Ryan爸爸：數學老師的理財加法，打造年領百萬股息的投資公式

文．劉秉勳

在投資市場中，很多人追求的是一夕致富的「乘法」，但對於Ryan爸爸(詹閔凱)來說，真正的財富累積始於扎實的「加法」。

當數學老師遇上股海波動

身為一名擁有多年教學經驗的數學老師，他對數字有著天然的敏感度，但這份專業並未讓他少交「學費」。從早期的盲從投機、中概股的百萬虧損，到如今建立起年領超過150萬股息的護城河，Ryan爸爸向我們展示了，投資理財不僅是數字的運算，更是心態與紀律的磨練。

職業起點：數學思維下的底層邏輯

數字是理性的，但市場往往不理性。身為數學系畢業的老師，Ryan爸爸坦言，專業背景讓他對「複利」的認識更為深刻。「數學教我的是邏輯，但我後來發現，投資成功不完全取決於計算，而是經過市場洗禮後的心理素養。」他認為，數學思維幫助他在閱讀財報數字時更有概念，能看透資產負債背後的真相。

「我知道複利是怎麼算的，所以我也更願意相信長期的持守。」Ryan爸爸強調，儘管市場在短期內會呈現非理性的波動，但從長遠的數學機率來看，最終會回歸理性。這種對數字穩定性的信任，成了他在波動中不輕易斷頭、能抱住好公司的定心丸。

從討厭有錢人到年領150萬

「心的器度決定錢的寬度」，這是Ryan爸爸在訪談中令人印象深刻的一句話。他分享自己過去曾有「仇富」心理，認為有錢人多是投機取巧並且時常炫富。然而，隨著年齡增長與家庭責任加重，他意識到財富是守護家庭的能量。

「我開始意識到，如果你討厭金錢，金錢就不會靠近你。」他開始調整心態，將投資目標與家庭責任掛鉤。這種心態的轉變，讓他能以更開闊、更平靜的心去面對市場波動，不再被短期的盈虧蒙蔽雙眼。

核心策略：投資的四則運算與「慢富」哲學

Ryan爸爸將複雜的投資策略簡化為他最熟悉的教學工具──「加、減、乘、除」：

加法：培養認知與正確心態。他時常自問：「這家公司十年後還會在嗎？」、「我是否理解它的獲利模式？」他認為投資的第一步是投資大腦，增加對產業的認知。

減法：減去負債、情緒化交易與不熟悉的標的。他強調，理財的第一步不是買股票，而是清償高利貸與信用貸款。同時，要學會「減去」不屬於自己能力圈的誘惑。

乘法：利用時間與複利的乘數效應。他相信「慢富」的力量。透過股息再投入，讓資產像滾雪球一樣，利用時間與複利產生爆炸性增長。在遇到股市大跌的時候(疫情和川普關稅)，適當使用槓桿來增加財富積累的速度。

除法：將風險與成本分散。透過資產配置與定期定額，將單一公司或單一時間點的風險「除」掉，讓心情維持平穩。

能力圈的擴張：從困惑到擁抱科技股

Ryan爸爸過去對波動劇烈的科技股感到困惑，習慣傳統的傳產、金融。但在意識到科技是世界進步的驅動力，並且在台灣大型權值股當中，多半是由科技類股所組成。他開始透過大量閱讀法說會資料、研究半導體產業鏈來擴張能力圈。

如今，台積電、鴻海以及高股息ETF(如0056、00878、00919)已成為他資產配置的重要基石。針對AI浪潮，他保持「尊重趨勢但不盲目追高」的原則，專注於具備護城河的產業龍頭。

實戰教訓：百萬虧損換來的科學復盤

Ryan爸爸毫不避諱地提到在中概股虧損百萬的往事。當時他過於執著於帳面上的數據與過去的成長，卻忽略了政治環境與政策風險的劇烈變化。明明應該遵守理性紀律進行操作，卻敵不過感性的自己想要凹單，最後也必須停損出場。

這次挫敗教會他：「保持紀律操作是最重要的，每個季度定期復盤，檢視自己的投資計畫和操作策略。」

他引述巴菲特的格言提醒自己，投資需要紀律，更需要科學的復盤──承認錯誤、分析原因，並調整策略。現在的他，若公司基本面發生逆轉或環境改變，會更果斷地進行調整，不再死守無效的標的。

經歷過劇烈波動，Ryan爸爸現在更傾向於「尊重市場」。他分享，目前主要以「定期定額」為主，讓系統自動運作，減少人為情緒的干預。他認為，當市場過熱時，維持節奏比大筆投入更重要，這也是一種「減法」的體現──減去人性的貪婪與恐懼。

家庭與傳承：給年輕人的「不設限」建議

財富的意義是保護家人與健康。身為父親，Ryan爸爸認為理財教育應從生活細節做起。他會告訴孩子要珍惜金錢，讓他們理解金錢背後的價值。對他而言，理財不是為了炫耀，而是為了在未來遇到風雨時，能為家人撐起一把足夠大的傘。比起再累積更多的財富，健康與家庭是Ryan爸爸現在的第一順位。

對於薪水三、四萬且有「躺平」念頭的年輕人，Ryan爸爸給出誠懇的建議：「不要為自己的人生設限。」他認為，比起研究股票，年輕人更應該投資自己的「主動收入」。先利用「加法」增加自己的職場價值，當本金擴大後，後面的「乘法」才會有效。

展望2026年，如果市場面臨非理性的劇烈波動，Ryan爸爸計畫持續「買好公司」。面對地緣政治或川普政策等不確定性，他會視為好公司的「打折期」，在合理價位加碼龍頭股，其餘時間則交給定期定額，讓複利穩定運作。