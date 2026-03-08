《非經濟因素干擾 不畏美伊戰火》Rubin引爆AI股新動能 神隊友拱台積電攻2330

文．張興華

美股2月27日在市場對AI後續獲利疑慮再現，四大指數同步大跌作收，加上美國總統川普28日下令空襲伊朗，造成伊朗最高領袖哈米尼等領導成員遭襲身亡，伊朗除對周邊國家城市展開反擊，並再度封鎖荷姆茲海峽，戰事頗有擴大跡象，亞洲股市3月2日開盤首當其衝，日經指數與台股指數開盤分別重挫，日經指數下跌最重超過1400點，台股指數下跌最深一度達809點。不過國內券商投顧法人表示，從歷次中東地緣衝突事件對台股的影響多屬短線，台股有基本面支撐，只要35000點不破，可為中長線蓄積反彈力道。

中東戰火爆發 台股守住三萬五

2月26日美國與伊朗於日內瓦結束一輪談判，由於雙方未就中止核武發展達成具體共識，28日美國與以色列聯合空襲伊朗，造成伊朗境內三十餘處目標遭到襲擊，包括總統府、哈米尼官邸及政府大樓。隨後川普與伊朗政府先後證實最高領袖哈米尼與高層官員均在空襲中身亡，同時伊朗亦分別對鄰近國家城市進行攻擊，包括阿拉伯聯合大公國杜拜與卡達首都杜哈等，同時宣布再度封鎖原油重要航道荷姆茲海峽。

美國發動戰爭 股市影響有限

面對突如其來的中東戰事爆發，台股也無法置身事外，加權指數3月2日開盤即下跌137點，包括台積電(2330)、台達電(2308)、鴻海(2317)及聯發科(2454)等四大權值股全部開低，指數於開盤1分鐘便大跌809.13點，跌破35000點來到34605點，不過隨後跌勢縮小，且快速恢復至35000點以上進行震盪整理，顯示美伊戰事影響正逐步消化中，終場指數下跌319點收在35095點，總成交值達1兆元以上，顯示市場交投意願未受影響。

理周投研部指出，從近三年中東地緣衝突情事分析，美國直接介入並發動襲擊者，計有二次，一次為去年6月13日至25日的「12日戰爭」，川普下令對伊朗福爾多、納坦茲及伊斯法罕三處核設施進行代號為「午夜之錘」的空襲行動，以及本次於2月28日對德黑蘭進行的空襲斬首行動，造成最高領導哈米尼等高層領導成員身亡。

無論是去年的12日戰爭或是本次的空襲斬首行動，均對美股與台股造成利空的衝擊影響，美股部分就道瓊工業指數與科技股的那斯達克指數，去年6月戰爭發動當日分別大跌769.83點、跌幅1.19%，255.35點、跌幅1.3%，隨後於戰事結束隔日(6月26日)，道瓊與那斯達克則分別收漲404點與194點，漲幅分別為0.94%與0.97%。自開戰首日至戰爭結束，兩者指數分別上漲1189點與761點，漲幅分別達2.8%及3.9%。

對照去年美伊12日戰爭，6月13日台股指數下跌214點，至戰爭結束26日收盤22587.67點、上漲61.73點，累計戰爭期間指數共計上漲359點、漲幅1.6%，明顯落後道瓊與那斯達克漲幅，從前一次美伊戰爭對美股與台股的影響程度分析，實際影響相當有限。

輝達2月25日公布FY2026 Q4財報與今年Q1財測，各項指標皆大幅超越華爾街分析師預期，其中Q4營收達681.3億美元，年增73%，每股盈餘1.62美元，毛利率75.2%，顯示Blackwell生產良率優化成功，提升獲利穩健提高。今年Q1營收則預估為780億美元，亦高出原先預估的720億美元。

理周投研部表示，從輝達公布各項數據顯示，當前AI需求隨著Blackwell晶片量產進入「全面爆發期」。輝達執行長黃仁勳表示，Blackwell晶片需求遠超過當前產能，預估今年將持續處於供不應求。他亦透露，新一代Rubin架構已進入生產軌道，意味著台廠供應鏈從晶片先進製程、封裝與封測皆已上線，並進入滿載狀態。

圖片來源：blogs.nvidia.com.tw