文．洪寶山

截至3月2日35095點收盤為止，加權指數今(2026)年上漲21.17%，連續第四年上漲，如果從2022年的14137點算起，加權指數已經上漲20958點、+1.48倍，在這種上漲趨勢明顯的行情，帶動資金往成長與市值型ETF移動，市值型的0050在1月定期定額扣款金額暴衝到80.5億，背後的原因是0050去年報酬38%大幅領先多數高股息ETF，投資人產生捨息追價差心態，加上0050完成分割後，單價不再是門檻，小資也能買「大盤＋權值」產品。相對的，多數高股息ETF定期定額金額1月出現月減，其中00878單月減少2.2億，是減扣最明顯的一檔。

賺配息或追價差 難抉擇

很多散戶把高股息ETF當成股價也要跟著噴的多頭工具，回顧2025年多數高股息ETF含息報酬落後加權指數，只有極少數如00927等能超車大盤，導致去年股價悶、今年台股又噴的心理落差加劇，就改扣市值型ETF或主動式台股ETF。

高股息ETF設計偏向注重現金股利、波動較低，在空頭或震盪市中表現相對抗跌，例如0056透過預測未來一年現金股息殖利率選股，2025年含息報酬約12%，00919、00946、00929、00900、00939等，今年來含息漲幅也有7%以上，00927今年含息漲約16.2%，是少數打敗大盤的高息ETF，以領息的角度來看已經很好，只是在AI股價翻倍行情前顯得失色。

高股息ETF最肥的配息來源，是成分股在5-8月傳統除權息旺季收到的大量股利，加上一些價差交易的資本利得。一旦旺季過去，成分股的新股利入帳減少，如果前期又沒賺到足夠資本利得，後面幾個月可以發的錢就會變少，月配產品就會呈現前高後低的息金曲線。

00940之亂 令投資人扼腕

00940就是典型案例，00940掛牌後多數時間股價低於發行價10元，甚至一度跌到7.32元，長期處於破發狀態。因為淨值長期低於募資價，加上操作績效不佳，導致資本損益平準金轉為負數，可分配的盈餘來源縮水，能用來發息的籌碼變少。

為了不侵蝕本金，又要符合法規，投信只能把配息打得更保守，殖利率就不可能維持當初對外喊的8%水準，後期單次配息掉到0.04元，以9.x元股價換算，年化殖利率跌破5%，甚至有幾次不到4%。

二八法則 人多的地方少去

想當初00940在募集與宣傳時主打的指標，是「追蹤指數近五年平均殖利率約8.6%」，對外被簡化解讀成好像年化殖利率約8.6%，發行價10元、月月配、高息ETF，經媒體與社群口耳相傳，讓大量對風險認知不足的散戶以為這是穩賺高息的定存替代品。

當時銀行櫃檯與券商營業處大排長龍，有民眾解百萬定存、解儲蓄險，甚至拿房屋權狀借款，只為了申購00940，後來實際掛牌運作後，預估年化殖利率多落在約5-6%，才出現實際配息不如當初宣稱8.6%的巨大落差，引發後續質疑與失望情緒。

00919兼顧價差與填息

00919之所以能維持年化殖利率大約9-11%，不是看過去股息，而是用「已宣告股利＋預估股利率」排序，優先卡位當年度確定高配息的股票。此外，00919不只看股利率，還同時納入市值、流動性、獲利能力與EPS成長等因子，過濾掉體質太差、成長性太低的地雷高息股。

這讓00919跟傳統純高息但沒成長的ETF相比，更容易兼顧股價表現與填息能力，資本利得來源也較多，自然有更多空間維持高配息率，例如2025年第一季配0.72元時，約63.89%來自資本利得，股利所得反而不到一半。