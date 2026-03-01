劉錦村以三十年實戰 推動台灣汽車產業制度化與國際化

文．張育銘 圖．劉錦村提供

劉錦村為國立台灣大學管理學院碩士，深耕汽車產業逾三十年，是少數同時橫跨台灣、美國、中國大陸，並成功將產業實務、國際貿易與政策改革三者結合的企業領導者。從父親的公司基層汽車銷售做起，到建立跨國汽車貿易體系，再到推動影響近萬家車商的關鍵法案，他的職涯軌跡，正是一部台灣汽車產業現代化的縮影。

從家業啟蒙到跨國布局 三十年只做一件事

劉錦村自幼隨父親投入汽車產業，對汽車銷售、採購與售後服務耳濡目染。退伍後即全心投入汽車市場，在不到一年內，幾乎走遍台灣西半部，密集拜訪上百家車商，反覆往來三至五次，建立信任，也奠定了日後廣泛而穩固的產業人脈。

他敏銳地意識到，汽車已由奢侈品轉為民生必需品，市場需求只會持續擴大。因此，他將公司明確區分為新車與二手車部門，並以「不與下線競爭零售」為核心原則，專注整合車源、資金與制度，讓合作車商能專心經營前線市場，形成互利共生的產業結構。

1992年，為強化進口車供應鏈，他親赴美國加州考察並完成首批採購，同年創立Pacific Auto Sale；2011年再成立Master Chings Auto Inc.，並取得美國投資簽證。至今，美國、中國大陸皆設有公司，台灣曾擁有多達11家直營門市，合作經銷商超過50家，三十年來往來車商逾500家。

掌握全球車源核心 美國拍賣體系的實戰專家

劉錦村擁有三十三年美國汽車採購經驗，熟稔北美拍賣場與品牌授權經銷體系的運作邏輯。他將車源精準分流：

●約50%來自一線High Line拍賣場(北美總公司委拍)，品質最佳。

●約20%來自品牌授權經銷商C.P.O部門，成本高但保固完整。

●約20%透過北美總公司租賃回收系統競標。

●其餘則透過長期合作夥伴互通有無。

透過高度誠信的付款效率、快速交車與優先維修保固安排，他與美國授權經銷商建立深度互信，在淡旺季皆能互相支援，形成難以複製的供應鏈優勢。

從企業經營者到制度改革者 全國汽車公會的轉型關鍵

劉錦村曾任第七、八屆中華民國汽車商業同業公會全國聯合會理事長，並以95%高得票率當選。他清楚認知，全聯會的核心價值不應只是餐敘與旅遊，而是成為連結地方公會、中央政府與立法院的政策平台。

憑藉早年在國際青年商會擔任台灣總會幹部、與總統府及立法院密切互動的經驗，他帶領理監事團隊，系統性與交通部、立法院進行政策協商，讓會員實際參與法案催生的過程，重塑公會的存在意義。

完成「不可能的任務」 車商牌制度正式落地

「車商試車牌」是他最具代表性的制度改革成果。台灣長期缺乏專屬車商牌照，導致業者在試車、移車過程中處於灰色地帶，既不安全也不合理。

在多次遭交通部拒絕後，劉錦村率理監事團隊晉見蔡英文總統，清楚說明制度缺口與國際比較。最終在總統指示下，由交通部整合跨部會資源，於112年11月正式發放第二類試車牌，允許全台試車並可上高速公路，造福近萬家車商。

後續，他更推動：

●試車牌強制險改為一個月期，大幅降低業者成本(節省約85%)。

●停駛車輛免驗期延長至三個月。

●大貨車可過戶登記於車商名下，保障產權。

●積極參與檸檬車法案、海關與車測制度改革。

●推動汽車銷售員與鑑定鑑價證照制度(進行中)。

面對市場逆風 以聯盟對抗結構性衰退

疫情後，全球供應鏈與市場結構劇變，台灣汽車市場面臨前所未有的低迷。劉錦村選擇以「策略結盟」取代單打獨鬥，整合車源、庫存、資金與銷售資訊，協助經銷商降低壓力、維持營運。

他並提出B2B2C「大車庫」概念，建立會員制車源共享與保固聯盟，讓車商、平台與消費者形成三贏結構，落實其在台大EMBA所研究的管理與財務整合理論。

放眼非洲 從汽車貿易走向國際人才培育

在全球布局上，劉錦村不將目光侷限於成熟市場。他指出，非洲五十四國對代步車與維修體系有龐大需求，卻嚴重缺乏人才與制度。

目前，他正與外交部、勞動部及教育部合作，規劃建教合作模式，培育非洲學生來台學習汽車維修與管理，三年後回到非洲建立銷售與保修聯盟，成為企業第一批國際種子部隊。

做對的事 走遠的路

「做對的事」是母親自幼對他的叮嚀，也是劉錦村一路走來的核心信念。從企業經營到制度改革，從台灣到國際，他選擇的是長期、困難，卻對產業真正有益的路。

在汽車產業邁向數位化、AI化與全球再分工的時代，劉錦村不只是見證者，更是推動者。他所累積的，不僅是三十年的經驗，而是一套能持續轉化、跨洲際擴張的產業方法論。