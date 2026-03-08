配息震撼！配0.25元年化衝6% 市值黑馬009803殺出存股族爆跳船潮

文．許洛婕

三月ETF配息大戲3月2日開獎，最大驚喜竟不是出自高股息家族。掛牌不到一年的市值型黑馬-PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF（009803）公告最新配息，每單位擬配發0.25元，依近期股價推算，年化配息率直衝6%大關。此數字一出，不僅狠甩傳統市值型ETF僅2%至3%的水準，更讓許多錯失這波AI行情的存股族直呼「破防」，市場預期將引爆一波追求「息利雙收」的資金跳船潮。

拒絕「賺股息賠價差」 資金大遷徙湧向總報酬

2026 年開春，台股在台積電帶領下驚驚漲，卻有半數投資人「笑不出來」。過去兩年熱錢瘋湧高股息，如今眼看大盤噴出，手中持股卻因選股邏輯剔除成長股而不動如山。這種「相對剝奪感」引發了近期的資金大遷徙，光是0050規模就暴增逾4,200億元，顯示市場共識已從「領息」轉向「跟上大盤」。

但傳統市值型ETF股息稀薄，始終是小資族的痛。009803這次祭出0.25元的配息金額，換算年化配息率挑戰6%，恰好補上「高成長缺現金流」的最後一塊拼圖，成為市場上少見能同時兼顧資本利得與現金流的「二刀流」產品。

解密 50% 報酬率：敢壓台積電、不被 ESG 綁架

009803能繳出成立以來逾50%的含息報酬率，關鍵在於「敢壓重注」。不同於競品設有30%權重天花板，它讓台積電佔比自然釋放至43.23%，完整咬住權王紅利；選股更不被ESG題材綁架，大膽納入華城、奇鋐等高耗能卻高獲利的重電與散熱飆股。

此外，其獨門的「季節性換股」策略相當刁鑽，6月除息季抓高息股、12月旺季追動能股。這種如變形蟲般的靈活策略，正是它能保有高成長動能，同時還有底氣配出 6% 高息的主因。

法人：夏普值0.80高CP值 回檔即買點

怕追高？數據會說話。從衡量投資效率的「夏普值」來看，009803達0.80，優於0050的0.68與大盤的0.67。這顯示其績效並非靠高風險博運氣，而是真實的高CP值。隨著0.25元的配息數字落地，法人預期將吸引尋求總報酬的資金進駐，這檔兼具AI動能與高息護體的ETF，或許是2026年資產配置的最佳解答。

(投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書)

