：AI輔助精進棋藝，黑白子世界更有趣！

文．蔡武穆

AI深入到各產業，連圍棋都是，「黑嘉嘉圍棋」教室引進AI教學系統，讓學員無時無刻都可以跟AI對弈並進行復盤，精進棋藝。

黑嘉嘉成立圍棋教室有五年時間，從成人線上課程延伸到兒童線上課程，融合AI教學及對弈，發展出一套完整的虛實整合課程，目前在全台有三十個分點教室。

黑嘉嘉說，台灣學習圍棋氛圍非常好，家長把圍棋當作一項才藝，鼓勵孩子學習，也有很多成年人把圍棋當興趣，提升自己的專注力。

啟發思考 進入黑子與白子的世界

圍棋考量的不是智力，只要有興趣都可以來學習，黑嘉嘉說，自己六歲時就迷上圍棋，非常認真上課，還把作業當成寶貝，不斷地練習。

她建議，孩子四歲半就可以帶去給老師評估，小朋友注意力容易分散，有興趣專注度會比較持久，老師也會用故事啟發孩子思考，引領孩子進入黑子與白子的世界。

黑嘉嘉圍棋課程整合實體與虛擬課程，從入門、初階、中階到高階，標準化及系統性教學，每上完一堂課都會在APP指定作業，敦促孩子課後練習，同時，利用AI鑑定棋力，公正且公開。

「人來鑑定，會有誤差」，過去沒有AI，只能透過比賽衡量棋力，比方說，三十二人參加比賽，取前四名升等，只要頻繁參加比賽，升等的機率就會增加。

AI鑑定棋力 公正公開 減少人為誤差

但是，每個人棋力不同，同樣兩個六段的選手，這一個六段可以讓另一個六段六顆子，棋力相差很大，因此，人的標準無法真正判斷棋力高低。

AI鑑定棋力，跟考試很像，有專門的練習題目，學完了再去跟AI對弈，AI會給總分，但也不是輸掉一盤棋就沒有分數，AI會根據布局、走位和吃子，給予客觀的評分。

黑嘉嘉說，AI是名副其實的「棋靈王」，可以讓人類三顆子還可以贏，是最強的對手，也是最好的老師，小朋友在學習的階段，會把AI調整到適合的強度，過程中有輸有贏，不會是一面倒的局面。

AI是最強的對手 最好的老師

既然AI是最強的棋手，那麼人類學習圍棋還有什麼意義？她說，圍棋可以培養專注力、耐挫力及邏輯思考能力，下棋過程中，沒有人可以告訴你下一手棋下在哪裡，必須對自己的選擇負責。

然而，AI出現，對職業棋士影響非常大，過去沒有AI，棋士各有棋風，現在都把AI當老師，前面五十手走法會非常相似，五十手之後，才是決勝負的開始。

她進一步解釋，一盤棋分為布局(1~50手)、中盤(51~100手)、官子(100手以上)，以AI的走法，某幾種布局勝率最高，中盤以後變化太多，很難預測對手會怎麼想，是展現棋力高下的時候，基本上，前面五十手不會跳出AI的路數。

「人會犯錯，這也是圍棋精彩的地方」，黑嘉嘉說，AI不會犯錯，跟AI對戰，只要下錯一手棋，要翻盤機會不大，跟人對戰，你相信對方也可能會犯錯，還是有機會贏棋，勝負的關鍵就在於誰的失誤率低。

AI復盤 列出勝率給建議

目前AI最常拿來復盤，把下過的棋路輸入AI，AI會告訴你哪一手棋勝率高，哪一手棋勝率大幅下降，可能是誤判形勢，下出冒險的棋，或過於保守不敢進攻， AI都可以詳細列出勝率，並給予適當的建議。

AI的出現是危機，也是轉機。過去數十年，中、韓是圍棋的常勝軍，往往研發新的招數，讓他國措手不及，現在把新的招數輸入AI，幾秒鐘就能破解，大家在同一個起跑點競爭，台、日也有機會拿到世界冠軍。

下圍棋可以看出自己個性上的缺點，黑嘉嘉說，自己喜歡規劃事情、控制事情，當事情沒有照著規劃走，就會煩躁，但是下棋時，對方不可能照著你的規劃走，因此很努力調整心態，順著事情發展前進，生活上也是如此。

至於其他小朋友是否從圍棋上得到改變，她坦言，很難判定小孩因為圍棋而改變，但可以肯定的是，如果仔細觀察，確實可以發現自己個性上的缺失。

覺察個性缺點 平常心看待輸贏

只要是比賽，就會有輸贏，老師會跟小朋友及家長溝通，輸贏是人生的一部分，也是一生必須面對的課題，不在意輸贏才能持續往標竿前進。

黑嘉嘉不怕輸，跟母親有很大的關係，小時候媽媽常鼓勵她，「輸了沒關係，最重要的是從中學到什麼」，讓她能夠克服障礙，棋藝上精進，十四歲就拿到職業棋士的資格。

黑嘉嘉圍棋教室目前北中南有三十幾間分校，每間分校一百到一百五十人，小朋友以實體課為主，線上為輔，成人課反過來，線上課程為主，實體課為輔。家長通常把圍棋當作一項才藝，很少抱持著讓孩子成為職業棋士，成人學圍棋則大多因為樂趣，藉此提升思考及專注力。

成人學圍棋 提升思考及專注力

想要成為職業棋士，首先要對圍棋有熱情，因為不管是學習或實戰，都要投入大量的時間。其次，要有不怕輸的心態，人外有人、天外有天，要能以平常心看待輸贏。

另外，台灣規定二十二歲以後，就不能考職業棋士，所以要拿世界冠軍必須從小開始訓練，大概十一、十二歲開始比較有希望，一來因為二十歲以後思考已經定型，進步幅度不大，二來因為成年人瑣事較多，很難一天花十幾個小時在圍棋上。

AI助力 培養小小棋靈王

一旦成為職業棋士，不代表未來出路就被綁死，如果不想繼續下棋，也可以回過頭來念書，考高中、升大學，尤其是AI出現，念書和訓練比較有機會同步進行，已經培養出很多小小的棋靈王。

在圍棋的領域，目前中、韓維持領先的態勢，AI崛起，台、日有機會迎頭趕上，近幾年日本分別拿到男子、女子世界冠軍，台灣也獲得一面亞運金牌，二者距離上一次冠軍是十年、二十年前的事，AI訓練大幅提升台灣、日本棋手的實力。

最後，黑嘉嘉強調，不管幾歲都可以把圍棋當作興趣，提升專注力、耐挫心、邏輯思維，對人生有幫助，希望大家不要在意輸贏，享受下圍棋的過程。