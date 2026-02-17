永續旅遊不只是口號：2026台灣旅人正在改變的三個選擇

文．理善國際關懷協會

過去我們談旅遊，談的是消費、是逃離日常、是感官的放鬆；但在2026年的今天，我們欣見台灣旅遊正迎來一場深刻且優雅的「覺醒」。根據2026年最新的旅遊趨勢調查顯示，高達95%的台灣旅客在規劃行程時，不再只問「好不好玩」，更會主動詢問「如何抵達」以及「會留下什麼」。

這代表大眾開始反思：每一次的移動，究竟是消耗了土地，還是守護了家園？作為長期關注生態與社區權益的觀察者，我們感受到了三個重塑台灣未來的轉變，這不僅是政策的推動，更是旅人對土地的一份深情告白。

一、 留白黑夜：給予山林一份安靜的溫柔

光害不只是遮住星空，而是實質的生態干擾，會影響候鳥遷徙、昆蟲授粉，甚至打亂人與動植物的生理節律。進入2026年，永續旅遊開始重新調整，讓夜晚不再是被照亮的舞台。

台灣的關鍵案例，是合歡山暗空公園。2019年，合歡山獲國際暗空協會(IDA)認證，成為台灣第一、亞洲第三座暗空場域。每年6至11月，在海拔逾3,000公尺的武嶺一帶，低光害條件讓夏季銀河成為穩定可觀測的自然景觀。這份「守護黑暗」的實踐，逐步延伸至馬祖大坵與澎湖七美。大坵透過降低夜間照明，減少對梅花鹿棲息節奏的干擾；七美則以「深夜熄燈」公約，讓星空重新成為夜間主角，回到自然本身。

二、 緩慢節制：守護地方的承載溫度

長期以來，偏鄉觀光與藝術祭常陷入「人多就有錢」的迷思，卻低估了對環境與在地生活的消耗。

2026年的台灣，開始出現另一種選擇，節制、緩慢、重視品質。台南龍崎的空山祭以預約制與流量控管，守住堊地的承載界線，讓藝術得以與土地共存。這並非特例，如馬丘比丘早已透過實名制與時段限額，避免世界遺產被人潮侵蝕。

當旅遊不再追求擠進去，而是願意等待、退讓與尊重，風景才得以長久存在。「節制」不是限制，而是旅人與土地之間最必要的距離。

三、 誠實透明：拒絕「漂綠」，擁抱真實的數據

我們始終主張，永續不該是包裝出來的口號。過去，部分業者常陷入「漂綠」的泥淖，這是一個結合了「綠色」與「洗白」的詞彙，指企業利用公關手法誇大其環保作為，實則缺乏具體行動，試圖誤導消費者的行為。

在2026年，旅人們擁有了更清醒的雙眼與數位化工具。如雲品溫泉酒店等先驅企業，已將碳足跡、水資源回收率與減塑績效全面數位化並即時公開。當訂房平台不再只標註星級，而是顯示出真實的永續認證與能耗數據時，這正是邁向「資訊對等」的重要一步。當我們的每一分消費都真正投入轉型的綠色企業，這場轉型才具備持久的生命力。

旅行 是與土地的一場深度協商

走進2026年，永續已是不可迴避的集體責任。旅行不再只是單向的獲取，而是一場與環境、時間、地方文化的深度協商。我們不再是土地的「掠奪者」，而是土地的「守護者」。在愛護家園的過程中，我們不僅看見了台灣之美，也重新遇見了那個更溫柔、更具使命感的自己。