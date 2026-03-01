文．洪寶山

美國最高法院推翻了川普依賴《國際緊急經濟權力法(IEEPA)》的關稅，但川普並沒有因此被解除武裝，他全面啟動《1974年貿易法》第122條，對全球實施為期150天、稅率高達15%的「無差別臨時進口附加稅」，因為122條款不需經過漫長的國會或聽證會審查，行政命令一下達，2月24日生效。

川普課15%進口附加稅 買盤推升海運與空運股

為了閃避這15%的重稅，全球企業可能會陷入瘋狂的「提前出貨」，這也是為何2月23日長榮、陽明、萬海、華航、長榮航的股價被買盤推升，就是擔心美國西岸港口將瞬間塞爆，重演疫情期間的塞港噩夢。

15%的關稅一旦全面落地，美國國內的物價將無可避免地全面上漲，因為這涵蓋了所有的民生消費品、電子產品與原物料。美國的通膨率可能在短短兩個月內從3%飆回4.5%甚至5%以上。

低毛利代工與傳統製造業 受到122條款「無差別攻擊」

面對人造的惡性通膨，聯準會將被迫停止任何降息計畫，甚至可能重啟「升息」的討論，這會導致美債殖利率狂飆，美元指數因避險情緒與高利率而強勢升值。因為122條款是「無差別攻擊」，即使是之前獲得豁免或協議保護的產業，短期內也無法倖免，對於毛利率本來就只有5%~10%的代工廠(EMS)與傳統製造業來說，15%的關稅是毀滅性的。

122條款最長只能維持150天，這五個月對川普政府來說，真正的目的是「買時間」。在第150天到期前，美國貿易代表署(USTR)一定會完成針對各國的301條款調查(針對不公平貿易)。根據目前USTR的實際動作推演，150天後的關稅主力將會是《第301條》與《第232條》的「雙打組合」。

美最高法院沒動232條款 川普關稅權力依然龐大

301條款賦予美國極大的彈性，它可以針對「數位服務稅」、「醫藥定價不公」、「侵犯智慧財產權」等各種名目，對特定國家、特定產業精準下重手。那些在150天內不願意對美國讓步、不願意增加投資的國家，將在第151天直接迎來量身打造的301高額關稅。

這次最高法院的判決，完全沒有動到232條款。這代表只要掛上國家安全的招牌，總統的關稅權力依然龐大。過去232條款主要用於鋼鐵與鋁，但在150天後，川普政府極有可能要求商務部擴大232條款的定義，將「半導體成熟製程、AI關鍵基礎設施、無人機零組件、關鍵礦產(稀土)」全部納入國家安全範圍。

台美已達成貿易協議 降低301與232條款威脅

USTR代表Jamieson Greer在最高法院判決後，第一時間就向全球市場喊話：「川普總統談判達成的所有貿易協議都將繼續有效。」台灣先前不僅承諾了巨額投資，還在半導體供應鏈上給予了美國極大的配合，所以理論上台灣可能不用擔心301與232條款的威脅(但必須跟美國確認)。

台灣當初談妥的「15%關稅上限」，是為了抵禦川普用《國際緊急經濟權力法(IEEPA)》威脅的20%對等關稅。現在IEEPA關稅被法院判定違法(歸零了)，這份基於IEEPA談出來的協議，在法律上就失去了原本的對應目標。

台灣須向美國再確認 雙邊履行協議不適用臨時關稅

川普現在改用《1974年貿易法》第122條，對全球無差別祭出15%的臨時關稅。這15%的新關稅，包不包含在台灣之前談妥的「15%上限」裡？這是目前最大的未知數。

台灣現在必須立刻向美國爭取證明，既然我們已經簽了雙邊協議，就不應該適用這150天、高達15%的「無差別全球臨時關稅」。如果沒談妥，台灣的電子代工廠在未來五個月將面臨嚴重的毛利侵蝕。

此外，必須以簽署附約的形式，確認台灣之前付出的高額代價，已經取得了301、232條款的豁免權，別又被趁機刮一層皮。