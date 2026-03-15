文．洪寶山

3月9日NYMEX原油早盤就衝上119.48美元，美以伊戰爭開打十天，油價累積30%漲幅，如果3月底這場仗還沒收場，油價站穩100美元，那麼美國3月的CPI指數會是多少呢？

美國2026年1月CPI年增率為2.4%，核心CPI約2.5%，1月之前的通膨壓力主要來自住房成本與服務。在美國CPI的一籃子商品中，能源(包含汽油、燃油)大約佔了7%-8%。即便原油單月暴漲30%，乘上權重後，對整體CPI指數的絕對影響就是1.5%-2%左右。攤平到年增率(YoY)來看，單月直接推升0.3%-0.6%，將整體CPI從2.4%推到2.7%-3.2%。

美高油價不會重現通膨噩夢

1970年代石油危機時，美國是重工業導向，現在的美國是服務業與資訊業導向，單位GDP的耗油量大幅下降，佔CPI權重超過三分之一的住房成本以及龐大的醫療服務費用，具有極強的合約僵固性，因此，油價對核心物價的傳導力道已經被削弱。假設油價110美元持續到9月，通膨只會溫和上揚到3%左右，不會重演2022年9%的噩夢。

中油是超級避震器

如果油價真的在110美元高檔死死扣住，一路延續到9月，台灣的CPI走勢會跟美國出現截然不同的劇本。在台灣，油價是先打在「國營事業」身上，然後再像溫水煮青蛙一樣，慢慢滲透進物價。

台灣CPI裡的交通與通訊(包含油料費)權重約佔14%，台灣有中油這個「超級避震器」，油價剛衝上110美元的前兩個月，中油會啟動雙重平穩機制，自行吸收大部分的漲幅，導致台灣加油站的油價漲幅遠低於國際市場，因此，3月與4月的台灣CPI年增率，可能只會微幅上推到2.6%-2.8%左右。

可是4月份是台灣例行的電價費率審議會，油價維持110美元，代表連動的天然氣(LNG)與煤炭進口成本也將維持天價，中油與台電吸收成本，代表他們面臨破產級的鉅額虧損。民生電價去年已經微幅漲過一次，加上今年有縣市長議員選舉，為了顧及選票與民生，民生電價凍漲，但工業用電大戶可能會面臨調漲，台積電、聯電、面板廠、傳統鋼鐵塑化廠的毛利率可能遭到侵蝕。

台積電有實力轉嫁能源成本

台積電在法說會上長期承諾一個極度嚴格的財務指標：「長期毛利率維持在53%以上」，為了死守53%的毛利率底線，台積電別無選擇，必定會啟動價格談判，將暴增的電費，甚至未來因為淨零碳排產生的碳費，以「綠色通膨附加費」或直接調升晶圓代工報價的形式，強勢轉嫁給客戶。

在五奈米以下的戰場，輝達的AI晶片、蘋果的最強處理器，只有台積電做得出來，當台積電對輝達與蘋果發出漲價通知，相比於拿不到晶片導致產品無法上市，多付一點代工費是他們唯一能吞下的毒藥。

台積電的代工費漲價，會造成科技通膨衝擊到美國的CPI嗎？美國勞工局在計算CPI時，會將科技產品的效能提升折算進去。今年花同樣的錢買到的手機或電腦，運算速度比去年快了30%，在CPI的計算模型裡，這項產品的價格反而是下跌(通縮)的。一支最新款iPhone賣1,200美元，裡面那顆台積電代工的Ａ系列處理器成本可能才50到80美元。就算台積電代工費大漲，攤提到終端消費品的漲幅連1%都不到。

「科技通膨」影響CPI不多

所以筆者必須點破一個全市場最容易誤判的宏觀錯覺：「科技通膨」並不會輕易傳導到美國消費者的CPI數據上，即便主權AI的基礎建設需求還處在初期階段，中東油國、歐美政府為了發展主權AI基礎建設，會不計代價地吃下這些昂貴的算力，但台積電轉嫁的能源成本，絕對不會成為推升美國CPI(房租、二手車、外食、汽油為主)的主力。