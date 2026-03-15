文．蔡武穆

中東戰爭引爆石油危機，美台股市連番重挫，記憶體、PCB與玻纖布等高成長供不應求股遭錯殺，拉回高角度上揚的主要均線找買點。高殖利率股有業績掛帥，進可攻退可守。塑化、航運等低股淨比股則間接受惠。iPhone記憶體升級不加價CP值大增，蘋概股有機會轉強。以上本期封面故事重點，在台股震盪加劇之際，特別值得投資人參考。

中東戰火急速升溫，川普原聲稱在兩個星期內結束，後來延長為四周，上周六傳出可能延長至少100天至9月才能結束，VIX恐慌指數飆升到29.49，美股四大指數收黑3月9日台股跳空暴跌，盤中崩跌逾2070點，刷新史上次高盤中跌點，外資賣超1208億元，創單日歷史最大賣超紀錄，累計七個交易日賣超逾4482億元。

財政部與國安基金表示若市場出現不理性、失序狀況，不排除隨時召開臨時會討論進場。好在3月10日台股跳空大漲，維繫多頭趨勢。

傳G7擬緊急釋4億桶戰備儲油

造成這一波下跌的主因無疑是油價。伊朗封鎖荷姆茲海峽，目前除了中國船商已可通過之外，其他外籍油輪皆無法通過，沙烏地阿伯、卡達及伊拉克生產的原油、天然氣無法輸出，並開始減產，影響到全球20%的石油用量，油價飆上每桶110美元。3月10日截稿前，傳G7緊急集會擬釋出4億桶戰備儲油，市場斷油恐慌稍微降溫。

川普為了摧毀伊朗研發核武能量，不惜一切代價聯手以色列發動戰爭，伊朗最高領袖哈米尼遇刺身亡，隨後88名資深教士組成的專家會議改推哈米尼之子穆吉塔巴接班，繼承其父親遺志，表明將對抗到底。

川普一度暗示戰爭即將結束

川普則要伊朗無條件投降，雙方僵持不下，可能陷入持久消耗戰。唯川普一度暗示戰爭即將結束。

高盛統計，油價每上升10%，將直接推升美CPI約28個基點(0.28百分比)，戰事發生前，布蘭特原油約73美元/桶，如今已飆升53%，美國1月CPI年增2.4%，為四年來新低，2月CPI本周三(3/11)公布，預估傳導速度還沒那麼快，但若戰事持續一個月，可能推升原油價格至150美元/桶，推升美3月及4月CPI可能重回3.8%，甚至4%，3月18日FOMC將召開會議，影響降息的意願。

亞洲各國倚賴中東的原油，可支撐天數日本254天、韓國210天、台灣120天、中國115天、印度73天，台灣還有四分之一的天然氣來自卡達，目前儲備用量僅能維持11天，若能源供應短缺，不只影響民生經濟，連半導體、高科技產業都會受到衝擊。

油價可能推高通膨，先前漲高的AI股紛紛回調，資金轉往塑化股、油氣燃電避險，原油面臨斷貨，下游的石化產品也跟著吃緊，報價也跟著上揚。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1333期，2026.03.12出刊。