紅包翻倍怎麼賺 MWC展潛力股 6G、Wi-Fi 8搶先機 MCU複製記憶體行情

文．蔡武穆

無畏川普關稅大翻盤的重磅衝擊，台股新春開紅盤價量齊揚再創新高直攻35000點，印證了《理財周刊》1329.1330期合刊號鐵口直斷的「馬年有紅包行情」。本期封面故事再洩天機，「紅包翻倍怎麼賺，複製記憶體行情」，聚焦低基期MWC潛力股與邊緣AI MCU等開春新主流，為萬馬奔騰贏得先機。

新春期間，因AI泡沫疑慮，四大美股高檔震盪，2月20日美國高等法院判定川普對等關稅違憲，當天美股收紅，台積電ADR漲幅2.4%，台股新春開紅盤大漲超過500點，電子、傳產、金融等各類股皆有表現，萬馬奔騰迎新春。

新春大震撼 川普對等關稅翻盤

過去一年，川普援引《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)對各國課徵對等關稅，美高等法院認為此條款並無賦予總統課徵關稅的權利，判定對等關稅無效。川普再度援引《1974年貿易法》122條對全球額外課徵15%關稅，並在2月24日生效，為期150天以爭取時間，其後還有可能展開232條款、301條款、338條款調查對各產業課徵關稅。

紡織、機械、零售業等受影響

美財長貝森特喊話：「請履行先前的關稅承諾，川普還有很多工具可以使用」，然而，大法官判定對等關稅無效，之前談判的關稅全部撤銷，一切回到原點，先前台灣輸美關稅平均約2%~3%，疊加15%，大概17%~18%，由於台灣輸美產品76%涵蓋在232條款，絕大部分半導體、資通訊、電子產品還在關稅豁免清單中，且對等關稅談判中已取得232條款最惠國待遇，影響不大。影響較大的是紡織、機械、零售等產業，日韓對美有最惠國待遇MFN，而台灣沒有。

日前，韓國允諾投資美國3500億美元被韓立院駁回，川普震怒加徵10%關稅至25%，韓國表態拚3月9日完成《對美投資特別法案》立法程序，2月23日截稿前，韓國及日本已表態會履行投資的承諾，台灣政府已談到關稅15%與日韓平等，平均關稅降至12%，相信台灣政府不會輕易放棄。況且後面還有232條款最惠國待遇，雖然台積電赴美投資1650億美元，後面追加民間企業投資2500億美元，但整體談判條件還是對台灣有利。

輝達與Meta結盟 台股新春大漲

新春期間，輝達宣布與Meta結盟，Meta將打造超大規模(hyperscale)資料中心，將採用NVIDIA CPU以及數百萬顆NVIDIA Blackwell與Rubin GPU，打破AI泡沫疑雲，新春開紅盤，台積電(2330)創1935元新高，記憶體華邦電(2344)，PCB廠欣興(3037)、景碩(3189)、富喬(1815)，CPO廠華星光(4979)、上詮(3363)、萊德光電-KY(7717)、波若威(3163)皆漲停，AI氣勢不墜，顯示投資人對於關稅的不確定性已經淡化，2月26日輝達財報出爐及3月2日MWC展將延續開紅盤氣勢，老AI、網通及低軌衛星題材接棒演出。

MWC展 AI上太空 6G搶先機

MWC本次主題為「Maki3189ng way for The IQ Era(開啟IQ時代之路）」，聚焦在AI與通訊的深度連結，運用在低軌衛星、自駕車、遠距醫療及沉浸式的商業應用皆有所突破，特別是SpaceX總裁兼營運長Gwynne Shotwell及Starlink工程副總裁Michael Nicolls將出席演說，「太空通訊」將成為會展中議題的重中之重。