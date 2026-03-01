快訊

童心協力：持續二十年的溫馨圍爐

從2006年至今的守護，賽珍珠基金會與六百位新住民朋友齊聚一堂，共慶「童心協力」圍爐20週年。
文．李三財 圖．賽珍珠基金會提供

成立邁向六十周年的財團法人台灣賽珍珠基金會，去年由台北市登記法人擴展為全國性財團法人，服務範圍也正式擴展至桃園、高雄、屏東等城市的新住民家庭，在台北市承接市政府的社福工作或新住據點也廣受各界好評，而常年舉辦相當成功的「童心協力」活動，規模更是溫暖新住民的心，本屆也邁入第二十年了！

集結社會各界愛心 二十年的守護

自2006年起，賽珍珠基金會每年集結社會各界愛心，舉辦「童心協力──經濟弱勢新住民家庭新春圍爐活動」。今年(2月8日)席開64桌，共有來自越南、印尼、菲律賓、緬甸等國，將近六百位新住民家庭成員參加，更特別的是本屆安排了高雄的新住民前來出席，除了豐盛的年菜、精彩藝文表演節目之外，在餐會中贈予孩童們助學紅包，並特別頒贈學業表現優秀的學生獎助學金，鼓勵他們繼續努力向上。

會中也安排了抽獎活動，獎品有全聯禮券、微波爐、電鍋、暖爐…等實用禮品，抽到的家庭都非常開心！會後也贈送每戶家庭春節福袋，內有巧克力等，讓參與的家庭帶著基金會暖暖的心意回家！

邁向服務一甲子 持續陪伴新住民家庭前行

這次的新住民圍爐活動，台北市林奕華副市長蒞臨，表達市府感謝賽珍珠基金會長期對新住民的關懷，不管是在社會倡議，或是關懷照顧的落實，對新住民的付出實在值得肯定及感佩。

林副市長表示，本身擔任過台北市及新北市教育局長，在新住民課綱上也有參加，基金會在第一線的服務觀察也讓市府在制定政策時有更多依據參考！目前台北市仍有許多新住民社福單位工作、據點由賽珍珠社工承擔！

點亮希望之光 讓愛延續 讓夢想成真

基金會尤姵文董事長也感性表示：「謝謝賽珍珠家庭的每一位家長與孩子，讓我們有機會陪著你們走過成長的每一步，也謝謝所有一路同行的贊助夥伴與朋友，因為有你們，這份愛才能持續傳遞、不曾間斷。賽珍珠基金會希望在即將邁入六十年的路上，能繼續與大家同行，為新住民的孩子與家庭點亮希望之光，讓愛延續，讓夢想成真。」衷心感謝各界企業與社團的慷慨解囊與深耕支持，與賽珍珠基金會攜手成為新住民家庭最堅實的後盾。

婦幼公益大使尹崇恩致詞表示：特別感謝新住民加入讓台灣社會更見多元。本人擔任賽珍珠基金會之董事邁入第八年，很榮幸在參與中能有所學習。新住民是台灣人口老化危機的重要解方之一，希望大家一起協助新住民認識台灣，融入台灣，發展台灣！

過去我們談旅遊，談的是消費、是逃離日常、是感官的放鬆；但在2026年的今天，我們欣見台灣旅遊正迎來一場深刻且優雅的「覺醒」。根據2026年最新的旅遊趨勢調查顯示，高達95%的台灣旅客在規劃行程時，不再只問「好不好玩」，更會主動詢問「如何抵達」以及「會留下什麼」。

